Preguntamos a varias parejas si están follando más durante la cuarentena

El periodo de confinamiento nos ha obligado a todos a encerrarnos. Para quienes viven en pareja, esto implica pasar mucho más tiempo con ella, tanto para lo bueno como para lo malo. Y una de las cosas buenas es, sin duda, el sexo. Cuando se tiene mucho tiempo libre, follar es una buena forma de entretenerse.

Pero esto es solo una hipótesis. Queríamos saber si realmente la gente está follando más durante estos días, así que preguntamos. Y parece que la respuesta es afirmativa.

Letti 24, Colby 22

VICE: ¿Os habéis apoyado más el uno en el otro durante esta crisis?

Colby: Sí, nos damos mucho apoyo para aliviar el estrés de esta situación. Tenemos mucha suerte de que nos haya pillado juntos. Imagínate pasar esto solo. Sería durísimo.

¿Diríais que vivir juntos durante esta crisis ha sido positivo para vuestra relación?

Letti: Pues sí, por extraño que parezca. Estamos más en sintonía el uno con el otro. No nos cabreamos si uno de los dos necesita su espacio y no tenemos tanto reparo en verbalizar nuestras necesidades.

¿Hay más sexo?

Letti: Sin duda. Me imagino que es porque no estamos tan hechos polvo por el trabajo. Yo tengo la suerte de poder seguir trabajando desde casa, así que no existe esa rutina que mata la libido. Además, Colby hace café durante el día, con lo que tenemos más energía sexual. Por otro lado, al no tener ningún compromiso social, pasamos más tiempo relajándonos en la cama, y una cosa lleva a la otra.

¿Cuánto más sexo practicáis ahora?

Colby: Al principio del confinamiento, lo hacíamos dos veces al día. Ahora hemos pasado a practicarlo en días alternos, que no deja de ser más que antes.

Ahora que tenéis más tiempo, ¿experimentáis con el sexo?

Letti: ¡Sí, es inevitable! Hemos hecho un pedido de juguetes sexuales a varias tiendas independientes y yo me he suscrito a OnlyFans y a varios contenidos de tías buenas.

¿Para pasar un rato agradable a solas?

Letti: ¡Sí! Me he suscrito a las cuentas de varias trabajadoras sexuales australianas porque me encantan los vídeos y las fotos que parece que estén hechos por aficionados. Todavía no los hemos visto juntos. Es una necesidad íntima mía, pero seguro que a Colby le hace gracia la idea.

¿Creéis que esto de practicar más sexo ha sido saludable para vuestra relación?

Colby: Afecta muy positivamente a nuestra intimidad porque hemos sabido responder muy bien a las necesidades del otro en una crisis.

Letti: Tengo la sensación de que ahora el sexo es más íntimo e intenso, lo cual solo puede ser bueno, en nuestra relación y en cualquiera.



Sarah 37, Simon 39

Hola, chicos. ¿Está siendo muy estresante, el confinamiento?

Sarah: Pues no te voy a engañar: por el momento tenemos superbuenas vibraciones. De hecho, joder, me está encantando estar de cuarentena.

Simon: Lo mismo digo. Anoche mismo le tuve que decir que se callara de una vez porque estaba bebida y me decía lo mucho que me quería cada 42 segundos mientras veíamos una película de Sam Peckinpah. Ahora todo parece irreal, pero yo, feliz de la vida.

¿Cuánto tiempo lleváis juntos?

Sarah: ¡Seis semanas! Pero nos conocemos desde hace mucho. Yo soy un genio musical y él tiene una tienda de discos. La típica historia de amor de Northside, vamos.

Simon: Sí, pero lo que en realidad pasó fue que quería liarme con su amiga, pero acabó siendo ella la que se lio conmigo.

¡Vaya! Entonces, imagino que estaréis todo el día dándole que te pego, ¿no?

Sarah: Pues sí, bastante. El sexo durante el día siempre es agradable. Pues hay que aprovechar, ahora que podemos.

¿Practicáis más sexo de lo habitual?

Simon: Sí, totalmente. Llevamos tan poco que estamos en esa fase de abundancia. Es lo que pasa cuando tienes tanto tiempo libre encerrado con la pareja. Además, en la tele todo parece invitarnos a liarnos. O a comer.

¿Y el sexo es más raro de lo normal?

Sarah: Bueno, es que, en nuestro caso, el sexo es muy distinto cada vez que lo practicamos. Es divertido. Quizá no sea más raro, porque como aumenta la frecuencia, al final te parece normal.

¿Me podéis contar algunas de las cosas raras que hacéis durante el sexo?

Simon: El collar de perro ha tenido unas cuantas apariciones. A ver, ya salió en la primera noche, que conste. Ella también me pide que le cuente historias absurdas durante el sexo y parece que le encantan. Eso para mí es nuevo y superdivertido.

Aparte de practicar sexo raro y comer, ¿qué más habéis hecho durante el confinamiento?

Simon: Siempre me ha gustado la faceta artística de Sarah, pero es genial poder verla desarrollarla. La tía lo peta.

Sarah: Básicamente, estamos en casa, vemos pelis, creamos obras artísticas y las disfrutamos, cocinamos… En fin, muy duro, todo.

Kate 26, Dee 24

¿Cómo lleváis el estrés de la situación?

Kate: La verdad es que no está siendo tan estresante para nosotras sabiendo que todo el país está pasando por lo mismo. Además, suerte que estamos juntas. Nos mudamos a nuestra propia casa hace unas dos semanas, por lo que el confinamiento nos ha dado tiempo para organizarnos la vida.

¿Se ha resentido tu vida sexual?

Kate: Para nada. Nuestra vida sexual siempre ha sido bastante loca. Mi pareja es trabajadora sexual y claro, ahora no puede trabajar, así que ha empezado a vender a sus clientes contenido… en el que salgo yo. Eso le ha dado mucha vidilla al sexo, sobre todo cuando recibimos peticiones.

¿Qué roles asumís delante de la cámara?

Kate: Nos mola mucho el BDSM y mi pareja es dominatriz profesional, por lo que solemos ir por ahí. Pero depende de lo que nos pidan. Si te digo la verdad, hay pocas cosas que me negaría a hacer.

¿Ese trabajo os ayuda a mantener cierta estabilidad económica durante la crisis?

Dee: Por ahora, sí. ¡A los clientes les encantamos!

¿Esta relación os ha hecho más abiertas en el aspecto sexual?

Kate: En mi caso, al cien por cien. Siempre he sido muy abierta de mente, pero ahora tengo una actitud mucho más positiva que nunca hacia el sexo y el cuerpo. Salir con una trabajadora sexual ayuda mucho.



Michelle 29, Lazlo 46

Hola, parejita. ¿Os está costando sobrellevar el estrés de esta crisis juntos?

Michelle: No sentimos que nos esté afectando tanto como a otros. Podemos pasar más tiempo juntos, cosa que antes, por motivos de trabajo, era muy complicada. Hemos estado cocinando juntos, yendo a pasear en bici, trabajando en un viñedo y centrándonos en el otro.

¿Tenéis más tiempo para hacer el amor?

Lazlo: ¡Sí! Hemos podido hacer esos “desayunos en la cama” y esas “siestas” tan necesarias. Los momentos íntimos se han producido con más fluidez y naturalidad, cuando nos apetecía a los dos. Es mucho más agradable.

¿Es el sexo un componente muy importante en vuestra relación?

Michelle: Siempre hemos procurado reservar tiempo para el amor. No sabría decirte si ahora tenemos más sexo. Como ocurre de forma tan natural, no tenemos la sensación de que haya aumentado la frecuencia. Quizá sí. En cualquier caso, sí diría que ahora el sexo es mejor, más lleno de energía natural y libertad.

¿Estáis probando cosas nuevas?

Michelle: Sí. La semana pasada estábamos demasiado liados para experimentar, pero ahora hemos redefinido el término.

Lazlo: Nunca lo habría dicho, pero despertar junto a Michelle me aporta más satisfacción ahora que hace dos semanas.

Michelle: Supongo que el sentimiento de satisfacción es mayor porque hay un mayor reconocimiento de las cosas que valoramos más.

¡Vaya dos! Vale, ¿cuál es la mejor música para una sesión de sexo?

Michelle: Yusef Lateef es muy sexy; también Etta James y otros de Chess Records; RnB; Howlin Wolf; Otis Rush; Bo Diddley. Y a Lazlo le ha dado por revisitar muchos de sus favoritos de la adolescencia: Cocteau Twins, New Order, The Triffids. The Necks también están bien para un revolcón.

¿Cómo creéis que os ha afectado esta pandemia?

Lazlo: Yo no estoy tan preocupado por mi salud como lo estoy por encontrar la forma de ganar dinero.

Michelle: A mí me estresa no saber lo que nos espera. Esta experiencia nos está obligando a comunicarnos más y a tolerar el estrés del otro. Nos hemos vuelto más sensibles a las necesidades emocionales del otro, algo que para mí ha sido clave. Ahora se trata de ser fuertes.

Laz: Michelle siempre parece saber cuándo necesito un hombro en el que apoyarme, o un arrumaco o una copa de vino. O algo de amor.

