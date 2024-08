Respondemos las preguntas más buscadas en Google por los españoles en 2017

Si algo tenemos en este país es esa curiosidad sempiterna por lo chascarrillos de barrio y por los males ajenos. Somos chafarderos y morbosos, aunque no lo reconozcamos en público o soltemos una mentirijilla desaliñada como «Yo paso de Gran Hermano o El Chiringuito». Pero a Google no hay quien lo engañe, pues le confesamos a diario todas nuestras dudas o pecados.

Repasando lo más buscado en la red te das cuenta lo rápido que pasa el tiempo y la maldita fugacidad de los fenómenos que azotan internet en un abrir y cerrar de ojos. Quizás buscaste alguna o pensaste en hacerlo antes de que no fuera tendencia.

No te preocupes, las hemos respondido por ti para que en estas Navidades solo te preocupes de averiguar dónde está el Almax en casa de tu abuela o de soslayar las preguntas absurdas del pesado de tu cuñado.



¿Dónde es Eurovisión?

Sí, lo más buscado del año en entretenimiento es sobre el festival de música europeo. Tuvo lugar en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev, Ucrania, y el ganador fue el portugués Salvador Sobral. En 2018 la sede es ubicará en Lisboa, concretamente en el Altice Arena y nosotros tendremos otra participación lamentable como el gallo de Manuel Navarro.

Carles Puigdemont durante una entrevista en Bélgica el pasado 23 de diciembre. REUTERS/Eric Vidal

¿Quién es Carles Puigdemont?

Es su año. Si sabíamos poco más de él a principios de año salvo que era el president de la Generalitat, su popularidad ha ido aumentando al mismo nivel que la controversia por el independentismo en Catalunya y España.

Carles Puigdemont estudió filología y fue redactor jefe de el diario El Punt, aunque no terminó la carrera de filología catalana ni comenzó la de periodismo. En cambio, sí que pudo colegiarse al demostrar al menos dos años de profesión.

Comenzó en política en 2006, donde terminó siendo alcalde de Girona en 2011 hasta recalar como president de la Generalitat en 2016. Fue destituido por Rajoy con el 155 y desde finales de octubre reside en Bruselas. Con las elecciones del pasado 20D, todo pinta a que Carles Puigdemont va a ser uno de los nombres del 2018 sin ningún tipo de dudas.

¿Qué pasa en Catalunya?

Buena pregunta. Sin duda ha sido el tema del año y poco hemos sacado en claro, salvo que la elección de un gobierno autonómico se ha deformado hasta la confrontación de los unionistas contra los independentistas. En este artículo sabrás cómo hemos llegado hasta aquí, contradiciendo a casi todos los líderes políticos que lo utilizan como arma electoral.

¿Qué es el 155?

El artículo prevé que el Gobierno central puede adoptar las «medidas necesarias» para «recuperar el control» de la Comunidad Autónoma. El «cumplimiento forzoso» de la Constitución u otras leyes para, si es el caso, la «protección» del «interés general».

¿Qué es la DUI?

Es la declaración unilateral de independencia, que es algo así como proclamar un estado sin el consentimiento del país que se tiene que separar. Puigdemont la proclamó y la suspendió en ocho segundos el pasado 10 de octubre, para luego, el 27 de octubre, se desbloqueara por votación en el Parlament.

¿Cómo es Andrea Janeiro?

2017 será recordado como aquel año en que Andreita ya no necesitará un tomate para taparse la cara porque ya es mayor de edad. Las primeras fotos que vinos de la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique fueron todo un fenómeno viral. Aquí puedes verla.

¿Cómo hacer torrijas?



Torrijas vía Flickr por el usuario Tnarik Innael. CC BY-SA 2.0

Algo rico y barato apetece en cualquier momento del año. Es lo que debemos pensar ya que las torrijas se ensalzan sobre todas las búsquedas culinarias en este 2017. Es posible que su éxito se deba a la reutilización de ese pan duro que compraste por 40 céntimos en el paki de la esquina antes de ayer y estés harto de tirarlo una vez más.

La receta es muy simple. Calientas un litro de leche casi hasta la ebullición, lo retiras y pones piel de limón, canela y vainilla, y lo dejas infusionar durante 5 minutos. Una vez tibia, vierte la leche en un cuenco junta a un chorrito de vino de Oporto para empapar los trozos de pan duro cuando toque.

En otro plato, batimos 4 huevos y añadimos una cucharada de leche infusionada. Ponemos el aceite sobre el fuego y, mientras se calienta, empapamos los trozos de pan duro en la leche sin que chorree, lo rebozamos en el huevo batido y lo freímos. Cuando estén dorados por ambos lados, los retiramos sobre papel absorbente.

En otro plato, ponemos azúcar y canela. Dos cucharadas de canela por cada 100 gramos de azúcar. Cogemos el pan frito, y lo rebozamos en esa mezcla, obteniendo el producto final: las torrijas.

¿Se irá Neymar del F.C. Barcelona?



Después de un verano convulso donde todos y cada uno de los medios trataron el tema con el ya mítico tuit de Piqué de «Se queda», el joven brasileño puso rumbo a París por la friolera de 222 millones de euros, pastizal que ha servido para pagar la renovación de Messi que cobra alrededor de 50 millones al año. Y algunos contentos con los 28 € que ha subido el sueldo mínimo interprofesional para 2018.

¿Cómo sé si tengo cláusula suelo?

Esta cláusula es una comisión mínima (suelo) que incluían los bancos en los créditos hipotecarios de tipo variable, sujetos al Euribor o IRPH, por ejemplo. Cuando estos descendieron por la crisis, este interés mínimo quedaba congelado para abonarlo cada mes sin haber informado a quien pedía la hipoteca.

Puedes sospechar que la tienes si tu hipoteca no ha variado mucho en los últimos años de crisis. De todas formas, en la letra pequeña de la escritura puedes verlo en el apartado «Tipos de interés del préstamo» y bajo expresiones del tipo “límite de variabilidad de intereses”, “interés mínimo” o “límites a la aplicación del interés variable o incluso la tenebrosa terminología “túnel hipotecario”.

Si tu hipoteca o la de algún familiar se ha efectuado en los últimos 25 o 30 años, es muy probable que puedas reclamar tu cláusula suelo u otra comisión como los gastos de hipoteca. Un buen pico que te puede ir fenomenal en cualquier momento del año y que muchos bufetes de abogados estarán encantados de representarte.

¿Qué es la TGSS?

Con una tasa de paro del 16,3 por ciento según los últimos datos de la INE, muchos son los que buscan en Google sobre la Seguridad Social, aunque el motivo puede ser diferente. Pues la TGSS es precisamente eso, la Tesorería General de la Seguridad Social, donde «se unifican todos los recursos económicos y la administración financiera del Sistema de la Seguridad Social».

¿Cómo hacer slime?



El slime es esa masa moldeable a lo Flubber que se ha hecho famosa por su facilidad en su manufactura y por su poder antiestrés al más puro estilo kasei. Hay varias recetas para que lo consigas hacer en tu cocina, garaje o cuarto de baño, mientras juegas con materiales de estar por casa, como cola de pegar, maicena o colorantes. Una bazofia para ensuciar tu piso en una tarde muerta.

¿Qué es el lupus?

Desde que me enganchara a House llevo haciéndome esta pregunta. Siempre creían que era lupus pero nunca era. El lupus es una enfermedad autoinmune que ataca tu cuerpo de diversas maneras. Imagina que los glóbulos blancos, las células preparadas para defender tu organismo, no reconocen las demás células de tu cuerpo como propias y las ataca constantemente. No tiene cura, aunque su tratamiento anula la reacción en cadena en la mayoría de casos.

En los últimos tiempos, dicha enfermedad se ha hecho más notoria porque la cantante Selena Gómez la padece.

¿Qué cáncer tiene Bimba Bosé?

Después de comenzar la batalla contra el cáncer hace dos años con un tumor en el pecho, el mal se le extendió por huesos, hígado y cerebro en metástasis —cuando las células cancerosas no se encuentran en la zona de origen—. Tras varios meses de tratamiento, la polifacética modelo y DJ no pudo superar la enfermedad.

¿Cómo murió Ángel Nieto?

El morbo por bandera. Hay infinidad de búsquedas haciendo referencia a la muerte del expiloto de motociclismo, por eso no es de extrañar que se escribieran reportajes sobre el desafortunado accidente en quad que sufrió Ángel Nieto el pasado 3 de agosto.

¿Qué día fueron los atentados de Barcelona?

El 17 de agosto de 2017 a las 17:00 horas.