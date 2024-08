Cinco preguntas para la pareja que follaba en un coche en marcha en la AP-6

En el imaginario de toda persona —y, sobre todo, de todos y cada uno de los adolescentes de este planeta— existe esa extraña fantasía de “follar a toda velocidad”. Y no me refiero al polvo de un 99 por ciento de los españoles, ese que dura tres minutos y se centra en la penetración y la insatisfacción, sino a un casquete ejecutado a 120 kilómetros por hora, en la carretera, dentro de un vehículo. Es el sueño de la “mamada mientras conduces” o de “los dedos mientras pagas un peaje”, de la follada que no puede demorarse ni tres minutos, de la aceptación de que, al final, follar no mola tanto y que hay que enriquecer con algún tipo de topping para que valga la pena. La velocidad como tercer miembro participativo en el acto sexual, la compañera que puede hacer que todos nosotros nos corramos, por fin, al unísono.

La realidad es muy distinta y, fuera de las fantasías, los polvos en movimiento son un absoluto desastre, una conjunción de problemas ergonómicos derivados de que, básicamente, un coche o una moto no están diseñados para follar.

El caso es que el sábado, 15 de septiembre, una pareja decidió pegarse un casquete en plena AP-6, en el término municipal de —cuidado con el nombre— Villacastín y Partido Judicial de Santa María la Real de Nieva, por ahí en Segovia, aunque tampoco sabría señalar Segovia en un mapa, lo siento. Como era de esperar, alguien que estaba en otro coche cercano al vehículo sexual se fijó en las acrobacias y decidió grabarlo para echarse una risas. De las risas al móvil, del móvil a Twitter y de Twitter a la Guardia Civil:

Gracias a vuestra ayuda Guardia Civil #Tráfico #Segovia investiga a dos personas por un presunto delito contra la seguridad vial tras recibir un vídeo que circulaba por RRSS#CONSEJO…para conducir con seguridad hay que estar "muy frío"🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Hq7Ec4Rau7 — Guardia Civil (@guardiacivil) October 23, 2018

Los polis dieron con los protagonistas, un chico de Madrid que no dudó en reconocer los hechos e identificar a su acompañante, quien también pringará y será investigada por conducción temeraria. Les puede caer una multa de 500 euros y una pena de prisión de entre seis meses y dos años, acompañado de una evidente retirada del carné de conducir durante entre uno y seis años.

Pero vayamos a las preguntas. Hay cinco. No más. Son estas:

¿ES MEJOR FOLLAR EN EL COCHE CUANDO VAS POR LA AUTOPISTA QUE CUANDO VAS POR LA AUTOVÍA?

Los tipos estos decidieron follar en la AP-6, autopista de pago que les costaría sus dineros. Teniendo en cuenta que en las autovías hay una fuerte acumulación de camiones de esos que van lentos y que se adelantan unos a otros, está claro que esta gente tenía premeditado lo de follar en el coche, pues es mucho más cómodo hacerlo mientras vas todo recto, adelantando a la peña, que hacerlo esquivando camiones y abuelos.

Así que supongo que en la escena de La Gente Que Folla En Coches está considerado que las autopistas de pago son la mejor opción. Al final, siempre que se folla se está pagando por algo: preservativos, lubricantes, sábanas limpias, una cena en un restaurante de sushi o seis litros de cerveza.

¿ES REALMENTE CONDUCIBLE UN VEHÍCULO MIENTRAS SE ESTÁ FOLLANDO DENTRO DE ÉL?

Es más, ¿qué actividad es la que se realiza peor? ¿Follar? ¿Conducir? ¿Ambas? ¿Ninguna? ¿Cuál es la actividad principal, la que requiere más atención que la otra? ¿Ese tipo estaba follando mientras conducía o conduciendo mientras follaba? ¿O es que estaba repartiendo equitativamente (50 por ciento y 50 por ciento) su concentración en ambas actividades?

Lo que el vídeo demuestra empíricamente es que un coche puede conducirse mientras el conductor está haciendo el amor, aunque la duración de la película es tan corta que no se sabe si en algún momento el acto erótico dificultó gravemente el acto locomotor.

¿SON PERSONAS LO QUE ESTÁ ‘FOLLANDO’ DENTRO DE ESE COCHE?

Hasta donde me alcanza la vista, yo no veo a ningún ser humano ahí dentro. En ese vídeo no se atisban facciones ni extremidades humanas. Si no fuera porque la policía ha confirmado que se trataba de un hombre y una mujer, el conductor podría haber sido un frankfurt gigante antropomorfo; o una persona con un saco enorme de patatas encima; o un enorme perro.

Yo no he visto a muchas personas follando en un coche, pero hasta ahora me imaginaba que sería parecido a ver a dos seres humanos follando, no a alguien disfrazado de plátano.

¿QUÉ OPINAMOS DEL TEMA DE ‘LAS PATRULLAS CIUDADANAS’?

Yo no digo nada, pero aquí tenemos un caso en el que un ciudadano graba a otro haciendo algo “jodido” para criminalizarlo —directa o indirectamente—. En este caso, el vídeo termina en manos de la policía. Podríamos considerar que esto es correcto, pero también me imagino un mundo en el que un día, puntualmente, te ves en la tesitura de tener que mear en la calle y un vecino de la zona te graba y te denuncia y te meten una multa de 200 euros. O cuando en una manifestación de lo que sea la peña va grabando para señalar a ciertos individuos que participan en supuesto altercados. O cuando te reúnes con unos amigos en casa para hablar de la destrucción de la democracia y un vecino os acusa de terroristas.

De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona hizo hace tiempo una aplicación para móvil —no sé si aún sigue activa, me da palo googlearlo— a través de la cual los barceloneses podían denunciar anónimamente alteraciones del civismo en la ciudad. Ciudadanos contra ciudadanos.

¿ESTA GENTE VOLVERÁ A FOLLAR EN UN COCHE?

¿Hay alguna lección que aprender? El sexo en el coche responde a un deseo sexual superior a cualquier lógica o sistema de comportamiento social, es una pulsión incontrolable del momento, un acto de rebeldía contra la racionalidad. Pase lo que pase, les caiga la pena que les caiga a esta gente, seguirán follando en coches. La gente siempre seguirá follando en coches, porque es una fantasía ineludible, porque es (casi) un deber.

