Premiere: Dan Solo & Future Feelings feat. Tony Brown – ‘What Else Can i Do’

Dan Solo y Future Feelings, desde México se aliaron con Tony Brown, personaje establecido desde hace varios años en la ciudad de México quien ha aportado su voz y alma en varias colaboraciones memorables de electrónica variopinta local, y aportan con su talento conjunto el tremendo What Else Can I Do, robusto corte electro funk con la temperatura ideal para destacar en playlist de ‘The Purple Collection’, séptimo lanzamiento de la serie anual por colores del ya consolidado sello Eskimo Recordings.

Esta entrega incluye tracks inéditos de Simple Symmetry, Cavego y Future Feelings jutno a nuevos fichajes del label como Horixon, Atella, Paresse y NTEIBINT.

De House underground y disco futurista a electrónica efervescente y pop leftfield. Deberás pegarle a esto si quieres mantenerte fresco y actual.

TRACKLISTING 1. Atella feat. AURORA – Ascension 2. Languages – Helicopters 3. Dogu Civicik – Andromalius IV. 4. IV Edition & Lilianna Wilde – Whose Man’s 5. Antenna – Sparks 6. Simon Says – Feel Me 7. Dan Solo & Future Feelings feat. Tony Browne – What Else Can I Do 8. Cavego – Vår I Øyer 9. NTEIBINT & Stella – A State Nearby 10. Paresse – Quiet Light 11. Simple Symmetry – Prince Of Persia 12. Hermigervill – Disco Borealis 13. BOKA – Space Issu 14. Horixon feat. Else Born – Hello (Extended Mix)

Conéctate con Future Feelings en: Facebook // SoundCloud.