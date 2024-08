PREMIERE: El Búho encuentra inspiración en una Chinampa

Desde hace varios siglos, ciertos personajes del viejo continente han venido a Latinoamérica en búsqueda de elementos que no pueden encontrar del otro lado del Atlántico. Minerales, alimentos, plantas, café, tabaco y hasta hombres, y parece que al día de hoy, siguen buscando algo por estos lares. Aunque ahora sea más bien algo llamado inspiración.

El Búho es un nombre que aún puede resultar desconocido por acá. Un dude británico que vino a Latinoamérica a pasar el rato y de repente se dio cuenta de que se había enamorado del lugar –no lo culpamos– y quería quedarse: había descubierto eso, cierta inspiración que en ningún otro lado iba a encontrar, y quería explotarla como si fuera oro escondido en la mina.

A partir de la experimentación basada en samples exóticos, ha generado una hipnótica fusión de sonidos que retrata la belleza tropical de las latitudes sureñas del continente. Hace unos seis años lanzó su primer álbum A Guide To The Birds of South America que tenía como base armónica los cantos de pájaros de la región (grabados por amigxs latinxs de El Búho como Chancha Via Circuito o los Frikstailers; y que recuerda al increíble «Jarabe Tapatío» de La Sinfonía de las Aves Brasileñas), complementados a la perfección ciertas secuencias y ritmos que le dan una vibra folclórica y fresca al disco.

Ahora, Robin Perkins (nombre real del El Búho) busca la iluminación suprema un poco más al norte, y tras pasar dos años en México, creó Chinampa, un EP de cuatro rolitas que suena a un atardecer en Xochimilco. Arpas, flautas, alguna marimba, el agua fluyendo, y las hojas cayendo. La necesaria reconexión de la metrópoli con su pasado natural.

Chinampa es el anticipo de un larga duración que Robin –que si lo piensas chido también es un nombre de ave– tiene pensado lanzar a finales de año también bajo el ala protectora de Wonderwheel Records. Para calentar motores apropiadamente, te presentamos «Pásale», el primer tema extraído de Chinampa, para que te tomes un momento para meditar en el río.