Premiere: El electro y el reggaetón se bañan de acid en el nuevo track de Cardopusher

Desde hace varios años, el venezolano Luis Ricardo Garbán ha estado radicado en Barcelona, España, desde donde ha cultivado los frutos de la carrera que comenzó sembrando en su país natal a principios de la década pasada bajo el nombre Cardopusher. Desde este punto clave dentro de la escena electrónica europea, se ha mantenido en movimiento por el resto del continente y más allá, destruyendo fiestas y festivales a diestra y siniestra con sus particulares producciones que se benefician de técnicas contemporáneas para lograr un sonido que curiosamente remontan a otras épocas –pero siempre manteniéndose enfocadas a la pista de baile.

La curva estilística de la carrera de Cardopusher lo ha llevado a sacar música que ha paseado por el breakcore, dubstep, UK funky, bubbling y el house, habiendo trabajado con sellos como Hyperdub, Tigerbeat6, DVA Music, y, más prominentemente en años recientes, con Boysnoize Records, el sello del reconocido productor y DJ alemán Alexander Ridha, a.k.a. Boys Noize. Es precisamente a través de esta disquera por donde está por lanzar su más reciente disco, New Cult Fear, el próximo 14 de julio.

New Cult Fear es un gigante de 12 canciones donde Cardopusher se adentra aún más en el terreno del techno que ha estado explorando últimamente, con un baño ácido brindado por su confiable e hiperreconocible bassline Roland TB-303, y patrones que remontan en ocasiones al electro original, en otras al techno de Detroit, y a veces hasta al EBM de forma sutil. Pero todo el disco está unido por una textura degradada en cada uno de sus elementos que te hace cuestionar de si pertenece a esta época a una pasada, creando un momento atemporal y difícil de ubicar geográficamente.

Un ejemplo claro es el track «Falso Progreso«, el cual estrenamos en exclusiva aquí en THUMP México. Mediante percusiones mecánicas pero llenas de sabor hace referencia a sus raíces latinas, pero no pasa mucho tiempo antes de que el Acid tome el control a través de la línea de bajo repetitiva, cuyas características no paran de mutar a lo largo de la canción. Todo mientras el beat hace colisionar la frialdad del electro con la inesperada sangre caliente del reggaetón, para crear un momento irresistible para el cuerpo.

Aprovechamos la publicación de « Falso Progreso» para conversar con Garbán acerca de su disco nuevo, su proceso de creación, su relación con Boys Noize y el estado actual de Classicworks, la excepcional disquera que cofundó y maneja con el argentino Nehuen.

THUMP: A lo largo de tu carrera has probado de todo en tu música. ¿Qué te llevó a decantarte por las estéticas del electro, el techno y el acid que conforman New Cult Fear?

Cardopusher: Tanto el electro, techno, acid o house son géneros que desde que comencé a hacer música han sido muy influyentes en lo que hago. Gracias a sellos como Warp o Rephlex en los 90s fue como comenzó mi interés por estos géneros y a medida que sigue pasando el tiempo más me siguen gustando.

¿Cómo fue la de creación del disco? Tiene un sonido añejado, pero con timbres que muestran que hubo un proceso de manipulación y degradación de los elementos.

El proceso de creación fue bastante sencillo y nada pensado. Simplemente me senté cada día a escribir temas y poco a poco fueron entrelazándose unos con otros. En cuanto al tipo de sonido mi música está muy influenciada por sonidos añejados pero con producción y técnicas de hoy en día. La idea era sacar un EP y terminó siendo un LP.

¿Qué tan importante es el hardware en tu música?

Diría que es importante aunque no es lo más esencial. Estamos en 2017 y con una búsqueda rápida en Google puedes conseguir una gran cantidad de samples que puedes descargar al momento, cualquier fuente de sonido me sirve. Hay mucha música reciente que he hecho que pareciera hecha con máquinas cuando en realidad lo hice 100% con samples y Ableton [Live]. Para mí lo más importante es el resultado final y ser creativo con las herramientas que tengas.

¿Buscabas activamente crear una obra que fuera difícil de ubicar geográfica y temporalmente?

La verdad que no; no pienso mucho a la hora de hacer música, creo que quita un poco la espontaneidad. El resultado del disco fue totalmente inconsciente, supongo que todo mi background ha ayudado a que sea así.

«Falso Progreso» tiene un ritmo más directamente latino. ¿Hay alguna razón en particular por la que quisiste hacer referencia a tus raíces?

Salió de forma natural. Estaba probando diferentes ritmos sobre la línea 303 y da la casualidad que el beat de reggaetón fue el que me terminó gustando. Los demás temas del álbum, aunque no lo demuestren de manera directa, igual siguen por el mismo sentido.

Has formado parte de BNR desde hace un par de años. ¿Cómo es tu relación con Alexander Ridha y su sello?

Tenemos muy buena relación y nos hemos hecho amigos con el paso del tiempo. Alex es un tipo que sabe mucho porque lleva ya un buen tiempo en esta industria y siempre que puede me echa una mano. Me ha apoyado muchísimo desde el primer día que escuchó mi música.

¿Qué noticias tienes de Classicworks Records? ¿En qué han estado trabajando y qué viene en el futuro cercano?

Hace unos meses sacamos un EP de un productor sueco llamado Daniel Araya, y muy posiblemente lo próximo que venga sea de Cardopusher y Nehuen. Vamos con un poco de calma porque hemos necesitado tiempo para poder trabajar en el estudio.

¿Hay algún otro lanzamiento de Cardopusher en fila próximamente?

Hace un par de meses saqué un EP en el sello ZONE, que es propiedad de The Hacker, y posiblemente vengan más cosas con ellos. De momento tengo una gran cantidad de mucha música nueva y estoy hablando con algunos sellos interesados, aunque nada concreto ahora mismo, pero lo más seguro es que vengan cosas nuevas en los meses siguientes.

