Useless Youth: Ciudades de corazones rotos y latentes

Desde las primeras mariposas en el estómago al ver a la persona que despierta algo en ti, hasta el momento doloroso de la ruptura, todos hemos sentido cómo cristalizar los sentimientos dentro de una relación. Dicho esto, muchas veces no lo podemos explicar de manera elocuente. Para muchos de nosotros la música ayuda, pero se necesita algo más para no solo llorar en nuestro cuarto mientras cantamos las canciones más depresivas a grito pelado.

Crear algo personal que a la vez es íntimo y a su vez es universal ha sido lo que Useless Youth han logrado con su nuevo álbum, Cities. Un álbum conceptual del inicio al final de una relación sentimental, Cities explora estos sentimientos de primera mano sin pretensión, dándole melodías amigables y fáciles de recordar para que el sentimiento se quede en el aire conectado al extasis y dolor que cualquier humano puede sentir. Las emociones se puntualizan aún más gracias a las grabaciones que suenan como si la banda estuviera tocando a tu lado, un poco frágiles pero con delicadeza de un power chord que inaugura una canción de punk sobre echarse en el pasto y contemplar el cielo. Al igual que su disco anterior, The Coldest Ocean, Cities fue grabado en casa, pero esta vez puede que pienses que lo hicieron en un estudio en forma.

El cuarteto de José Escandón (voz/guitarra), Yak Escandón (bajo/voz), Ian Rojas (guitarra) y Emiliano Hernández (batería) viene de trabajar duro, logrando conectar con un público muy parecido a ellos. También se han ganado fans como Emanuel Herrera del también grupo capitalino Jean Loup y la disquera neoyorquina Captured Tracks, quienes han estado atentos a los lanzamientos de Useless y han incluido algunas de sus canciones recientes en sus playlists. Con su segundo disco, no tienen más que ir para arriba.

Con el estreno exclusivo de Cities a continuación, también compartimos una conversación con los cuatro integrantes de Useless Youth.

NOISEY: Se escucha un progreso en todo. ¿Qué ha cambiado desde The Coldest Ocean?

José Escandón: Casi siempre he escrito de cosas que a mí me pasaban. En comparación con The Coldest Ocean, siento que este disco es más sincero, con temas un poquito más profundos. No es que queramos etiquetarnos que maduramos en cierto aspecto. No lo considero tanto así. Al fin de cuentas son vivencias y así como van pasando, me gusta escribirlas, literales. He dicho que este disco es ultra personal. También en la parte técnica está divertido cómo lo grabamos porque ensayábamos las rolas y ya que estaban listas y llegábamos a la parte de grabarlas ––sobre todo a la parte de la batería––, las cosas cambiaban. Medio improvisado cierto aspecto. Grabábamos tres tomas y las tres tomas eran diferentes. Seguía conservándose la base pero todo lo demás era muy diferente.

Ian Rojas: Siento que es un disco más fresco que el anterior porque en el anterior estuvimos tocando las canciones en vivo por un muy buen rato. Ya habíamos tocado prácticamente todo el álbum en vivo. De este solo hemos tocado los sencillos en vivo y otra que acabamos de estrenar. Es totalmente nuevo.

José: Yo soy partidario de practicarlas en vivo pero como que este disco es más personal. Como detalle, ciertos aspectos del disco los tuvimos en secreto.

¿Cómo vuelves algo personal en algo más comunal? ¿Cómo reconciliar esas canciones más honestas y que a la vez se vuelvan más colaborativas?

José: Casi todas las vivencias las hemos vivido juntos. Eso está bien padre. Creo que es un gran punto para tomar en cuenta de lo que pasó en el estudio. Por ejemplo, “Goodbye” no es mía mía, es una vivencia que tuvo Emi y hasta cierto punto, mezclarlo todo es ultra personal.

Emiliano Hernández: Las vivencias que tuvimos fueron ocurriendo mientras estábamos empezando a grabar el disco porque en sí habla mucho del amor y el desamor. Y no sé si es gracias al algún destino raro, fue el declive de las relaciones amorosas que teníamos tres de nosotros, y en vez de cabizbajearnos, empezamos a componer las canciones y generar la confianza de saber lo que estábamos pasando y saber que todo lo podamos plasmarlo en una rola que a otra persona también les pudieran marcar, que pudieran decir “a mi me pasó lo mismo, tuve esa despedida que no quise tener” hizo del disco algo súper chido.

José: Yo escribo la letra pero luego Emiliano le da con el sentimiento en la batería y también Ian dándole con la guitarra. Es raro decirlo pero la música lo hace, todo junto hace bien la dinámica de la canción.

En vez de irse de peda para curarse las penas era más bien ir a ensayar.

[Risas]. Emiliano: “Si nos vemos mañana para ensayar, ¿no? ¡Por favor!”

“¡Me urge!”

[Risas]. José: Está bien padre porque todo el disco lleva un orden. Empieza con “Expectations”, las expectativas de una relación, sigue una canción de amor que es cuando estás en la relación y así va decayendo hasta llegar a “Goodbye”, el final de la relación.

Igual que su disco pasado fue grabado por ustedes de manera casera pero se oye una progresión, se escucha más profesional. ¿Cómo fue ahora la experiencia de grabar?

Emiliano: Ahora ya teníamos cierta noción de qué es lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer. Fue mucho más fácil. Además, Pepe se armó de más conocimiento acerca de como grabar la música, entonces nos sentimos más en confianza. Tuvimos mucho tiempo.

Ian: También pienso que tiene que ver las ganas de haber visto lo que habíamos logrado y lo que nos había dejado el álbum pasado tanto vivencias, amigos, nuevos lugares, nuevas personas y todo y a mi me inspiró mucho para echar todo lo que tenemos en este disco. Hay compromiso con la gente porque hay gente allá afuera esperando escuchar algo de nosotros y no podemos defraudar a estas personas. Ganas y compromiso con ellos.

Yak Escandón: Yo creo que para mi es eso, nosotros podemos hacernos críticas entre nosotros para mejorar pero creo que la retroalimentación de la gente que nos escucha es lo que más nos ayuda a mejorar.

¿Sienten que tienen un buen acercamiento con la gente que los escucha? ¿Han tenido buena conexión?

José: Siempre hemos intentado tener una conexión super fuerte con la gente que nos escucha. Desde lo más básico como contestar rápido en el messenger o tener tiempo al final de la tocada para platicar con los chavos, porque al final son chavos de nuestra edad y está super chido, puedes platicar con ellos sin ningún pedo.

Yak: A mi me impactó mucho una chica que hace meses nos escribió por Facebook. Hizo un perfil falso para para contactarnos y nos escribió que estaba pasando por un momento muy difícil y que llegando a su casa vio que sacamos una nueva canción que era “Expectation” y que le ayudó muchísimo a sobrellevar la situación que estaba pasando. Yo creo que todos tenemos esas rolitas que nos ayudan a salir y saber que nosotros podemos ayudar a la gente de esa forma es algo muy muy grande.

The Coldest Ocean tuvo un gran impacto, mucha gente habló de eso, sobre todo cuando fue lo del show de aniversario del álbum. Fue muy sorprendente.

José: Para nosotros también lo fue. [Risas].

¿Cómo fue para ustedes todo esa vivencia?

Yak: Desde el primer día que subimos las canciones a Bandcamp siempre fue así de “a ver qué sale”. [Risas]. Si tuviéramos que definir a Useless Youth en una frase sería “a ver qué sale”. Confiamos mucho en nuestro trabajo, creo que vamos por buen camino pero siempre está el “que va a pasar”. Recuerdo mucho una tocada en un spot que no sé si aún existe, el Dirty Sound, estaban cuatro personas viendo porque ya era súper tarde, éramos la última banda y aún no sacábamos el disco y teníamos muchas ganas de darle pese a todo, siempre queremos darlo todo pase lo que pase.

Emiliano: Y ese día decidimos estrenar una nueva canción, quisimos darle a estos cuatro chicos la razón por la que se quedaron.

Por otro lado tienen otro fanbase en Captured Tracks, con eso que los metieron a su playlist.

José: Eso nunca me lo esperé. Siempre decía que tenía muchas ganas que nos firmaran Captured Tracks, no se hizo pero de todos modos que te volteen a ver pues…

Yak: Más que son influencia para nosotros.

José: Los cinco grandes: Mac DeMarco, Beach Fossils, DIIV, Craft Spells y Wild Nothings, todos son súper influencias para Useless y que te voltee a ver su sello es como “¡puta madre!” [ríe] Y hablando de sellos, Cities saldrá bajo un sello que estoy lanzando llamado CANÉ y así como vaya creciendo estaremos buscando bandas del estilo y ese tipo de cosas.

Siempre han operado de manera DIY, ¿ven un futuro en el que abandonen esta manera de hacer las cosas?

José: Seas profesional o trabajando desde tu casa, siempre habrá altas y bajas. Siempre ha sido el espíritu para nosotros, ¿no sabía usar el programa? Chingue su madre, a ver qué sale. Entre más vayamos creciendo yo siento que debemos mantener ese espíritu, casero, personal, sin un productor, entonces irlo trabajando y si crecemos más pues lo que tengamos que hacer, lo que se nos exige. Si el sello comienza a profesionalizarse, pues a ver qué sale pero siempre intentando DIY.

¿Están trabajando en algo pronto?

José: Pues sí. El disco trae torta bajo el brazo. Como el disco se llama Cities decidimos hacer un EP llamado Towns que tiene canciones que se desarrollaron durante Cities. Uno es un cover a la canción de Niña, “Chewbacca tiene un secreto”; tres demos de los sencillos y una canción que no quedó en el disco que se llama “Witches”. Este EP solo saldrá en físico en mini CD para la nostalgia, pero habrá códigos de descarga en cada una de las 50 copias. Se van a dividir para venderse en línea y en tocadas, para que se pongan vivos.

Vienen de una escena underground, ¿cómo ven lo que sucede hoy en día en este nivel?

José: Es cierto que como fuimos comenzando los colectivos se han vuelto más dispersos y hay cosas que no ayudan a la escena, que no vale mencionar. Yo tengo confianza porque la escena no la hacen los medios y tal vez ni siquiera por completo el trabajo de las bandas sino del público, son los que dicen cuándo y cómo y qué quieren. Pero vamos a tocar al [Foro] 246 y está abarrotado con bandas nuevas que aún ciertos colectivos no los topan. Sin los colectivos no seríamos nada pero el circuito no está muerto. Si tocamos un domingo en el Alicia con los Dinosaurio Surf Club y Sandy se va a llenar al 100 por ciento.

Yak: Con las bandas que hemos crecido, Sandy, Dinos, se nota muchísimo el progreso, el crecimiento que han tenido. Mientras haya gente que quiera tocar y que quiera ver a las bandas, pues no tiene por qué morir la escena. A los fans les interesa que las bandas sigan tocando y es nuestro trabajo ver cómo le hacemos.

