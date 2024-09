PREMIERE: George West transformando el sonido de la frontera con “VVest”

La frontera entre Estados Unidos y México ha sido por excelencia, semillero de eclécticos proyectos musicales que fusionan lo mejor de ambos lados, poniendo sonido a la cultura del pochismo y de la raza que es de allá pero también de acá. George West es el alias de Vik Montemayor, y es uno de esos actos nacidos en el limbo. Ya no son acordeones y bajos sextos lo que escuchamos, ahora es una depurada electrónica que flota en la abstracción. Bien podríamos librar a George West de la etiqueta de lo mexico-americano, aunque el origen del proyecto le da una clara identidad, al menos fuera de lo musical.

West, quien ha vivido gran parte de su vida entre Houston y Dr. González, Nuevo León –de donde sus padres son originarios–, está en el camino de crear su segundo EP y para ello presenta «VVest», una rola ligera y calma, para ponerse los audífonos, sentarse en el pasto y clavarse en uno mismo. Para morir soñando o vaporizar en pareja.

El sonido de West es tan complejo como sus técnicas, que van desde grabar audios en una limpia, samplear el sonido de agua goteando, o usar el iPhone para guardar esos ambientales que después pueden convertirse en un inusual track. La rola se acompaña de un video filmado por Marcelo Quiñones, artista visual afincado en la capital mexicana y que ha colaborado con Noisey en otras ocasiones. Checa el video y la charla en la que nos platica un poco más George West sobre él y lo que rodea al proyecto.

Noisey: ¿Quién es George West y cómo surge el proyecto?

Mi entrada a la música se dio a través de la batería, me uní a mi primera banda de rock en Houston cuando tenía 15 años. Por esos tiempos, mi tío me regaló un disco de DJ Krush que me voló la cabeza. Me preguntaba cómo encontraban esos samples de trompeta y esos patrones rítmicos. Como no estaba muy familiarizado con ese lado de la música, me sentía muy curioso, aunque también intimidado. Nunca quise realmente clavarme en hacer mis propios beats.

Pasaron muchos años y me sentía atorado sin saber si debía unirme a otra banda o empezar un proyecto sólo. El momento decisivo llegó durante un viaje a Tulum para celebrar mi aniversario de bodas… ese lugar simplemente era mágico. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Houston después del viaje, fue comprar un controlador MIDI barato y comenzar a crear vibras.

El nombre George West viene de los viaje en carretera que hice de niño cuando ibamos de Houston a México. Siempre pasábamos por la ciudad de George West, en Texas. El nombre se me pegó, y me dije a mi mismo que si alguna vez iniciaba un proyecto en solitario lo nombraría George West… y está pasando ahora.

¿Como describirías la vibra de George West?

En pocas palabras, diría que el sonido es fresco, oscuro, lleno de texturas.

Es extraño pero acogedor. Intenso pero relajante. Es lo que puedes escuchar cuando sales de viaje en coche y gozas del paisaje, pasándola bien, incluso quizás recordando ciertos momentos oscuros y emocionales de tu vida. Todo mientras ves una tormenta caer por tu ventana.

¿Qué sonidos o bandas particulares podrías decir que te influenciaron al crecer en ambos lados de la frontera?

Crecer en ambos lados de la frontera fue lo mejor que pudo pasarme. Estuve expuesto a muchas cosas y pude ver y apreciar ambos lados de la frontera. La música sin embargo, fue como un choque de diversos estilos, aunque no en una mala manera.

Creciendo en una casa mexicana, era normal que los fines de semana mi mamá pusiera Juan Gabriel, Franco DeVita, Intocable, por mencionar algunos. Cuando entré a la secundaria, mis amigos me introdujeron a los Red Hot Chili Peppers, los Deftones, Rage Against the Machine, etc. Me la pasaba tocando y patinando con mis compas en esa época de mi vida. Después empecé a escuchar algunas cosas que mis amigos me vendían en CD’s quemados, que traían lo mejor de la música que en ese momento se producía en Houston. También me metí en algo de DJ Krush, DJ Shadow. Una gran mezcla de sonidos distintos que busco combinar a través de mi música.

¿Cómo o de qué forma buscas incorporar sonidos tan abstractos como el de el agua o el bosque con otros mucho más folclóricos como el de los matachines mexicanos?

En un viaje que hice a la Ciudad de México, grabé a algunos matachines hablando mientras me hacían una limpia, luego los grabé con algunos tambores también. Todo tiene que ver con la experimentación de los sonidos y si esa es la vibra que estás tratando de transmitir en la canción. Está chido porque comienzas a crear esta biblioteca de samples a la que siempre puedes volver y experimentar, por ejemplo usé el sonido de esos tambores para un track que hice después. Quiero salir de mi zona de confort y tratar de construir diferentes sonidos y texturas, juego con las texturas.

Según he leído, muchos de tus samples son grabados con tu iPhone, ¿qué tan fácil y factible es generar un producto artístico con una herramienta tan cotidiana?

Es una herramienta que tienes a la mano la mayor parte del tiempo, y realmente cualquier cosa puede convertirse en un sample. Siempre puedes agregar efectos y hacerlos tuyos. Puedo obtener un sample sencillo de una campana de viento sacada de una ferretería, ecualizándolo un poco y transponiendo los samples, después lo puedes ralentizar, o incluso convertirlos en un patrón de hi-hat en una canción. El punto es mantener los sonidos interesantes, y no utilizar los sonidos típicos que todo el mundo usa, sin mencionar que cada vez que escuches esa canción y digas «oh, grabé ese sample en el autolavados», te vas a transportar de nuevo a ese lugar y momento.

Platícame un poco de VVest…

Tiene la fuerzas, los bajos, y la oscuridad que me gustan. Puede ser algo para hacerte sentir triste o para llenarte de energía. Para mí la canción tiene una construcción similar al del soundtrack de una película, sin dejar de mencionar que recientemente estuve de viaje en el oeste de Texas y me inspire en ese lado de Texas en el que nunca había estado. Conocí a un tipo en una tienda en medio del desierto que no tenía un ojo y tocaba la guitarra mientras tomaba una Carta Blanca fría. Tenía esa mirada de haber experimentado cosas buenas y no tan buenas en la vida, pero le importaba un carajo… estaba feliz, y estuvimos platicando un poco. Ese pueblo tenía una vibra muy misteriosa, así que VVest es la banda sonora de ese viaje. Para darte una idea, la población de la ciudad era de 50 personas.

¿Por qué trabajar en particular con Marcelo Quiñones para los visuales?

Marcelo apareció mientras tocaba la batería en una banda de new-wave en Houston. Con esa banda, conseguimos abrirle a Peter Hook en Monterrey, y en la mezcla de todo conocí a una pareja realmente genial, Coka y Greñas. Greñas estaba en el backstage preparándose para su set, dado que estaba en la otra banda telonera. Greñas y yo empezamos a platicar de la batería y nos volvimos compas. En pocas palabras, Marcelo escuchó de la banda en la que estaba a través de Greñas y se ofreció a hacer un video para nosotros aquí en Houston. La banda se separó, pero Marcelo y yo nos mantuvimos en contacto, así que cuando George West estaba fresco le envié a Marcelo la música y le quiso entrar a hacer todo el contenido visual, a trabajar juntos. Desde ahí somos buenos compas.

Andas preparando un nuevo EP ¿no?

Sí, actualmente estoy trabajando en un nuevo EP que voy a lanzar bajo FEELS THO Records. Tengo un nombre para el EP en mente, pero podría cambiar de opinión, así que lo pensaré hasta que la fecha de lanzamiento se acerque. Voy a hacer como Kanye editándolo después del lanzamiento.

¿Qué actos o eventos han captado tu atención recientemente?

Soy fan de darle una checada a las bandas que visitan Houston o las ciudades cercanas. Un concierto que sigue grabado en mi mente fue cuando vi a James Blake en la Ciudad de México en noviembre de 2013. Estaba en México para grabar mi primer video de George West con Marcelo, y James Blake casualmente andaba en la ciudad, fue lo mejor. Pasar el rato con Marcelo y sus compas, con las cervezas fluyendo, con el humo de mota de segunda mano alrededor, fue un momento muy rifado por decir lo menos.

¿Algo más que te gustaría decirle a la gente en México?

Que amo México y que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Creciendo, pasé mucho tiempo en México. Dado que mis padres son de ahí, querían que tuviéramos la cultura y realmente supiéramos de dónde vinimos. He estado en varios proyectos musicales, y siempre he hecho un esfuerzo para tocar en México. Te sientes conectado, en casa… es una sensación mágica que es difícil de explicar.

