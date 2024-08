Premiere: Güero hace su debut en You and Your Hippie Friends

El label de Rebolledo You and Your Hippie Friends, está por lanzar un nuevo álbum. Güero hará su debut en este sello, el release lleva por nombre Night Cruising, conformado por sonidos musicales combinados armónicamente, tocados uno tras otro de manera armónica y líneas de bajo gruesas con una gran influencia de elementos funky.

En exclusiva para Thump en Español, Güero trae la primicia de track «Night Cruising» demostrando su capacidad de elevar la atmósfera del dancefloor con ligeros tintos de psicodelia encaminada al house.

Night Cruising estará disponible en su totalidad a partir de mañana en todas las plataformas digitales de Güero y de You and Your Hippie Friends.

