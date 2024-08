Premiere: Joyce Muniz experimenta las influencias del disco en su nueva producción

Joyce Muniz, es una productora y DJ brasileña que actualmente vive en Viena. Joyce, es conocida por fusionar los ritmos de América del sur y el Caribe con la bases de los clubes de Europa. Tras su álbum debut ‘Made in Vienna’ logró reunir a talentos mundiales que le permitieron abrirse paso en labels como 2020 Vision y Exploited.

Esta vez, Muniz viene con su nueva producción bajo el brazo titulada Mushroom Disco, un release que será lanzado bajo Exploited el próximo 25 de septiembre desde su Bandacamp.

Joyce Muniz ha sido una fuera impulsora de la música dance europea y con esta Premiere hace el frente a sus influencias disco que se abren directo desde el dancefloor.

Platicamos con Joyce vía mail acerca de su camino en la música y esto nos platicó:

THUMP México: ¿Quién eres?



Joyce Muniz: Soy una chica brasileña adicta a la música que actualmente vive en Vienna y Berlín



¿Cuándo y cómo fue tu primer encuentro con la música electrónica?



Me convertí en una amante de la música electrónico a la edad de 15 años. Mi primer contacto con la música electrónica fue a través del drum & bass y sí, el bass se convirtió en parte mi vida.



¿Qué nos puedes decir acerca de tu trabajo?



Antes de convertirme en productora de música electrónica, solía cantar para otros proyectos. Un par de años después, me dio el interés de producir mi propia música; me tomo unos años encontrar mi estilo, el cual aun no puedo describir. Para mi lo más importante es tener groove. Por mis raíces siempre intento traer el ritmo percusivo, aunque no suene brasileño.

La música siempre ha sido parte de mi vida, especialmente por que algunos miembros de mi familia son grandes percusionistas. Creo que está en mi sangre y era solo cuestión de tiempo para encontrar este camino como una manera de expresarme.



¿Qué sigue para Joyce Muniz?



He estado de tour en europa durante todo el verano, tocando en algunos festivales realmente cool, y ahora me estoy preparando para un pequeño tour por Brasil. También paso gran parte de mi tiempo en el estudio, trabajando en remixes para Dj Hell y Paul Simon, los cuales saldrán muy pronto. También produje un nuevo single para Exploited y un nuevo EP para Culprit.



¿Te gustaría añadir algo más?



Después del lanzamiento de mi álbum, me tomé el tiempo para producir un live act junto con Enequist, el cual he estado haciendo en shows selectos hasta el momento.