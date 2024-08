PREMIERE: LaDrogaLab de Pedro LaDroga y su oda al sonido de su juventud con ‘Memphis’

En medio de la era de la utilización de la palabra «trap» por los medios generalistas como clickbait y sinónimo de casi todo:

LaDrogaLab pone los puntos sobre las íes con su último trabajo, «Memphis».

LaDrogaLab es una familia/colectivo sevillano surgido de la fusión de dos grupos, Final Trágico y 93//94, formado por Nerbi Galgo, Bloody Shao, AcidoP y su miembro más conocido y cabeza visible, el inimitable Pedro Ladroga. Como netlabel, 2010 fue el año en el que empezaron a inundar su Bandcamp de referencias (no únicamente de artistas del Lab) pero llevan trabajando juntos desde tiempo atrás.

Los que conocen a LaDrogaLab seguramente coincidirán en definirlos como un colectivo, que sin hacer mucho ruido y desde su Sevilla natal, han sabido situarse ya desde su inicio, como una de las referencias en la experimentación musical. Desde su laboratorio se ha gestado una alquimia que ha llevado a estilos como el witch house, el vaporwave, el cheaptune, el trap, 8-bits, el lo-fi y un larguísimo etcétera, a mezclarse sin pudor con un género tan «protegido» como el rap. Este hecho, ha desembocado en que la expresión (en conserva ;)) «adelantados a su época» sea la más usada para definir al label andaluz.

Nunca se han caracterizado por tener un afán de protagonismo que les llevase a ser muy activos en las redes, meterse en polémicas con sus compañeros de gremio o estar demasiado expuestos a los focos de la fama, pero a pesar de ello han sabido labrarse una fanbase que, lejos de ser masiva, sí es una de las más fieles. Otro factor a tener en cuenta, es el haber conseguido el nada fácil logro de obtener el respeto y reconocimiento del resto de compañeros de la escena, que les ha llevado a colaborar con gente del calado de C.Tangana, Dellafuente, S-Curro, Yako Muñoz, Dheformer o Miguel Grimaldo por citar solo algunos de los más conocidos.

En este Memphis, encontraremos 23 cortes con colaboraciones de Enjoy Canoa, Saint Charles, Dellafuente, Jeke Mamoneo$ y Lvlv Ther, donde los miembros del Lab hacen honor al famoso dicho «hay que conocer el pasado para comprender el presente» para rendir un más que merecido homenaje a la ciudad de Memphis (Tennessee), que ha sido una de las cunas del sonido horrorcore, uno de los predecesores e influencias del omnipresente trap.

En España, posiblemente no haya nadie tan legitimado para hacer una oda a «Memphis» como LaDrogaLab, que se han criado y han abanderado este sonido desde los tiempos donde ni el sonido trap y menos aún el sonido Memphis eran la tendencias reinantes, ni en USA ni en el resto del mundo.

NOISEY: Lo primero que me llama la atención al ver Memphis, es que en medio de un momento en el que la mayoría de artistas del género se decantan por hacer EPs, trabajos cortos o simplemente se dedican a sacar single tras single, vosotros os lanzáis a hacer un disco de 23 cortes, ¿A qué se debe esa decisión?

LAB: A nosotros lo que esté haciendo la gente la verdad es que nos la suda bastante, nosotros vamos a hacer lo que queramos… Este no es un disco que hayamos pensado, ha ido surgiendo espontáneamente desde hace tres veranos, después de hacer el «A.49», «Playa Jeiya» y «Tommy Wright» pensamos en sacar un trabajo de este rollo que es lo que más nos mola. En ese momento parecía que la gente estaba como tirando para el sonido Memphis y dijimos, vamos a sacar algo Memphis que aquí la gente se va a creer que ha inventado esto y no tienen ni puta idea. Nosotros llevamos en el rollo ya mucho tiempo y nos tiró por ahí.

Hemos juntando algunos de los inéditos con otros clásicos de LaDrogaLab ya publicados y que entraban perfectamente en el disco como «Ha Muerto un Bebé ft. S-Curro» o «2come2mygrave (2014)». Después de tres años como que queríamos cerrar el proceso y sacar una referencia así para que nos conocieran bien.

Que sea un disco en conjunto es también algo llamativo, parece que la tendencia es más la de hacer cosas individuales, sin embargo habéis decidido hacerlo como grupo. ¿Qué os aportáis como colectivo?

Es la segunda referencia como grupo pero siempre hemos estado haciendo cosas entre nosotros, ya sea colaborando, haciendo grupos dentro del propio colectivo o bien en solitario.

Deduzco un doble objetivo con este trabajo. El primero es claramente homenajear a un sonido que ha influido vuestra juventud y el segundo, marcar un poco el territorio mostrando que este sonido ya lo venís haciendo hace mucho y no sois de los que se han subido a la ola a última hora. ¿Me equivoco?

Claro. El factor geográfico también es importante para nosotros, Memphis es el sur de Estados Unidos y nosotros somos del sur de España. Eso nos marcó, la forma de vida sureña de los catetos nos representa, no tenemos de nada pero tenemos arte.

¿Existe algo de nostalgia dentro de este trabajo?

Hay matices nostálgicos porque cuando nos referimos a «Memphis» nos referimos a los 80’s, 90’s, y eso lo es, todos nosotros también lo somos de vez en cuando. Sus tintes nostálgicos existen en este trabajo.

¿Qué relación existe entre el sonido Memphis y el trap actual?

El rollete de Memphis tan oscuro y todo el rollo dirty south posterior de la época con gente como Lil Jon (que tuvo más repercusión que el de Memphis), el estilo crunk… no fueron tan populares como después lo fue el trap ya que eran mucho más chabacanos, pero mucha de la gente del sur que no eran de Memphis escuchaban ese estilo y muchos se influenciaron tanto del estilo de vida como del sonido. Las percusiones se hacían con el Roland 808 como las actuales en el trap pero con sampleos de películas de miedo que dieron lugar al horrorcore. La forma de rapear, aunque es distinta, también utiliza los tresillos que eran tan típicos de aquella época en el sonido Memphis. Podríamos decir que parte de los orígenes parten de ahí.

Hay algunos artistas a los que no les gusta nada reescuchar sus primeros trabajos… ¿Vosotros soléis hacerlo?

Nos flipa escucharnos de vez en cuando y es en plan: «¡Fuck, cómo ha cambiado la movida y cómo seguimos igual dentro de lo que cabe!». Lo podemos seguir escuchando y suena igual de gustoso. A mí (Pedro Ladroga) personalmente me encanta, hay a alguno de nosotros que no le gusta tanto pero a mi me flipa y hay veces que pienso «¡Dios, cuándo me saldría este temazo!»

¿Cómo ha sido la evolución del Lab desde los inicios hasta ahora?

Sinceramente no sabría explicar como ha evolucionado el Lab. Nos vemos como siempre, pero mucho más puteros (risas). Siempre hemos sido así, como netlabel siempre hemos sacado las cosas como vemos, queremos y nos viene en gana.

La corriente actual parece que es que la música urbana se acerque al pop y viceversa. ¿Pensáis que lo vuestro encaja en el mainstream o por lo contrario creéis que lo vuestro es algo minoritario que no se va a convertir nunca en un producto de masas?

Esta es graciosa. Recuerdo cuando era pequeño que cuando escuchábamos algo que los raperos decían que sonaba comercial, todos pensábamos «¡Vaya paleto que me ha tocado escuchar!».

Creemos que cabe perfectamente en el mainstream, nosotros hacemos «música cultural urbana» porque cuento cultura y hago música urbana, por lo que puede ser pop o puede ser lo que sea. Se lleva viendo hace tiempo que ya no solo el rap sino el reggaetón y la música urbana en general, está influyendo mucho más en la gente que lo que es el pop. Cualquier estilo se puede hacer popular, sea o no sea pop estúpido. Por eso creo que hacemos mucho más pop que muchos poperos que están súper pegaos.

Aprovechando que hablamos de tendencias, este mismo año publicaste (Pedro Ladroga) un EP con el colectivo Breaking Bass con un marcado tinte grime. ¿Cuál es la razón por la que un estilo como ese, parece que nunca llega a cuajar en español?

Porque uno de los puntos fuertes del grime es la pronunciación de los «jipis» de esa zona, eso es algo súper puro de allí. En español apenas hay algo famoso de gente que haga grime. Hacer grime no es coger una base y rapeártela, hay que tener bastante swagga. En España por lo menos, la gente es demasiado «sequilla» para ese rollo. Tampoco es que haya una escena, conozco mucha gente que le flipa el grime y que lo pincha pero no hay una escena consolidada… Están Plata y Manul entre otros, pero ese rollo aquí nunca ha interesado de forma masiva.

Viviendo en el momento actual que parece claro que domina la dictadura de lo políticamente correcto, ¿Cómo explicamos que la música urbana, que históricamente siempre ha sido la menos diplomática sea precisamente la que más está creciendo?

Creemos que básicamente es por eso por lo que puede que triunfe más. La gente se siente mucho más reprimida y eso te lleva a escuchar algo con lo que te sientas identificado no más represión. Ahora que no puedes hacer nada sin que sea mal visto socialmente, la gente joven lo que quiere es su hueco para la liberación y no seguir con ese juego y esa farsa.

No es algo subjetivo el decir que sois gente musicalmente adelantada a vuestro tiempo, solo hay que echarle un ojo a vuestro Bandcamp para ver como muchos de vuestros trabajos se empezaron a entender años después de su salida. Con esa premisa, ¿Creéis que el trap está dando ya sus últimos coletazos o por el contrario perdurará en el tiempo?

El trap morir no va a morir porque es un estilo de vida y ese estilo de vida no va a morir nunca. Como estilo musical ya más que el dubstep ha durado (risas) y Shakira acaba de sacar un tema llamado «Trap«. Evidentemente se irá escuchando menos pero no todo el mundo dejará de hacerlo, hay gente que hace lo mismo toda la vida. Hay gente que se mantendrá, otra evolucionará en ese estilo…

Estamos presenciando una época muy buena en lo que respecta a las colaboraciones entre artistas españoles y latinos en la música urbana, cosa que vosotros ya lleváis tiempo practicando. ¿Cuando cruzáis el charco para girar por latinoamérica?

Sí, nuestra conexión con latinoamérica ya viene de lejos, de hecho, yo (Pedro Ladroga) llevo desde 2011-2012 con un sello méxicano Pira.md y hemos hecho temas con mexicanos, argentinos y gente de todos lados como Jeebs, Kaipeaks, Kryone, Spacetrilla, Negro Suárez, Hvrds, Harry Caine, Ace Hitter… siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. El mismo Bloody Shao de nuestro grupo, es de México.

Lo de hacer gira, nos lo han propuesto algunas veces pero nunca hemos llegado a nada. Yo si voy a latinoamérica me gustaría hacer unas cuantas fechas, no quiero ir para allí para hacer una fecha y volverme, conozco a mucha gente allí y me gustaría ir y tener tiempo para visitarlos.

Hablando del tema… No sé si es algo que se haya dicho antes pero, tú mismo (Pedro Ladroga) tienes raíces centroamericanas, concretamente panameñas. ¿Cómo estás viendo la escena actual de la música urbana en América Latina?

Mis raíces son bastantes variadas (risas). Yo nací en España pero mi abuela es gitana, estuvo en Panamá y tuvo dos niñas con mi abuelo que es panameño, por lo que ahí están mis raíces cuarteronas, panameñas y gitanas.

La escena urbana en Latinoamérica está de puta madre y en cuanto a todos los estilos. Especialmente el reggaetón y el trap latino. El reggaetón antiguo… justo acabo de ver que la Mafia del Amor acaban de sacar un trabajo que se llama así y he dicho «¡Vámos! Esos sí que saben» el reggaetón antiguo era lo que se salía, Daddy Yankee, El Funeral, Kid Power Posse, Dj Playero, Héctor y Tito, Baby Rasta y Ringo, Eddie Dee, Wiso G, los discos de Dj Eric… Y como ha ido avanzando todo el rollo en Latinoamérica es que es guapísimo, tienen todo el rollazo y no solo en esos géneros que he dicho sinó en todos, siempre nos han flipado. También los productores que hay ahí tienen propuestas súper interesantes, como Futurable y muchos otros otros.

Abajo puedes escuchar su nuevo disco en YouTube, y puedes descargarlo aquí. El colectivo LaDrogaLab también acaba de sacar su línea de ropa y también puedes comprar aquí.