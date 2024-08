Premiere: Lima Footwork es el primer compilado oficial de música Juke & Footwork del Perú

Desde hace tiempo las calles de Lima suenan diferente; su escena electrónica alternativa viene creciendo con intensidad y los sonidos de afuera adquieren ingredientes propios de una ciudad con personalidad única donde la fusión y los matices son parte importante de su esencia.

De este modo Matraca, sello local que viene haciendo cosas importantes en la movida independiente limeña está próximo a lanzar Lima Footwork, primer compilado oficial de música Juke & Footwork del Perú que reúne 15 tracks originales de 9 de los productores de música electrónica de vanguardia más representativos del momento en la capital peruana; entre ellos 4 miembros de Matraca: Mijail Mitrovic, Mono con $uerte, Dr.100 y Lukrø, además de 5 invitados de nivel internacional como Deltatron de Terror Negro, Zufu de Dengue Dengue Dengue, Rashid from Lima aka Tribilin Sound, Qechuaboi y 7 Trips de Piura Bass Culture.

Thump presenta en exclusiva como adelanto Fuccboi Unlimited, track del productor peruano Deltatron cabeza del sello Terror Negro Records quién nos contó un poco al respecto: «Creo que alguna gente se puede sentir ofendida por el nombre de track, sin embargo es bien personal y lo hice en un momento en el que estaba algo triste. No sabía como ponerlo en palabras pero sentía que a veces uno encuentra a alguien especial pero no está listo para comprometerse, y uno se pregunta si esa es realmente su naturaleza o si debe cambiar. No creo que la música te lo explique de forma literal pero lo llamé así porque era mi estado mental en ese momento. Cuando conversaba con Traxman o Taye o Spinn sobre el Juke y como siempre me daba la sensación de ser como un blues y como algunos tracks como «All my Teklife» o «What you need» o «Make to love me», siento que a veces se pueden usar para expresar diversos sentimientos, por eso creo que me interesó hacer un track así. Normalmente hago las cosas porque las siento.»

Como antecedente al lanzamiento; en las fiestas organizadas por el sello, estos estilos suenan desde el 2013, sin embargo se puede decir que el footwork llega oficialmente con fuerza al Perú en el año 2015 con la presentación de pesos pesados como Dj Taso de Teklife y luego en el 2016 con las tocadas de Traxman & Dj Earl traídos por la productora independiente GolpeBajo y ese mismo año con Dj Spinn tocando en uno de los festivales más importantes de Lima.

“En el 2013 hicimos nuestra segunda fiesta y ahí hice un set de footwork, en Matraca ya nos sentíamos influenciados por la gente Teklife y toda esa movida en Chicago. Luego llegaron a Lima Taso, Spinn, Dj Earl y Traxman y en paralelo nosotros hacíamos ya sets de footwork en nuestras presentaciones; entonces empezó a sentirse un movimiento de gente interesada que vibraba con ese estilo de música pero la idea del compilado salió luego de investigar y toparnos con sellos de todo el mundo que hacían su propia interpretación de esa música”. Comentó Mono con $uerte uno de los fundadores de Matraca.

En cuanto a la forma en que está presente Lima en los tracks también contó lo siguiente : “De todas maneras el footwork sintoniza con algo del frenetismo que tiene Lima; es música rápida e intensa y por ese lado conecta con la locura de los productores limeños involucrados pero las interpretaciones son bastante personales. Hay mucho soul, techno duro, jazz, samba. Finalmente, como Lima, el disco es super diverso y lleno de matices diferentes”.

El lanzamiento oficial de Lima Footwork se realizará el próximo 8 de diciembre en FUGA [Barranco] con varios de los productores implicados más invitados especiales como Orieta Chrem y Chulkilion Soundsystem; la masterizacion estuvo a cargo de Alberto Cendra de Garden Lab.

Conéctate con la Matraca en: Facebook // SoundCloud.