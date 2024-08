Premiere: Lo nuevo de Gideon se construye a través de fuertes líneas de bajo

El hombre detrás de Lessismore Recordings, Alexis Tyrell, está por lanzar su primer álbum del 2018, pero bajo su alias: Gideon, proyecto donde el productor se sumerge en sintetizadores para crear clímax sonoros densos, característica que lo ha llevado a sobresalir en la escena del techno holandés.

El nuevo material de Gideon, Darkside Of The Sun, caracteriza por crear texturas profundas e hipnóticas en sus producciones, donde las percusiones son un elemento constante que le dan a sus composiciones una armonía orgánica.



«Welcome To Sun And Rain» es un track que se desprende de su próximo lanzamiento, donde la composición de casi tres minutos, está construida a base de fuertes líneas de bajo y percusiones con cierto retraso, lo que permite que la melodía se deslice como cables trenzados acoplados entre elementos magnéticos, evocando una atmósfera «perturbadora», consecuencia de los matices claroscuros que están presentes en esta premiere.