Premiere: Lo nuevo de Mooz es un clavado ácido hacia el techno

Mooz es el proyecto de Luis Mestanza, músico y productor originario de España, quien ha incursionado en el mundo de la música electrónica desde hace más de veinte años, y justo ahora, ha decidido crear su propio sello discográfico basado en el techno underground: Hidden Suite Records. Luis Mestanza, planea producir y lanzar la música que ama bajo sus propios estándares para dar cabida a colaboraciones de otros artistas con los que él se identifica y emergen del techno.

El objetivo de Hidden Suite radica en tener nuevos releases cada seis semanas para motivar un progreso orgánico, el primero de ellos es ‘Victim’, una composición de tres cortes que justamente nacen de la cabecilla de este nuevo label, Mooz. El próximo lanzamiento representa un clavado ácido hacia el techno que oscila entre los 125 y 130bpm, o sea, duro y al centro, con un remix del potente productor sueco, Hertz.

Videos by VICE

Esta producción, remite a sonidos claroscuros con una textura introspectiva donde sobresalen destellos enérgicos, absorbiendo los colores pulcros del techno, mismos que exhortan movimientos somáticos, permitiendo un deslice etéreo entre olas y ensueños meditativos desde la pista de baile.

Disfruten de la Premiere que Mooz trajo para nosotros titulada ‘Victim’, un track que ahonda en distorsiones, generando matices para dar cabida a diversos pasajes mentales, sin dejar de lado la esencia tradicional del techno.

‘Victim’ estará disponible en todas las plataformas de Hidden Suite Records el próximo 11 de septiembre.

Platicamos con el productor español acerca de ‘Victim’. Aquí la entrevista:

THUMP: ¿Quién eres?

Mooz: Un productor de música electrónica. Techno sobre todo, aunque también experimento en otros terrenos. De cara al público es básicamente techno.



¿Cuándo y cómo fue tu primer encuentro con la música electrónica?

Que yo recuerde a ciencia cierta, escuchar Pocket Calculator de Kraftwerk en la radio siendo un niño. Buscaba después esa canción como un loco en el dial. Los sonidos me cautivaron desde el principio y sigue siendo una de mis pistas favoritas y que nunca me canso de escuchar.



¿Qué nos puedes contar acerca de tu trabajo?

Mi trabajo no es demasiado complicado aunque ha evolucionado con los años, casi veinte. Son tracks enfocados a la pista básicamente. Aunque ahora tenga tendencia hacia un techno quizás más oscuro, creo que con el tiempo he conseguido añadir toques de otras tendencias y estilos dentro de la electrónica de baile.



¿Por qué elegiste la música como forma de expresión?

Quizás porque para mí era la más personal, sencilla y rápida. Tocas algo y suena. En cierta forma para mí es similar al dibujo y la pintura, que también me gustan mucho. El resultado general se ve después de ir añadiendo trazos, o notas, atmósferas, etcétera.



¿Qué sigue para Mooz?

Ahora estoy muy centrado en mi sello Hidden Suite Records, que lanzará su primera referencia el once de septiembre con dos temas originales míos y una remezcla del sueco Hertz, al cual admiro mucho y a quien agradezco enormemente que haya querido colaborar en el primer lanzamiento. También yo he colaborado este año con muchos sellos que han querido editar pistas mías y a los que también desde aquí quiero agradecer su apoyo y confianza en lo que hago. Han sido bastantes, ellos saben quienes son.



¿Algo que quieras añadir?

Escuchad música. Buena música de cualquier género. Que no dé pereza a la gente buscar cosas distintas. Creo que encontrar una canción o una pista que nos guste es siempre una sensación muy agradable. Saludos a todos y gracias a THUMP MX.

Conéctate con Mooz en: Soundcloud | Facebook | Juno

Conéctate con Hidden Suite en: Website | Facebook