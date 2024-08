Libera tu verdadero yo con «Ha Sido», el nuevo video de Los Blenders

¿Alguna vez has sentido que ya no tienes nada que ver con tus amigos de toda la vida? ¿Que aunque creciste con ellos y los quieres, tus intereses y los suyos se han vuelto distintos? Y peor aún, ¿no sabes cómo hacerle para expresarte libremente, sin que te juzguen ni lastimarlos por no querer hacer las mismas cosas de siempre?

Un poco de eso va el nuevo video de Los Blenders. Dirigido por Hermann Neudert y protagonizado en gran parte por Señor Kino (otra gran banda con influencias de garage, surf y punk), el video «relata la historia de una chica que ya no encaja con su grupo de amigos,» dice Neudert. «Ella no se siente a gusto con ellos ni ellos con ella. A veces es difícil admitir que ya no perteneces a cierto grupo o movimiento de personas que consideras tus amigos, y al final terminas explotando, como la protagonista, abandonando su vestuario vaquero roller skater y adoptando ese blanco que sirve como lienzo en blanco para volver a empezar.»

La banda originaria de Coapa conoció a Hermann en Hermosillo en el festival Posadelic el año pasado, y ahí el director les expresó el interés que tenía por hacer un videoclip con ellos. La canción elegida fue «Ha sido», tema que le da nombre a su álbum más reciente, y que, según Arch, vocalista, guitarrista y líder de la banda, «habla de vivir de after, más que de fiesta. Hubo un momento en el que todos los fines de semana me ponía fiestas de que paraba hasta las 2 del día siguiente, y luego me di cuenta que siempre quedábamos las mismas personas en el mismo lugar oyendo las mismas canciones. Entonces pues va un poco de eso: usar la fiesta como método para evadir la realidad.»

Musicalmente, por otro lado, el tema empieza completamente distinto a lo que uno esperaría de una canción de Los Blenders, con una dirección más krautrockera. Arch explica que «la idea de esta canción era que tuviera esa introducción para que diera la sensación de que el disco era de cierta manera cuando nada que ver. Mas adelante tiene una parte medio trashera y pues así son todas las canciones del disco. Tienen cambios que no te esperas que sucedan. «

Los Blenders se estarán presentando en su primer Vive Latino este fin de semana, a seis (¡!) años de haberse formado, incluso habiéndose presentado antes en Coachella. Es un momento importante y se sienten contentos, aunque Archundia lo deja claro: «Siento que ya debería ser el segundo por lo menos, pero bueno. Era un paso que teníamos que dar y más vale tarde que nunca.»

Vean el video aquí arriba, chequen las próximas fechas de Los Blenders a continuación, y después lean la entrevista que hicimos con la banda con respecto a Ha Sido.

Próximas fechas de Los Blenders

17 de marzo / Vive Latino / Ciudad de México

21 de abril / Tezla Music Gallery / Morelia, Michoacán

5 de mayo / Cinco Cinco Fest / Los Ángeles, California (BOLETOS)

19 de mayo / Festival LTDOMX / Guadalajara, Jalisco (BOLETOS)