Deja que MexFutura te explique las formas de la “Arquitectura”

Habíamos hablado en otra ocasión de una nueva dupla musical que tiene todo para conquistar los corazones de miles de personas ahí fuera y convertirse en un referente para el futuro: Denise Gutierrez, una de las voces protagónicas y más celebradas de la música independiente en español en el milenio en turno, cantante y líder de Hello Seahorse! se juntó con el Dr. Zupreeme, uno de los arquitectos sonoros del hip hop en América Latina, el productor y DJ de La Banda Bastön para dar vida a MexFutura, un proyecto como astronautas flotando en las atmósferas lunares de Saturno, buscando vida con sondas.

Denise y el Dr. se conocieron al hacer “Luces Fantasma“, el tema homónimo a la segunda placa del Bastön y una de las canciones más queridas del dúo de hip hop de la Baja Sur. En ese momento, Bastön quería diversificar el sonido de un álbum ambicioso y pensado hasta el más mínimo detalle, por lo que la participación de Denise era un elemento de vital relevancia para completar su visión. Pero lo que comenzó como ese tema, evolucionó a más canciones y en poco tiempo ya estaban haciendo un disco e inaugurando un nuevo capítulo en su vida. Ahora, en palabras del Dr. Zupreeme: “Con MexFutura buscamos generar un legado para las próximas generaciones, que sean los clásicos de la música mexicana para nuestros hijos y nietos. Así de ambicioso es este proyecto”. Ai na más.

A continuación estrenamos el primer lyric video de MexFutura, que corresponde al tema “Arquitectura”, el tercero que dan a conocer en su corta vida. La canción continúa explorando los paisajes musicales como escenografías de lo macabro y lo fantástico mexa del Dr., y las letras como flores abstractas que germinan en los pensamientos de Denise, proyectadas a través de su voz que, lo hemos dicho antes, funciona como la protagonista de todo el asunto.

Dale play abajo a “Arquitectura” y después lee la extensa charla que nos regaló el dúo, una de las primeras que dan, para que conozcas a profundidad el proyecto.

NOISEY: Me dijeron que MexFutura como nombre fue una propuesta de Alex Malverde. ¿Es verdad? Cuéntenos un poco el nombre para introducir el concepto de la banda.

Denise: En realidad el primer nombre que habíamos escogido era ExFutura. Nos gustaba el juego de palabras, una suerte de pasado/futuro, volver al mismo lugar a través del círculo. En algún momento ya habiendo decidido que así llamaríamos al proyecto, Alex sugirió que le metiéramos el Mex para puntualizar nuestro origen geográfico, 🤔 Nos pareció lógico. Pienso que los nombres de grupos, bandas, proyectos de música (como quieran llamarlo) terminan siendo solo un TradeMark. Termina solo siendo la marca de lo que produces. Con el tiempo el significado inicial se va perdiendo y termina solo siendo una o un par de palabras con la que la gente te reconoce. En ese sentido MexFutura como TradeMark hace sentido.

Dr. Zupreeme: Sí y no. Después de darle muchas vueltas a la cosa del nombre decidimos llamar al proyecto “ExFutura”, por una onda de juntar el pasado (ex) y el futuro (futura). En una cena se lo comenté a Malverde, y medio de broma dijo: “¿Por qué no mejor MexFutura? Le comenté a Denise y nos gustó la idea de México en el futuro. Sentimos que tenia mucho que ver con lo que estábamos haciendo musicalmente. Con MexFutura buscamos generar un legado para las próximas generaciones, que sean los clásicos de la música mexicana para nuestros hijos y nietos. Así de ambicioso es este proyecto.

Se conocieron haciendo “Luces Fantasma”. ¿Cómo y por qué surgió la conexión para hacer ese track?

Denise: Admito que cuando me escribieron para ver si quería colaborar con Bastön para Luces Fantasma yo estaba parada en un lugar bastante raro. En ese tiempo (inicios del 2016) estaba terminando de tocar con Hello Seahorse! Habíamos decidido dejar de tocar después de 10 años juntos, y yo por mi lado había decido dejar la música y dejar de cantar. Recuerdo haber tenido un pequeño momento lúcido y decir: “Vaya, no pierdo nada en escuchar el track, y además me invitan a escribir el coro. Qué considerados(!)”. Muchas veces en la colaboraciones, lo único que quieren de ti es la voz y pocas veces quieren que participes en la letra. Ya con eso me habían ganado tantito.

No hago más larga mi respuesta: cuando escuché el track de “Luces Fantasma” (sin coro, solo los versos de Mu) la música me atrapó. Me parecía un track elegante, oscuro y profundo, y muy sexy. Me pareció algo diferente a lo que me habían propuesto hacer anteriormente y también diferente a lo que había escuchado en la “escena de música”.

Dr. Zupreeme: Muelas y yo teníamos ganas de invitar a Denise para hacer una canción. Ya teníamos tiempo con ese objetivo. Siempre nos ha gustado hacer colaboraciones con artistas fuera del hip hop y el trabajo de Denise nos llamaba mucho la atención. Estuve molestando a Bonnz [baterista de Hello Seahorse!] varios meses hasta que por fin logre contactar con ella, le mandé la maqueta de la canción, le gustó y de ahí en adelante la música fue el vinculo. Hablamos en persona hasta el día que llegó al estudio y grabamos ese tema.

¿Cómo fue el proceso de hacer esa canción a decidir que iban a hacer un disco completo?

Denise: En realidad la noche en que nos juntamos para grabar mis voces en “Luces Fantasma”, Zupreeme y yo terminamos grabando dos tracks más que ahora son canciones de MexFutura. Conectamos esa noche. Así de sencillo. Nos entendíamos musicalmente, y nos estaba gustando lo que oímos el uno del otro. Después de esa noche, nos empezamos a juntar más seguido para ir haciendo más canciones. De pronto yo me veía involucrada nuevamente en la música y con unas ganas tremendas de escribir y hacer música. Lo diferente y muy emocionante era que estaba trabajando con alguien nuevo, alguien que me sentaba como una bocanada de aire fresco. Parecía como si nos conociéramos desde siempre en la música.

Dr. Zupreeme: Esa misma noche grabamos otras dos maquetas que resultaron en lo que hoy es MexFutura. Se quedaron ahí varias semanas. Un día Denise me escribió para reunirnos a escuchar las dos rolas que habíamos hecho y terminarlas bien. Nos fuimos al estudio y salimos con otra maqueta y la idea de hacer más canciones. Tuvimos muy buena química trabajando y decidimos aprovecharla. Nos veíamos cada semana o cada quince días, nos metíamos al estudio toda la noche y salíamos en la mañana del día siguiente con una canción nueva. Así durante varios meses. En ese momento todavía no sabíamos qué hacer con esos temas. Empezamos a pensar en eso ya que teníamos como 20 canciones grabadas.

¿Cómo fue el proceso como tal de hacer el disco?

Denise: La música es casi toda de Zupreeme. Así de extensa tiene la cabeza. Y las melodías y letras son mías. Supongo que se parece mucho al hip hop, ¿no? Lo mismo pero diferente.

Una vez que tuvimos las maquetas avanzadas fuimos consiguiendo a los elementos que faltaban. Músicos y amigos que pudieran y entendieran lo que queríamos lograr musicalmente. En ese proceso, conocimos a personas increíbles como Mabe Fratti, chelista de Guatemala viviendo en Mexico y ahora amiga querida; Ra Díaz de Chile, bajista de Suicidal Tendecies; Phillip Morris de Venezuela, guitarrista y amigo; Mark Rudin de EEUU, manager y músico del estudio de grabación en el Hotel El Ganzo; Money Mark, de EEUU, productor y músico Beastie Boys; Fredo Ortiz, también baterista de Beastie Boys y Gogol Bordello… A todos los fuimos encontrando en el camino. Y estamos infinitamente agradecidos con ellos por darnos su cariño, apoyo y música. Pienso que fuimos construyendo el disco con lo que teníamos a la mano y las oportunidades que fuimos encontrando. Uno tiene que estar con los ojos abiertos y las orejas limpias. Muchas veces las cosas están ahí frente a ti, solo es cosa de que te atrevas a tomarlas.

Dr. Zupreeme: Lo disfrutamos mucho, era algo refrescante para ambos, nos permitió probar cosas que no estábamos haciendo con nuestras respectivas bandas. Sobre todo por ser un proyecto nuevo del que nadie espera nada. Eso nos dio un chingo de libertad a la hora de encerrarnos a componer. No teníamos que cumplir con nadie, no teníamos ningún trabajo anterior con el cual competir, no había un publico ahí afuera exigiendo que cumplas sus expectativas, no teníamos fechas establecidas, nada. Cero presiones pues. Al mismo tiempo, estaba en pleno proceso de producción del álbum de La Banda Bastön, del cual me la había pasado hablando y diciendo que iba a quedar super verga, jajaja. Por ese lado, sí había expectativas que cumplir. Ponerme a trabajar en otras cosas me sirvió un montón para lograr mis objetivos con el Luces fantasma sin que se volviera pesado.

Hay una conexión entre la estética musical de Dr. Zupreemee, y las letras y la voz de Denise que parece que solo necesitaba ser descubierta. Se siente muy natural. Cuéntenos su percepción al respecto.

Denise: Sí, de acuerdo. Pienso que uno invita al otro (y viceversa) a intentar cosas nuevas o distintas de lo que venimos haciendo individualmente. A mi me gusta mucho la estética de Zupreeme, me sorprende todo el tiempo. Se mueve en una “sección del lenguaje musical” con la que me entiendo. Es probable que sea de las primera personas que lo diga: Zupreeme tiene un grado importante de melancolía (y elegancia) en su música. Y eso es afín a mí.

Quiero ser reduccionista en esta pregunta y decir que MexFutura es como el Portishead mexa. ¿Sí o no y por qué?

Denise: Jaja. Nadie puede ser Portishead, solo Portishead puede ser Portishead, 😵. Lo que podría estar pasando es que presentemos síntomas similares a Portishead. Es decir: voz femenina, scratches, melancolía, algunos beats y momentos electrónicos, tempos relajados, acordes oscurones, etc. Sin duda Portishead es y debería ser un ejemplo a seguir para la mayoría . Espero que MexFutura muestre un grado positivo de ese ejemplo.

Dr. Zupreeme: Si quieres sí, pero yo pienso que no. Antes de Portishead no existía Portishead pero antes de MexFutura sí. Yo lo siento mas cercano a Jose Alfredo, Los Terrícolas, Chavela Vargas… No sé.

MexFutura es un acto que podría, al menos por ahora, catalogarse como “acto secundario” para ambos, pero tiene una connotación personal que de algún modo lo hace lo contrario. Qué expectativa tienen a nivel personal.

Denise: Me atrevo a decir que no es secundario sino a la par y en su propia forma. Es importante para ambos, más allá de la “connotación personal”. Estamos hablando de un proyecto que ambos nos atrevimos a mostrar. No creo que estemos en posición de estar sacando cualquier música así nomás. Tenemos que ser congruentes en nuestras carreras y que lo que mostremos sea digno. Pero tampoco tenemos que hacer las cosas como ya las hemos hecho. En ese sentido, MexFutura nos abre las puertas a nuevas formas de trabajar. Estamos planeando movernos de otra forma.

Dr. Zupreeme: Los dos tenemos nuestras bandas, nos va bien con ellas, son exitosas. Con MexFutura buscamos poner todo el peso en la obra, en las canciones, no en los individuos. Queremos que tenga vida por sí mismo en lo que se nos ocurre que más hacer. Imagínate la broncota de ponernos ahorita a formar una nueva banda, sacar fechas, ensayos y todo eso. Nos volveríamos locos. Al final, aunque suene cursi, el amor es el fundamento de MexFutura, no tanto el éxito comercial o el reconocimiento. Eso ya lo tenemos con nuestras bandas.

Justo tomando en cuenta que tienen ambos dos equipos sólidos de trabajo, ¿con quién han hecho lo referente a MexFutura y cómo ha sido el proceso de generar un nuevo equipo?

Denise: En eso de encontrarse con personas en el camino, hemos armado un pequeño equipo de cabezas creativas. Personas propositivas e inteligentes que también quieren trabajar de otra manera. Por ejemplo, Santi Rodríguez (productor e ingeniero), Pepe Padilla (director creativo) o Jacobo Margules de Margules Group. Ha tomado tiempo desarrollar una nueva forma de trabajar. Zupreeme y yo estamos acostumbrados a un ritmo común: haces música, grabas, liberas, tocas. Con MexFutura las intenciones son otras.

Dr. Zupreeme: Hemos armado un núcleo bien poderoso echando mano de todos lados, del equipo que es Hello Seahorse!, de La Banda Bastön y de la gente de Homegrown. También sumando nuevos talentos que ya son parte de ambas familias. Por poner un ejemplo en lo musical, con MexFutura colaboran Ra Diaz en el bajo y Phillips Morris en la guitarra, quienes están presentes en los discos de La Banda Bastön, pero también Joe Borunda y Money Mark, quienes provienen del universo de Hello Seahorse! Así le estamos haciendo con todo, echando mano del talento y los contactos de ambos equipos.

Tienen un itinerario planeado desde que dieron a conocer “La Cabeza” el 12 de octubre hasta el 23 de agosto del 2019, cuando dicen que darán a conocer la última canción de La Última Selva. Cuéntenos más a detalle qué tienen planeado.

Denise: Una canción cada tres semanas hasta completar 16 tracks. Vamos en el número 2 con “Balas Negras”. Con este calendario nos da tiempo de que la gente digiera el proyecto. No queremos sacar el disco completo (un disco muy largo) de un jalón para que se pierda entre la telaraña de información que recibimos. Queremos dosificarlo. Poco a poco, como gotero.

Dr. Zupreeme: Vamos a liberar 16 canciones en 4 volúmenes, 4 canciones por volumen, una canción cada 3 semanas, un volumen cada 3 meses. Al final estarán disponibles todos los temas como un mismo álbum, La última selva. Estamos explorando nuevos caminos para entregar nuestra música, generar un público para MexFutura y mantenerlo interesado. Todo el material esta listo, pero queremos ver qué pasa si lo vamos liberando poco a poco. De eso se trata todo esto, de buscar nuevos modelos y quedarnos con lo que funcione.



Algo más que quieran agregar.

Dr. Zupreeme: Síganos el rollo, se va a poner bueno.

