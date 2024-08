Haz la paz con la monotonía de la vida con “Kiss Me On The Mouth” de Michelle Blades

Michelle Blades es de todos lados, pero de ninguno a la vez. Nació en Panamá, de madre mexicana y padre panameño; sin embargo, de pequeña su familia migró a Miami para escapar la dictadura de Manuel Noriega. En la adolescencia decidió mudarse a Arizona, en donde se desarrolló como músico, aprendiendo de manera autodidacta. Posteriormente se fue temporalmente a París, donde encontró a una comunidad artística con la que se identificó, y sin querer, lleva ya más de 6 años allí, trabajando en su música, así como en el sello Midnight Special Records, en el cual labora desde diciembre de 2012.



Así como su vida, la música que hace está llena de influencias de todos lados, pero de ninguna en particular, haciendo su estilo completamente único. Sus canciones suelen ser intensas, con giros inesperados, llenos de experimentación, explosividad y grandes riffs. Y esto es evidente en “Kiss Me on the Mouth”, el segundo sencillo de Visitor, su próximo álbum de estudio, cuyo video estamos felices de estrenar aquí arriba.

Después de años de enfocarse en crear música “experimental”, Visitor es el primer esfuerzo consciente que Blades hace por acercarse a la música pop –pero en sus propios términos. El cambio de dirección es evidente tanto en “Ring“, el primer sencillo del álbum, como en “Kiss Me On The Mouth”, tema que escribió mientras se encontraba de gira con la banda francesa Fishbach, y que describe líricamente como “una observación de una inocencia perdida, y de cómo este personaje quiere creer en su propia inocencia mientras analiza los vicios de los demás. De mentirse y de hacer comparaciones como modo de sobrevivir,” dice Blades.

El videoclip fue creado por Fuerzas Básicas y dirigido por Gil Hernández, y la muestra visitando el mismo lugar una y otra vez, siendo únicamente el cambio de vestuario la variante en un acto monótono –como puede ser a veces la vida rutinaria. “[Gil] quería hacer algo muy visual, experimental más que contar una historia,” recuerda Michelle. “Luego, mientras que Gil editaba, nos dimos cuenta de que el video tenía un elemento medio Waiting for Godot o Kafkaesco, de hacer la misma cosa en su cotidianidad con varios disfraces… algo que siento que corresponde con la letra muy bien.”

Visitor, el tercer LP de Blades y su primero con el sello Domino, estará disponible a partir del 29 de marzo, y es ya uno de nuestros discos más esperados para el 2019. Ojalá esté igual de bueno que lo que ha publicado hasta el momento.