​Despeja tu mente y toma una bocanada de «El aire», el sencillo debut de Nina Polverino

En momentos en los que sientes todo el peso del mundo en tus hombros, cuando tienes el cerebro al borde del colapso y tu energía es nula, no hay nada como tomar una pausa, salir de donde quiera que estés, y caminar por la calle, sin dirección alguna, con el único objetivo de despejarte. Es cuando dejas de pensar en lo que te aflige y te enfocas en cosas como el viento que pega en tu rostro y el olor de las plantas que te rodean, que tu cerebro logra despejarse, oxigenarse, y que las piezas al rompecabezas que son tus problemas empiezan a cuadrar una con otra.



Y sobre algo así va «El aire», el sencillo debut de Nina Polverino. La cantautora argentina, radicada en Barcelona, lleva unos 10 años de trayectoria como músico, participando en distintos proyectos como Nina y el lobo, el grupo de pop de chicas Lavial, y la banda indie Búlgara, pero apenas hace un par de semanas estrenó su primer LP como solista, el bellísimo Sobre la naturaleza. Y aquí arriba estrenamos el video del primer corte de ese disco, un tema brevísimo, etéreo, y con un rasgueo demoledor, con el mismo sentimiento que los punteos en las canciones de José González.

Videos by VICE

Mientras que la melodía habla sobre una relación que está llegando a su fin, el video, dirigido por Anita Bugni, muestra a Polverino sola en medio del desierto, con la cámara siguiéndola entre arena y rocas enormes. «El video lo filmamos en Las Bardenas Reales, Navarra,» dice Nina. «Hacía tiempo que ya nos conocíamos con Anita Bugni, y aprovechando que ella estaba de paso por Barcelona se nos ocurrió hacer algo juntas. Queríamos algo con paisaje abierto, algo que representara el aire y el clima onírico que tiene la canción.

Bugni, por su parte, añadió lo siguiente: «Desde el principio abordamos este video desde una perspectiva más poética que narrativa. Me interesaba pensar a Nina como un elemento más del paisaje, un elemento constitutivo que formara parte de un conjunto más amplio.



«Sin perder de vista el título del disco, algunos paisajes -como éste- se imponen con tanta fuerza que no se puede más que admirarlo y habitarlo. Y a diferencia de otros elementos, la idea de que ‘El aire’ es el único que no se ve me resultaba curioso. ¿Cómo se muestra en imágenes algo invisible?»

Vean el clip arriba, y escuchen completo Sobre la naturaleza en Spotify o Apple Music.