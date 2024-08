Premiere: Quixosis, electrónica latina/tropical y épica

Daniel Lofredo Rota alías Quixosis es un productor y artista visual originario de Quito, Ecuador. Está siempre en constante búsqueda de cambio y experimentación, ahora se hizo un track digno de las fantasías más oscuras de Disney, es algo que sencillamente te gustaría escuchar sentado viendo una proyección en algún domo digital.

El estilo presuntamente tropical se mimetiza perfectamente con atmósferas texturizadas a detalle y melodías que nos ponen a pensar cómo sería estar sumergido en un mar digital. También se puede percibir la influencia de los beats rotos, prueba de que Quixosis nunca ha estado casado con un sólo estilo, aún siendo fiel a su esencia.

El corte es amablemente brindado por nuestro amigo portugués, Filipe Ribeiro, el responsable del blog/plataforma Lacroixx. Es el primer adelanto de su primer compilado –el trabajo más elaborado en su haber– con productores de varias partes del globo.

Está titulado «Sound and Ritual», igual que el slogan de Lacroixx. Iniciaron como un canal de youtube que evolucionó en un sitio web, un netlabel y ahora un show de radio mensual en Rewind it Fm. Así, se conforma una plataforma musical independiente que intenta conectar colaboraciones de artistas, promotores y sellos de distintas partes del mundo en la era digital. Están en proceso de establecerse como una agencia de management que funcione en toda Europa, principalmente en Portugal y España. No dudes en contactarlos si te surge interés al respecto, también para hacer premieres y demás.

