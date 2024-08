Premiere: Sainte Vie es un desenfoque nostálgico a través de artefactos e interpretaciones

Sainte Vie es el proyecto de Pablo Piña, productor originario de la Ciudad de México. Actualmente, Pablo radica en Nueva York y es la cabeza de Akumandra, label que surge como espacio de proyección sonora donde distintos artistas pueden reproducir y difundir sus proyectos con un enfoque vanguardista. Pablo crea un desenfoque nostálgico a través de una composición de artefactos e interpretaciones.

El productor mexicano está por lanzar su primer EP en formato de vinil a través de su propio sello, titulado Estación Inmortal. Sainte Vie ve este próximo release como una epifanía auditiva, con suaves interludios, progresiones de acordes terrosos y un equilibrio acústico-sintético que tienen la capacidad de conquistar el espacio común y la soledad.

En exclusiva para Thump en Español, Sainte Vie trae la primicia de «María», track que se construye a través de un flujo de sonido cálido con percusiones esotéricas que se sumergen en atmósferas orgánicas evocando una conexión musical introspectiva entre las voces de la composición y nuestros movimientos somáticos.

Platicamos con Pablo acerca de sus primeros acercamientos a la música y esto nos contó:

Thump en Español: ¿Cuál fue el primer disco que tuviste?

Es difícil de recordar, pero estoy casi seguro que el primer disco que tuve fue el de Soda Stereo, The Last Concert, lanzado en 1997. Mi padre me lo regaló de cumpleaños. El álbum es una grabación en vivo de un show de Soda Stereo en Buenos Aires, Argentina. El disco está lleno de energía, intensidad y emociones muy particulares que son distintivas de la banda. Sigo escuchando este disco por lo menos una vez al mes.

¿Tus padres influenciaron de alguna manera en la música que actualmente escuchas?

Definitivamente, de hecho, aún conozco música a través de ellos. Estoy muy agradecido de tener padres que se conectan con la música de una manera tan profunda a pesar de que no son músicos. Me han enseñado mucha música latinoamericana y europea, desde folklore hasta música pop. Actualmente escucho mucha música que mis padres me presentaron (Chavela Vargas, Jacques Brel, Édith Piaf, Victor Jara, Cerati, etc.)

¿Qué música te inspiró por primera vez?

Al comienzo de mi carrera musical, estaba muy inspirado por lo que llamaban en ese entonces rock alternativo. El sonido de bandas como Interpol, Modest Mouse, Gustavo Cerati y Café Tacvba fue muy influyente para mí. Me sentí especialmente atraído por su carga emocional y el sonido particular de las guitarras eléctricas.

¿Cuál es un buen ejemplo de un álbum realmente importante para ti?

Un buen ejemplo sería Antics de Interpol lanzado en 2004. Ese disco despertó una parte muy sensible en mí. Las baterías, las guitarras, las líneas de bajo, las melodías, las voces de Paul Banks y la reverberación de todo el disco me llenaron los oídos de una melancolía pura. La coherencia de una canción a otra a lo largo de todo el disco se traduce en una sensación nostálgica y cuando llegas al final del álbum estás completamente envuelto en ella.

¿Hubo algún álbum que cambió tu perspectiva sobre lo que podría significar la música?Bueno, me gustaría responder usando dos ejemplos específicos como referencias: el álbum de Victor Jara, El Derecho de Vivir En Paz, y la mezcla de Nicolas Jaar, Our World. Estas dos piezas me mostraron un lado diferente de la música que no necesariamente había notado antes. En mi opinión, para estos trabajos en específico, ambos artistas usan la música como una herramienta para expresar hechos reales sobre la historia humana, nuestro mundo, la política, la sociedad y tratan de hacer una declaración, en lugar de sólo centrarse en tener armonías perfectas, melodías y seguir las reglas de la teoría musical al pie de la letra.

También hubo otros discos que desafiaron mi comprensión de la música y me inspiraron a experimentar con el sonido como Symphonie Pour Un Homme Seul de Pierre Henry y 4’33 de John Cage.

Estación Inmortal será lanzado el 29 de enero a través de todas las plataformas de Akumandra.



