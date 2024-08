Premiere: Sideswipe en Iberian Juke, una joya del footwork global

Iberian Juke es el referente obligado para el juke no solo español sino de diversas latitudes y Sol EP de Sideswipe es la muestra clara de ello. Stewart Roberts es un productor y DJ británico con base en Filadelfia por más de una década, lleva varios años explorando el lado más soul de los beats a 160. Con una obvia influencia de su tierra natal, posee más de 2000 viniles de drum & bass y música bass. Junto a su amor por la música negra, sus influencias le han ayudado a encontrar en el footwork y el juke un terreno cómodo para expresar a través de sus producciones.

Es co-fundador del sello Forbidden Trax y creador de las fiestas Onesixty Philly, además de haber realizado remixes y edits de artistas como Nphonix & Dope DOD, Alicia Keys, Kenny Ken & DRS.

Cuenta con 3 EPs en la red, el más reciente para el sello británico Modern Ruin; Sideswipe ya había colaborado con Iberian Juke, siendo uno de los participantes en el álbum With A Little Help From My Friends lanzado en abril de 2017.

Sol EP está formado por 4 canciones con un protagonismo de vocales femeninas en clave de R&B y soul. Sampleando clásicos como “It’s Over Now” de Deborah Cox o “If I Was Your Woman” de Gladys Knight, Sideswipe ha elaborado 4 cortes con un estilo ideal tanto para animar la mañana de camino al trabajo, como para incitar a los más melancólicos en la pista de baile. Y en exclusiva para Noisey tenemos la premiere del track «Treated Me», donde fusiona perfectamente la dulce voz de Brenda Holloway con elementos frenéticos, clásicos del juke/footwork.

El material estará disponible a partir del lunes 26 de marzo en Bandcamp y a partir del 2 de abril en todas las tiendas digitales.

