¿Cuánto tiempo perdiste esperando a tu amor falso? Amandititita te ayuda a saberlo

Hace casi una década, justo en el oscuro periodo de flecos pegados y bocas torcidas de Hi5, en la radio mexicana sonaba una y otra vez el pegajoso coro escrito por la hija de una leyenda del rock. “Mi novio es metro, metro, metrosexual” como adagio divisorio de legionarios y paganos, una frontera de intransigencia que cultivó una buena base de troles pero también de fans y logró esa conquista, tal vez la más gloriosa a la que un músico puede acceder: la de insertarse en el inconsciente colectivo.

La irreverencia, crítica social, y oda al chilanguismo contenidos en la música de Amanditita la convirtieron en una artista de culto casi de inmediato. Dejar su disquera y aventurarse en la independencia le dio un status aún más grande. Hoy la reina de la anarcumbia vive en Los Ángeles, sacó un libro de cuentos, trabaja en su primera novela y también prepara todo lo relativo al lanzamiento de su cuarto disco.

A lo largo del año Amandititita ha lanzado un par de sencillos ––aderezándolos con una exitosa presentación en el Vive Latino 2018––para llegar al punto que nos convoca: El estreno de “Te Esperé”, un corte producido por Toy Selectah y Ulises Lozano.

“Te Esperé” es un himno mariachero para todos los soldados perseverantes, aguantando en la banca hasta que el amor de su vida les da chance de entrar. Enmarcado en una coyuntura sociopolítica especial, el track viene acompañado de un video dirigido por Sofía Garza-Barba que lleva el espectro de la canción a la melcocha colorida propia de las mariposas estomacales. Además, como lo dice la misma Amandititita en la charla abajo, “fue un problemón porque ¿cómo en una ciudad como Los Ángeles hablas de una canción tan mexicana?”.

Mira el estreno de “Te Esperé” a continuación, y después lee lo que nos dijo Amanditita sobre la canción y su nuevo disco.

NOISEY: En la canción narras todas las cosas que pasaban mientras esperabas a tu enamorado, pero nosotros también estuvimos esperándote todo ese rato, ¿qué ha pasado contigo?

Amadititita: Han pasado más de tres años. Esta canción la empecé a escribir desde entonces y muchas de las noticias que narro ahí ya no son noticia, cambió completamente. Por ejemplo, estaba volviendo el PRI; entonces yo decía en la canción “¿En qué momento volvió el PRI? ¿en qué momento agarraron a Elba Esther?”. Todas esas noticias empezaron a expirar en el transcurso de terminar el disco y se volvió más bien una canción de la espera de la producción que de amor en sí mismo.

Fueron tres años muy nutritivos para mí. Aunque ya no es tan usada la cuestión de discos y así, más bien se usan sencillos, para mí era muy importante concluir este cuarto disco con toda la calma. Yo siempre hago muchas canciones y termino seleccionando las que más me gustan, entonces dejé muchas canciones afuera. También me puse a escribir, publiqué mi libro Trece latas de atún y eso me llevó a escribir mi novela. Escribir es un ejercicio de absoluta concentración. A principios de año saqué “Te odio y te quiero” con Rubén Albarrán, que es una canción original de Julio Jaramillo, y también salimos con “De Ecatepec a Atizapán”, que también son sencillos de este cuarto disco. Realmente todo el año ha estado dedicado al disco. Por una u otra razón apenas estamos concluyendo esa faceta. Incluso el disco podría salir hasta enero o febrero. Fueron tiempos muy largos. Al ser una artista independiente todo tiene que ver con los tiempos de las personas que me ayudan. En este caso Toy Selectah que me ayudó muchísimo con el disco, y Ulises Lozano también. Son ritmos que se acoplan a ti, no es como una disquera que te da dinero y un plazo para terminar. Nosotros lo hemos hecho de manera más orgánica y despacio, lo cual me permite también escribir más tranquila.

Tengo la impresión de que a pesar de mantenerte auténtica en muchos sentidos has madurado, al menos musicalmente, ¿cómo te sientes al respecto?

Definitivamente ya estoy en otro mood que “La Muy Muy”, “Metrosexual”. La gente que está esperando eso pues ya no lo va a recibir. Ya soy otra persona, la gente va creciendo, maduras, te vas dando cuenta que tal vez esa ‘insensatez juvenil’, conforme pasan los años, se va calmando. Y ya no tienes necesidad de ser tan agresivo o tan irónico, aunque siga existiendo la necesidad de expresarte, o de hablar cosas importantes, como lo que pasa en la sociedad, en el país, etc. Me he sentido muy activa en todos los discursos, todas las marchas, he estado en protestas, he trabajado para SinEmbargo, La Capital. Me he mantenido ahí pero mis canciones sí han bajado de tono en el sentido irreverente porque ya tengo 39 años. Cuando escribí “La Muy Muy” tenía 24 o 23 años, y luego la gente ya no lo ve tan chistoso, porque la gente cambia, crece, madura, y creo que musicalmente también cambié mucho.

Es un disco que tiene elementos muy distintos porque Toy y Ulises obviamente también son personas que han evolucionado mucho con el tiempo. Por eso se han mantenido presentes a pesar de los años. Ahora sí que ‘renovarse o morir’. Son personas que no me han dejado estancarme musicalmente, porque a veces musicalmente soy más antigua, y tengo que discutir ciertas cosas. A final de cuentas, con el paso del tiempo lo único que quedan son las ganas de comunicar, de hacer historia, y de trabajar por el país que me interesa tener, desde la posición afortunada en la que estoy para poder hablar de las cosas que me interesan de México, no para estar en un hotelito de cinco estrellas y que una disquera me diga que tengo que adaptarme a su modalidad. Yo solo quiero seguir trabajando por ese país de justicia, de igualdad, de educación, etc.

Si has dejado el humor e irreverencia, sigues mostrándote muy crítica y política en tus canciones.

Yo no puedo evitar hablar desde donde vengo, que es de padres sumamente anarquistas y de una ideología de izquierda, aunque también he buscado la forma de combinar eso con algo que sea atractivo. Yo no puedo cantar como Silvio Rodríguez o como Panteón Rococó porque no me queda, no me sale y me vería bastante ridícula. Es buscar siempre la historia urbana o el humor para contar un poco lo que ha pasado. Y en “Te esperé” es eso. La primera parte está relacionada a todo ese movimiento político que tiene que ver con la corrupción, lo de Duarte, lo de Bejarano, etc. Me hubiera gustado decir muchas cosas más, pero la canción se trata de lo relativo que es el tiempo en el amor, que te puedes llevar años esperando a alguien, que a veces puede ser muy rápido también. La política, y la vida en general, pasan en un transcurso de tiempo increíble, en el que luego despierto y digo “no puedo creer que tenga esta edad, no puedo creer que tenga tantos años conociendo a esta persona”. Esa es un poco la idea de la canción, que es mi favorita del disco, y vienen otras mucho más comerciales, algunas mucho más bailables. Hay una colaboración con Tomasa del Real y otra con Grupo Ladrón. Y en general vienen cosas mucho más ligeras, menos indie. Pero yo luché mucho porque esta canción fuera sencillo y tuviera su lugar en mi carrera.

Dejaste la anarcumbia para ahora hacer algo en mariachi, ¿es la primera vez que haces algo así? ¿qué cambió respecto a otros procesos?

Totalmente, es la primera vez que lo hago. Ese crédito se lo tengo que dar a Ulises porque aquí en Los Ángeles trabajamos en un estudio, y él todo el tiempo está haciendo música mientras yo me encargo de otras labores. Entonces yo escucho todo el tiempo los otros proyectos de los que se encarga Ulises, y cuando estaba haciendo esa canción, me paré y le dije que la quería para mí, sin importarme de quién fuera. Me dijo que ya la tenía pensada para alguien más, no voy a decir para quién, y le dije que yo la quería, a pesar de que me dijo que no era lo que yo hacía. Yo ya traía la idea en la cabeza, y cuando la escuché dije “esa es la canción que va con lo que yo quiero”. Ulises me la puso en el teléfono, me salí a caminar con los audífonos, y la hice como en media hora, lo cual fue una buena señal porque hay canciones en las que me atoro meses. Me acuerdo que “La Güera Televisa” me tomó como tres meses. Entonces ya con la canción entera, le dije que ya, hasta la canté ahí y todo. Fue un proceso muy padre, pero tiene tanto tiempo que hasta parece que te estoy hablando de un disco pasado. Fue mucho tiempo arreglando esa canción, y cuando empezaron a cambiar las cosas yo estaba furiosa porque obviamente me estaban descontextualizando los versos y no era tan fácil volver a hacerlos. Las primeras versiones incluso hablaban de Bob Dylan y el Premio Nobel, y me decía Ulises que ya nadie lo iba a entender, que era chiste local [risas]. Ahorita platicando contigo me he dado cuenta que el amor de mi vida es mi cuarto disco que tanto esperé.

Foto cortesía de Amandititita

¿Bajo qué concepto se creó el video? ¿Qué quisiste hacer con él?

El video lo hicimos también aquí en Los Ángeles con Sofía Garza-Barba, que hace unos videos buenísimos. Lo primero que me gustaría decir es que lo hicimos con muy poco dinero, y es algo que me hace sentir muy orgullosa porque la creatividad jamás se debe limitar por cuánto dinero tengas. Obviamente veo los videos de mis compañeras y compañeros y se siente bien padre cuando puedes hacer producciones grandes, pero de otra forma lo tienes que resolver. Nosotros lo hicimos como con $30,000, una cosa así, que en realidad no es nada, porque consigues las luces y cámaras pero te das cuenta de pronto que faltan más cosas [risas]. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Quién va a actuar? También tenía que haber un mariachi y los costos en Los Ángeles son altísimos. Entonces hubo muchas cosas así que iban sumando. Y el video está grabado dentro de una casa que representa un sueño, un cuento de hadas. Yo creo que pueden identificar los videos de Sofi, ha trabajado con Natalia Lafourcade y Juan Son. Es muy surrealista. Yo le digo que es como “Cositas”, porque le gusta hacer manualidades y cosas muy manuales ¿sabes?

Algo muy artesanal, muy DIY ¿no?

Ajá, como en una especie de infancia detenida. Entonces fue complicado porque ¿cómo en una ciudad como Los Ángeles hablas de una canción tan mexicana? Fue un problemón. Si yo hubiera tenido dinero lo hubiera hecho en México, pero para empezar no me alcanzaba ni para el vuelo, se me simplificaba más hacerlo aquí porque acá vivo. Cabe aclarar que yo vivo acá más por circunstancias que por un lujo. Vivo acá porque acá se nos simplifica vivir. Siempre es bueno hacer la aclaración porque cuando digo que vivo en Los Ángeles todos me dicen “qué padre”. Pero no, es porque tengo chance de vivir en un lugar y no tengo que pagar renta como en México. Yo por mí hubiera grabado allá, hubiera salido Elba Esther en persona, pero no, la cuestión es que no se podía, tuvimos que hacer todo acá.

Hice una máscara de Duarte, fui al Office Depot de acá a sacar las copias, pedimos unas luces por Amazon y Sofi luego las tuvo que regresar [risas]. Pedimos máscaras de pájaros, fuimos a muchas tiendas vintage para ir por toda la utilería y el arte. En general Sofi se lució mucho, logró algo muy grande con el poco dinero que tenía. No hay animaciones, personas volando. Es muy sencillo [risas]. Fíjate que me acuerdo de la época cuando estaba en Sony y tenía presupuesto, y sufría mucho los videos: Eran videos costosos y yo sufría mucho haciéndolos. Esa época me dolían mucho los videos, los conciertos, todo, y ahora que las cosas son más difíciles económicamente, todo es más satisfactorio, más agradable, todo el tiempo nos estamos riendo y divirtiéndonos. ¿Al video le faltaron tomas? Pues ahí estoy pidiéndole a mi suegra que me preste su jardín y vamos cargando todo el equipo riéndonos. Si se nos olvidó la comida, rápido pedimos unas tortas aquí al lado. Cosas así muy improvisadas, pero que dejan muy claro las ganas que tengo de seguir haciéndolo. Y ahora más que nunca tengo esas ganas de seguir trabajando. También siempre es bonito tener esa respuesta del público. En el Vive Latino, por ejemplo, fue muy bonito tener una bienvenida tan padre por parte de ellos. Y son esos detalles los que me hacen ver que no voy por tan mal camino.

¿Qué podemos esperar de tu cuarto disco?

De entrada que llegue la fecha para lanzarlo, que será yo creo en enero o en febrero. Ya no puede tardar mucho porque nos estamos comiendo los sencillos. “Te odio y te quiero” es parte del disco, “De Ecatepec a Atizapán” también es parte del disco y “Te esperé” también. Entonces nos estamos acabando los sencillos [risas]. Ya le había puesto un nombre pero ahora no sé, porque el disco ha cambiado mucho, aunque creo que debe llevar alguna referencia al amor. Es un disco que no se trata exactamente de relaciones amorosas, pero uso el amor para hablar de muchas cosas. En “De Ecatepec a Atizapán”, por ejemplo, lo uso de pretexto para hablar de todo este recorrido que se avienta a diario la gente. Y es una de las cosas que más admiro de muchos mexicanos, que se levantan diario a las 5 de la mañana para ir a trabajar al otro lado de la ciudad. Luego llegan y no encuentran lo que están buscando, y es como perseguir algo que no se puede alcanzar. También tengo una canción que se llama “Liverpool” que habla del feminicidio que hubo en un Liverpool hace unos cuatro años. Te digo que mi disco está bien pasado de moda [risas]. Y bueno, hubo este feminicidio muy extraño en la tienda justo en un Buen Fin, y como muchas otras noticias de ese tipo, pasó como si nada, se olvidó. Pensé en cómo poder retomar ese tema, porque las cosas no se pueden olvidar tan fácil. No podemos seguir yendo a Liverpool cada Buen Fin porque es una falta de respeto a una vida humana. Pensé en cómo poder hablar de eso y, bueno, ahí había una historia de amor, porque el tipo que asesinó a la chica estaba obsesionado con ella.

Entonces, encontré en cada cosa el elemento que no necesariamente tiene que ver con la palabra amor, porque esto no era amor. Más bien de todas esas cosas que muchas veces relacionamos con el amor pero que en realidad son neurosis mentales. ¿Cómo puedes estar obsesionado con alguien? Estar stalkeándolo en Facebook sin darte cuenta que se te está pasando la vida. Hay varias canciones así. La de Tomasa es muy divertida porque así es ella, y trata de cuando te dejan en visto, entonces yo tomo el papel más dramático así de quedar en shock y traumada por años, y Tomasa aparece de la forma en que ella lo hace diciendo “no, vámonos a mover el culo por allá” (risas). Cuando yo escuchaba lo que ella grababa me sorprendía porque decía “¿ella porque no está indignada como yo?”, pero a final de cuentas eso es lo padre, porque refleja la personalidad de cada artista, y la de ella es muy sincera, bailable, divertida, yo la admiro muchísimo. Me encanta que muchas mujeres como ella estén tomando los escenarios.

Cada canción tiene esos elementos de las relaciones amorosas. No sé si se vaya a llamar así pero Amores Ridículos es el nombre que me gusta más porque así se llama también el libro de Milan Kundera. O también me gusta Historias de Amor que es el nombre de otro libro. Me gustaría un nombre así porque las canciones son como cuentos, y sirve también para seguir hablando de libros que es otra de mis pasiones más grandes. Mantenerme en esta nueva faceta, acabar mi novela y seguir escribiendo. Es como un sueño, tener la estabilidad mental y económica para poder seguir regalando las cosas hacia fuera, sacarlas. Y que sean muy accesibles, baratas, casi regaladas para que la gente tenga algo con qué distraerse. En mi caso, agradezco mucho cuando encuentro una buena serie, o un buen libro y me desconecto un rato. La realidad a veces nos pesa demasiado y necesitamos desenchufarnos. En ese sentido el arte es un gran ansiolítico para quienes lo reciben, pero también para quienes lo hacemos. Lo único que te puedo decir es que estoy feliz de todo el apoyo que recibo, de volver a estar trabajando y moviéndome, estando en contacto con toda la gente que quiero muchísimo y de la cual me inspiro también para seguir haciendo música.

