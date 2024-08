El mundo finalmente se puso al día con Yoko Ono

Es curioso y hace sentido que el trabajo más visible de Yoko Ono en la última década no haya sido una retrospectiva o un álbum, sino un meme. Si has pasado la cantidad suficiente de tiempo en Internet, seguro lo has visto: un clip de tres minutos de Ono, vestida de negro, de pie frente a un micrófono en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, gritando ruidos violentos y guturales mientras una multitud de espectadores perplejos observan. La pieza en sí es típica de Ono; violenta y extraña, en última instancia preocupada por la forma en que la voz humana puede transmitir daño, belleza y catarsis.

Pero como meme (reubicado y recontextualizado en tuits y videos, cortado y ralentizado y apropiado de mil formas por todo el Internet), se convierte en algo aún más Ono: un trabajo sin terminar al que puede contribuir cualquier persona con creatividad y conexión a Internet. Es la extensión natural de los trabajos conceptuales de Ono, de 85 años, como Grapefruit y “Cut Piece“, un proyecto que nunca termina de realizarse por completo.

De nuevo, todo el trabajo de Ono es un poco así. Tomemos WARZONE, su próximo y 14º álbum, a estrenarse a fines de octubre por Chimera Music. Compuesto por 13 temas de Ono creados entre 1973 y 2009 que fueron re-grabados y re-producidos, WARZONE es un sólido argumento sobre cómo sus temas más conocidos no encajan del todo en sus contextos originales.

“Warzone“, un trabuco de punk ágil de 1995, se convierte en un escalofriante chirrido, con los gritos de Ono resonando contra un ruido de piano y disparos de bala. “Woman Power“, alguna vez un lodazal de psicodelia, pone en primer plano el manifiesto político aún potente de Ono. “Now Or Never”, tomada del Approximately Infinite Universe de 1973, es tanto una meditación sobre la experiencia de Ono en guerras del siglo XX, como una advertencia para las generaciones futuras. E “Imagine“, una canción de la que Ono recibió crédito apenas el año pasado, renace como la cerradora del álbum, con Ono en el centro. Y cada canción va acompañada de un lyric video cuidadosamente diseñado, con texto que se siente como una extensión del arte textual de Ono más que como un lyric video tradicional.

Todos los tracks de WARZONE hablan de algún u otro modo sobre el clima político actual ––el género y la guerra, mientras que los temas comunes a toda la obra de Ono, se sienten particularmente presentes aquí–– y hay un sentimiento general de terror en el disco que no existía necesariamente en las versiones originales. Pero Ono no se ha dado por vencida aún. Habló con Noisey por mail (no hace phoners) sobre feminismo, arte y WARZONE. Lee nuestra entrevista y mira el video de “Now or never” después.

NOISEY: Tu ensayo “The Feminisation of Society” está reimpreso en las liner notes de WARZONE. ¿Cómo crees que el ensayo puede aplicarse a la sociedad moderna?

Yoko Ono: Se está volviendo más como quería. Hombres y mujeres están cambiando sus roles. Las mujeres se fortalecen y los hombres se vuelven más amables y comprensivos. Ha sido un GRAN cambio en el tiempo que llevo de vida.

Es realmente interesante que tantos hombres estén de verdad interesados en cocinar. “Te vamos a enseñar a tejer, te vamos a enseñar a cocinar” [una cita de la canción de Yoko “Woman Power”] Está pasando.

“Warzone”, “Now Or Never” y otras del álbum critican la industria militar. Estas canciones fueron escritas hace mucho tiempo, pero se sienten clarividentes ahora. ¿Qué sientes al visitar partes de tu catálogo décadas después de haberlas hecho y descubrir que muchas de las canciones siguen sonando como verdaderas?

Bueno, verás, creo que son buenas canciones. Cambié el acompañamiento, pero el mensaje sigue siendo muy relevante. En “Woman Power”, escrita en 1973, menciono a “el presidente”. No estoy nombrando a nadie, pero sigue dando en el punto, ¿no?

En 2015, la escritora Lindsay Zoladz escribió un ensayo sobre la difamación que sufriste en los años sesenta y setenta, y la forma en que el público te abrazó en la última década más o menos. Hacia el final del ensayo, pregunta: “¿El arte de Yoko Ono es menos subversivo cuando vivimos en un mundo que la ama?” – ¿Qué opinas?

No, creo que está sucediendo y ¡están de acuerdo conmigo ahora! “La feminización de la sociedad” ¡Está pasando!

