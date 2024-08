AQUIHAYAQUIHAY celebra los momentos simples en “Ambiente”

¿Cuántas veces hemos querido enmarcar un instante? Hacer valer la nostalgia de un momento que está en lo remoto de la memoria, o revivir el gesto que quedó a un instante de distancia en el pasado. Después de todo, la vida es un conjunto de experiencias por las que atravesamos sin darnos cuenta, muchas veces, de la sencillez monumental que existe en todo lo que nos rodea.

Esta es la premisa de “Ambiente”, un himno para la gente que sabe que el gozo verdadero se construye en los detalles, y el cuarto track liberado por el más reciente proyecto de Finesse Records, AQUIHAYAQUIHAY. Cinco “chavitos en onda” que decidieron juntarse para compartir vibras y una intención de vida, cuyo ciclo tendrá su primer punto de inflexión en su álbum debut Dropout, que estrenan en algunas semanas.

Videos by VICE

“Ambiente” viene acompañado de un tratamiento visual que encaja como guante en el entramado suave del tema: Un rompecabezas de clips cortos grabados con handycam durante el proceso de creación del disco. La clásica colección de momentos celebrando la amistad de una banda; en este caso, con una cuchara bien metida en el brebaje de las wavy Internet kawaii millennial sad vibes que tanto interesan a nuestras juventudes embebidas en historias de Instagram. El resultado, claro, es añoranza, melancolía, y vida rebosante de vida en su estado más puro.

Para completar la experiencia, charlamos con cada uno de los integrantes de AHAH por separado. Solo que la manera más correcta de conocer sus personalidades e intenciones particulares, fue extendiendo la experiencia de “Ambiente” a otros clips individuales que hizo cada uno a manera de presentación. Dale play abajo a la premiere de “Ambiente” y después lee (y mira) lo que nos dijeron Zizzy, Jay Lee, Neqer, Nehly y Phynx.



Zizzy

Se incorporó a las huestes de la gran F hace casi cuatro años, pero rapea y compone desde los 12. Unió fuerzas con Neqer y Jay Lee en un principio, conectando con Nehly y Phynx un tiempo después. Es el encargado de los hooks hipnóticos en AQUIHAYx2, y el que a la distancia parece tener la personalidad más extrovertida dentro del quinteto.

NOISEY: Platícame un poco de la historia detrás de AHAH. ¿Cómo fue el junte?

Zizzy: AQUIHAY surgió de 4 proyectos anteriores (gracias a los cuales nos conocimos). Todos teníamos de una forma u otra un acercamiento en Finesse Records. Siempre nos había gustado su forma de trabajo y esos 4 proyectos estaban en la mira de ellos. Phynx ya formaba parte y nosotros 4 siendo de Monterrey volamos a CDMX para ver si lográbamos algo acá. La verdad fue algo muy loco ver como 5 puntos de vista quedaban perfectos en una canción y creo fue una experiencia increíble y nutritiva para cada uno del grupo.

¿Qué rol sientes tener dentro del grupo?

En esta primera etapa me ha tocado liderar una parte creativa muy grande del proyecto junto con Phynx. Más allá de la música, el aspecto creativo es muy importante. Pero también es muy importante sentar las cosas que ya tienes y llevarlas a un nivel alto. Creo que mantener ambas es parte de mi rol.

¿El gif que mejor te representa?

“Yall not gon’ get no sleep cause of me / Bart Simpson”.





Jay Lee

https://twitter.com/thisisjaylee/status/1058154576937971713

17 años. Tiene poco desde que decidió tomarse la música como algo serio, aunque el talento ya era notorio desde que le daba como solista. Cabellera rubia, paleta de colores vivos, y emociones listas como sopa instantánea.

NOISEY: ¿Qué cantan?¿Qué los inspira?

Jay Lee: Es una influencia entre R&B/hip hop, pero nosotros nos consideramos anti-pop: AHAH es una sátira musical para boybands, música sin sentido. Nos inspiramos de artistas como Frank Ocean hasta cualquier otro artista, eso es lo bonito. Pero lo que más nos inspira son las situaciones en las que la vida nos pone a los cinco de diferente manera. Eso nos hace tener una gran conexión como grupo e inspirarnos.

Llegaste con experiencia bajo el brazo pero sigues siendo el más joven de los cinco, ¿cómo te sientes al respecto?

La verdad siento que nací para este papel, como cada quien para el suyo. Yo crecí rodeado de gente mayor, siempre me junté con mayores, por eso me identifico fácil como el más chico de la banda. Creo que debido a mi carácter, personalidad y mi forma de ser, puedo llevar a Jay Lee a un personaje demasiado loco, introvertido y gracioso al mismo tiempo. Siento esa responsabilidad y la uso de excusa para alocarme.

¿La app que no sacarías de tu celular?

Por nada del mundo borraría Instagram.





Neqer

https://twitter.com/neqisreal/status/1058155728794513408

Se inició en el graff y el diseño gráfico, teniendo como siguiente paso una breve incursión en el rap, especialmente a través del freestyle y el beatbox. Recién dejó sus dreads en color rojo, pero se mantiene fresco y a la orden. Reservado y de corazón roto.

NOISEY: Algo bien importante en el desarrollo de una boy band es su identidad visual, ¿cómo definirías a AHAH en ese sentido?

Neqer: Dualidad en cuanto a actitudes y sentimientos, visual y musical. Todo se respalda de alguna otra cosa, tratamos de mantener siempre colores vividos, así como nuestra música tiene la misma sensación.

¿Cuál es la sensación personal de compartir un proyecto de esta naturaleza con cuatro amigos?

Es algo cool, divertido y a la vez lo que he tomado con más seriedad, siento que como todo nació de algo natural que ya existía, siempre se siente bien mientras sigamos en el ambiente de nuestras amistades.

¿El emoji más frecuente en tu teclado?

N=✨ AHAH=😊😔





Nehly

https://twitter.com/nehlynehly/status/1058155777934843905

El último en unirse a la fam. De amplio pasado musical gracias a su estirpe, buscó su propio camino hasta encontrarse con Adrián Be y Finesse. Cantaba de chico en la iglesia, y dedica gran parte de su tiempo a jugar con sintes.

NOISEY: ¿Qué podrías contarme de Dropout, su primer LP?

Nehly: Dropout es un disco lleno de emociones. Se siente la energía de lo que AHAH representa. La creación de este primer LP es una adaptación entre cada uno de nosotros para crear el sonido como grupo. Podrán escuchar algo rico y creado con mucho amor.

¿A dónde te gustaría llegar?

Creemos que este proyecto llegará al corazón y al recuerdo de las personas; en donde la gente se sienta en paz al escuchar algo de nosotros, y así dejar nuestro granito cada que alguien lo necesite.

¿La canción que se repite en tu cabeza en este momento?

Sin duda “Karma“, se me ocurre a cualquier hora del día. Y si me preguntas en general, “MIA” de Bad Bunny y Drake.

Phynx

https://twitter.com/djphynx/status/1058169948218916864

Tapatío. El único del grupo que no es de Nuevo León. Estudió ingeniería en audio, pero sus credenciales más importantes son como bastión productor de la mayor parte del material sellado por Finesse. Es la cabeza del equipo a nivel tecnológico, y un prodigio vocal escondido tras capas de carbón.

NOISEY: ¿Cómo ha sido el proceso creativo detrás del sonido de AHAH?

Phynx: Con los demás proyectos de Finesse he tenido que adaptar mi sonido a las necesidades de cada artista, pero con AHAH fue un proceso de experimentación. Yo ya tenía una idea de cómo quería que sonara la banda, así que me puse a jugar en Ableton, usando los elementos que más me gustan: guitarras, teclados, synths más locos y claro, baterías agresivas con mucho bounce. Así fue como fueron saliendo los tracks.

¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto en especial?

La libertad creativa. Podemos jugar, divertirnos y al final sabemos que todo saldrá bien, no hay que fingir ni tratar de ser alguien más, podemos ser nosotros mismos y la gente conecta con eso.

¿El meme infaltable en tu galería?

Conéctate con Noisey en Instagram.