Te presentamos “Bahía Caliente” de Gilberto Rodríguez y los Intocables

Desde Dead Kennedys hasta Deafheaven pasando por Faith No More. Décadas y décadas de música se han grabado en San Francisco, uno de los códigos postales clave en el entramado musical norteamericano. A su paisaje es natural la diversidad de sabores, aromas y sazones. Una ciudad pegada al Pacífico no muy lejana a la frontera con México, que es la bahía multicultural a la que Gilberto Rodríguez llama casa.

Gracias a ella, Gilberto ha creado una de las nuevas propuestas musicales más claras del latinismo en Estados Unidos. Los Intocables ––nombre de la agrupación que Gilberto formó junto a músicos con orígenes igual de diversos que el suyo–– lo han acompañado a través de un camino que ha llegado a su primer disco, Sabor Maracuya Desnuda, una jícama fresca extraída directo de la raíz que tiene esencias de todo tipo: algo de cha cha cha, un poco de salsa, son cubano directo al gusto, y hasta una pizca de cumbia villera para amarrar.

Videos by VICE

En poco tiempo ––un par de meses desde que el álbum fue lanzado––, el proyecto ha ganado atención más allá del Golden Gate, al grado de recibir flores de otros actos como Chicano Batman, otra de las bandas que representan al chicano moderno desde el país de las barras y estrellas.

Así, estrenamos el video para “Bahía Caliente”, track que sirve como génesis de Sabor Maracuya Desnuda y un tema lleno de atmósferas de misterio tropical que va a la par del visual dirigido por Deandre Forks. Banquetas tomadas por trompetas, maracas y percusiones como una oda a toda nuestra gente cotorreándola al norte del río Bravo. Salu2.

Checa el estreno en video de “Bahía Caliente” a continuación, y después lee lo que Gilberto nos platicó sobre su proyecto y sobre Sabor Maracuya Desnuda directo desde San Francisco. ¡Güiro!

NOISEY: Tu música suena a Caribe, pero también a muchas otras regiones de Latinoamérica, y aún así no es codificable en cuanto a su lugar de origen. ¿De dónde nace esa mezcla de esencias?

Gilberto Rodríguez: La movida de nuestra gente y cultura es algo que nunca falla en inspirar. En cualquier avenida de la bahía de San Francisco vas escuchar música y colores de tantas regiones del mundo. Se encuentra aquí unos de los porcentajes más grandes de gente indígena de Norteamérica, la cultura afroamericana se siente en cada aire, y los inmigrantes de Guatemala, Etiopía, Nicaragua, El Salvador, Honduras y México entre tantos otros países y islas son los gigantes y héroes de todos estos vecindarios. Que suerte vivir ahorita en estos tiempos donde seguimos floreciendo mientras pretenden silenciar y amenazar nuestros avances del futuro. Con cada nueva canción que componemos con Los Intocables llegamos más cerca a los cruceros de la libertad.

¿Qué papel ha tenido la bahía y la herencia latina en tu desarrollo artístico?

La tierra, aguas y mar abierto de la bahía guardan algo ancestral que da fuerza a los que producen su arte en estos territorios. Me da honor crear mis canciones entre mis cuates en un lugar donde tanta historia músical sigue ocurriendo. Desde las canciones originales de los tribus Ohlone en estas costas a los tambores de Francisco Aguabella, después cruzando el puente escuchas el blues de West Oakland, o los congueros de las calles entre cada sonido ambiental que producen las ánimas e inspiración de esta ciudad.

Cuéntame la historia detrás del proyecto, ¿cómo conociste a los Intocables? ¿cómo decidieron hacer un proyecto de esta naturaleza?

Tuvimos la oportunidad de desarrollar el álbum con un gran productor y músico de San Francisco, Greg Landau. Le llame cuando termine de escribir unas cuantas ideas y melodías que quería arreglar con un sonido que tuviera en el corazón un ritmo afroindígena. Me puso en contacto con Ahkeel Mestayer, un joven conguero y multi-percusionista que tuvo mucho tiempo trabajando en el distrito de La Mission, San Pancho, en varios talleres y agrupaciones culturales. Empezamos a grabar y al siguiente día trajo a su amigo el pianista y trombonista Ruben Sandoval. También conté con mi amigo el trompetista Carlos Rodriguez, que forma parte de nuestra otra banda Almas Fronterizas. Él trajo a su hermano Jorge Rodriguez para acoplar arreglos en las trompetas. Tuvimos muchos amigos pasando por el estudio y unos de ellos trajo a una amiga, la cantante puertorriqueña de bomba y plena Ilia Correa Sepulveda, que lució mientras empezamos a grabar el tema Bahía Caliente. Recuerdo viendo su grupo musical Bomberas de la Bahía en varias tocadas y la invité a cantar conmigo y se grabó así de rápido. Experimentamos bastante en el estudio. Muchas de las canciones fueron grabadas en una toma. Nuestro ingeniero Gabriel Shepard me enseñó tanto mientras grababamos, guiándome profundamente en mi mente musical para realizar mis deseos y visión para el álbum.

Vivimos una coyuntura muy especial, donde parece que lo acontecido politica y socialmente ha generado una nueva ola de chicanismo y orgullo latino en Estados Unidos con muchos actos como el tuyo tomando ese sentido, ¿qué piensas al respecto?

Nuestros números crecen día tras día en este país, y como gente de Latinoamérica y también indígena de este continente tenemos una responsabilidad a nuestras verdades culturales multidimensionales. Esta expresión de nuestra música híbrida son los frutos de haber crecido en un país tan diverso y raro. Con más raza que le caiga al gabacho van a haber más oportunidades de sobresalir, olvidar nuestras raíces y hasta convertirnos en el enemigo común que ahorita está en el poder. Trucha que lo importante es el corazón, la tierra, lo sagrado y la libertad de cantar y amar.

Gilberto Rodriguez y Los Intocables. Foto de Fernando Rodriguez

¿Hay alguna clase de discurso detrás de tu música y tus letras?

Lo sensual, el respeto, ser humano entre todas nuestras faltas, la libertad, el amor apasionado, la magia, y la improvisación entre colores y elementos naturales y fantásticos.

Platícame un poco de “Bahía Caliente”, ¿cómo surge? ¿cómo fue el proceso de hacerla?

Me imaginaba un sonido estilo crudo surgiendo de la tierra mojada cruzado con una rumba guaguancó futuristico. Fue un homenaje a el vecindario de La Mission y a toda la bahía de San Francisco.

¿Qué me puedes contar del video? ¿cómo lo imaginaste?

Quería dar un sentimiento de las calles y el rostro de la gente que se encuentra con la música en estos barrios. La idea era casar el sonido de Bahía Caliente con un personaje que viene representando el mar libre. Nuestra actriz Xia, de la banda Earth Arrow, vino desde Los Ángeles para participar como la protagonista y bailar como las olas de nuestro Océano Pacífico. Se encuentra inspirando a los músicos entre su baile y misterio. El hombre detrás de la cámara, DeAndre Forks, se puso de acuerdo conmigo y realizó la visión. Tiene un ojo fino para la composición y nuestras ideas creativas. Fue el fotógrafo detrás de la portada del álbum. Mi hermanito Fernando Rodríguez tomó las fotos que se encuentran dentro el vinilo también como las escenas que capturó en el día del montaje para el video de “Bahía Caliente”.

Nunca faltan ideas e imágenes en la mente para acompañar nuestra música pero para realizar estos proyectos siempre se tiene que rezar bastante. Agradezco su participación compartiendo este video

¿En qué lugar ves sonando a Gilberto Rodríguez y los Intocables?

En las taquerías, sobre la esquina de una pulquería o puesto de jugos, los tianguis y en cualquier costa o pista de baile. También que se escuche recio en algún lowrider pintado en colores vibrantes, rojo oscuro y dorado.

¿Cómo imaginas tu futuro cercano?

Tenemos un sencillo que va estrenar en la primavera del 2019. Los arreglos para el próximo álbum también se están realizando. Me encantaría llegar a México con una gira de nuestra música. Quizás nos vemos pronto entre las estrellas y pirámides.

Síguele la pista a Gilberto Rodríguez en Instagram.