Melcocha visual lisérgica: Clávate en el video para “Bailar” de Washi Hana

Memorial Mx es un sello de Zapopan con un poco más del año haciendo ruido y está encabezado por el productor y rapero Washi Hana, quien lleva algunos años haciendo ese ruido de Soundcloud que tanto nos acomoda y ahora con este netlabel está cada vez más colocándose como otro de los nuevos talentos a seguirle la pista en el siempre jabonoso panorama de la música urbana en México en 2018. Memorial tiene artistas de México y Chile y está enfocado en rap, R&B y reggaetón con guiños al pop más propio de nuestra época. Han sacado un par de compilados, tracks sueltos con buena recepción y han entablado buena relación con sellos como NWLA y 808 Baes.

En el contexto de la fiesta de SUDA, que se lleva a cabo el próximo 20 de octubre en la calle de Galera en la CDMX el próximo 20 de octubre, estrenamos en exclusiva el video para “Baila” de Washi Hana, un experimento visual de altísimo juego lisérgico, cortesía de Antonio Zepeda y en el cual, vemos a Hana en uno de esos vestíbulos como de modalidad first person shooter y tiene a Power Rangers intentando pasitos tipo Michael Jackson, además de Iron Man, Sailor Moon y muchos pixeles. El tema es producido por el mismo Washi y es otro tema dedicado a esa personita especial para ver si se va a hacer o no esa carnita asada.

Dale play abajo a “Baila” y lee luego la entrevista que le hicimos a Washi Hana.

¿Cuál es la esencia musical de este proyecto, su enfoque y sus influencias?

Washi Hana: La esencia musical yo diría que va muy por el lado de lo naíf en el sentido de que nunca tuve ningún tipo de educación musical ni de producción de audio en un sentido estrictamente formal. Todo se fue dando con la experimentación y con las relaciones con otres productores, respecto al enfoque tiene mucho qué ver con la esencia. Mis letras hablan de cosas simples, de la cotidianidad y especialmente respecto a las relaciones afectivas; al final de cuentas trato de abstraer realidades complejas en textos mucho más simples que cualquiera puede entender.

La forma de hacer la música tiene un discurso detrás, lo que quiero comunicar, no lo hago del todo a través de la letra, todo el contenido simbólico de mi música, te habla de mi realidad, de mi contexto, de la inmediatez, habría que pensar, ¿por qué la música es “simple”? (pensado desde el virtuosismo) ¿por qué utilizo Auto-Tune?, ¿por qué uso las palabras que uso? etc. Claro, todo esto en caso de que alguien quiera analizarlo, aún separada de todo el discurso, quiero que mi música se pueda disfrutar. Las influencias creo que son claras: trap, rap, reggaetón, afrobeat, funk carioca, R&B, pensando únicamente en lo musical. Pero respecto a la formación discursiva del proyecto, creo que mis influencias son tanto de distintas artes, como de la cotidianidad, como de la escuela. En general creo que todo me influye a que el proyecto sea lo que es.

En retrospectiva ¿cuál consideras que ha sido la evolución actual de la música latina?

Yo lo vería principalmente en un sentido de la comercialización. Es impresionante el alcance que la música latina ha tenido a nivel global, especialmente el reggaetón. Solo habría que pensarlo con todas sus implicaciones, tanto positivas como negativas que esto trae consigo; pero en general, es impresionante que la cultura musical coptara como el nuevo pop al reggaetón, porque no considero que la música actual sea mucho mejor que la de hace no sé, 10 años. Yo escucho música latina que se hacía hace 10 años y a mí me suena bastante bien. Habría que pensar en términos de las posibilidades que nos brinda ahora el Internet y que evidentemente sí existe un boom ahora mismo, pero tampoco es que el hecho de que Latinoamérica exporte música de calidad sea un fenómeno nuevo.

¿Cómo fue el proceso creativo para este nuevo lanzamiento y qué elementos incorporaste (hardware, software) para crearlo?

Este track lo escribí en enero de este año, si no me equivoco. Es muy anecdótico, jajaja. Por ahí mis amistades cercanas conocen de dónde surgió esta historia. El track forma parte de un EP que voy a liberar muy pronto, que se titula Boys do cry y a lo largo de las canciones me muestro vulnerable, hablo de toda la carga emocional que puede tener una ruptura amorosa y busco romper justo con este ideal que podría parecer muy simple viéndolo superficialmente: “los hombres no lloran”, pero que atiende a complejos machistas de fondo, y en efecto, sí, los hombres sí lloramos, y mucho jajajaja.

Respecto al audio yo me encargué de casi todo a excepción de la grabación, s/o al Profff que me ayudó a grabarme en su estudio para que sonara más bonito, y lo hice todo en mi estudio que comparto con mi hermano mayor y otros dos amigos, con respecto al vídeo quería que fuera algo que contrastara con lo vulnerable de la canción, como un “Hey ella ya no quiere bailar, pero no pasa nada, tú sí bailalo y ríete conmigo de esta historia” jaja que se notara que es algo serio, pero que no por ser serio tiene que ser fatalista, además tratamos de incorporar elementos que me gustan mucho de internet, pantalla verde y hacer uso de la versatilidad que esto permite (también es parte del discurso). S/o también a Antonio Zepeda que me ayudó con toda la parte del videoclip.

¿Qué artistas nuevos de América Latina nos recomiendas?

Yo recomendaría que le pongan atención a lo que está pasando en México. Han surgido proyectos muy interesantes y propositivos: Astrid Pastrano, Bolishe One, Rey Asco, Pablo Plata, Wiro, Scrap, Zyfang. toda mi gente de Memorial, Hooder, Peter Parkinson, Pxxl Montana los Kidzzz, P. FLXWS y también presten especial atención a lo que está pasando en Chile, hay mucho material interesante por allá.

¿Qué sigue para ti?

Lo que sigue es concretar el EP que mencionaba arriba, Boys Do Cry espero que ya esté en las redes en noviembre. Falta afinar detalles de los tracks y del arte pero ya es lo ultimo. Tengo ahí un par de vídeos en puerta de tracks de ese mismo EP, varias colaboraciones, y el sábado 20 de octubre nos vemos en SUDA en la CDMX.

