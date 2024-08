Nanpa Básico y Gera MX se despiden de “La Última” en su video nuevo

La conexión Colombia-México ha generado una de las rutas comerciales más exploradas por conquistadores del rap latinoamericano en tiempos recientes gracias, tal vez, a un vínculo natural surgido del idioma y la identidad compartida, pero también de la necesidad continua de engullir otras latitudes.

Uno de los prolíficos juntes surgidos de esta correspondencia es el de Nanpa Básico con Gera MX, dos monstruos devoraplays que han logrado encontrar una segunda casa en países opuestos: El regiomontano en Colombia y el antioqueño en México. Este año ambos tuvieron tours internacionales que hicieron valer su estatus regional más que local, aprovechando esas visitas a Bogotá y Guadalajara para crear su cuarta colaboración codo a codo.

“La Última” ––que ya había sido teasereada hace unos meses–– es un tema de olvido e indiferencia más que de afecto y pasión. El mensaje final a quien se fue, la última carta a una musa que ya está ausente. Nanpa se encarga del verbo y el sentimiento, y el Cachorro va por la verdad y el predicamento.

El track está producido por Alka, sospechoso común de la saga de Básico, y el video fue grabado a las afueras de la capital colombiana por FTZ Producciones. Checa el visual y la canción y luego lee lo que Nanpa y Gera nos contaron sobre él.

NOISEY: Esta es la tercera ocasión que colaboras junto a Gera MX, ¿cómo lo conociste? ¿cómo llegó la decisión de hacer algo juntos?

Nanpa: Ajá, hicimos “Perdido Mas No Muerto”, también el remix de “Llámame”, trabajamos también una canción con Charles, y después ya “La Última”, que sería la cuarta. Yo ya escuchaba a Gera antes de conocerlo. Mi primera gira por México la hice con Santa RM, y empecé a indagar un poco sobre lo que pasaba en México. A mi me encanta su país, y siempre me he sentido muy afín con su país, entonces empecé a buscar qué es lo que estaba pasando en la escena, quienes estaban trabajando, quienes sonaban y demás. Entonces di con Gera, que es una persona que veía que trabajaba mucho, que le metía mucho también acá [Colombia], y empecé a escuchar su música. Me sentí muy afín con su línea literaria, con su línea rítmica, y empezamos entonces a buscar la forma en la que podríamos trabajar. El viaja a Colombia, logramos un acercamiento con él, le presentamos nuestro proyecto, nuestro trabajo, y el también se sintió muy afín con el proyecto de nosotros. Así salió el plan para que en su próxima venida hiciéramos algo, que fue cuando grabamos “Perdido Mas No Muerto” producida por Alka y con la producción audiovisual de FTZ, que es una empresa audiovisual colombiana. La logramos, nos conocimos, y tú sabes que la sinergia lo es todo, tuvimos muy buen feeling ambos. Es un gran ser humano, si como artista lo admiro como ser humano muchísimo más. Nos hicimos muy buenos amigos, y empezamos a trabajar, a reunirnos, a compartir espacios, no solo de música, sino también personales. Cuando voy a México siempre lo visito en su casa en Guadalajara, cuando él viene siempre me visita.

De ahí empezaron a surgir ideas, la última vez que vino en su gira internacional fue a un festival importante acá en Colombia donde le fue muy bien, y habíamos quedado de vernos para hacer algo. Alka hizo el beat, empezamos a trabajarlo, se nos ocurrió la idea de “La Última” que hace referencia a alguien muy importante en tu vida, como una musa, pero pasa a un segundo plano cuando ya se va, es como la última canción que le escribes a alguien. A partir de ahí lo construimos, grabamos el video acá en un municipio en Colombia que se llama La Calera, que es donde yo vivo, y de ahí nació la canción.

Checando en Spotify descubrí que México es la ciudad donde más te escuchan, doblando en números a Bogotá que es la 2. ¿A qué se lo acreditarías?

Nanpa: Creo que hay dos temas que se deben tocar sobre eso. Primero, amo a la gente de México y siento también mucho cariño de parte de ellos, entonces creo que es una relación recíproca. Soy muy respetuoso al público, siempre intento estar muy cercano a ellos en la medida de lo posible, porque como artista tenemos que invertir mucho de nuestro tiempo en la parte creativa de nuestro proyecto, pero sí siento que es algo totalmente retribuido. Este año hice mi segunda gira en México, me fue muy bien gracias a Dios, la gente mostró un cariño inmenso, y pues yo igual intento hacerlo de la misma forma. Y también otra cosa es el tema del mercado, que acá en Colombia lastimosamente aún no ha llegado tan fuerte el mercado de la compra digital y de las tiendas digitales. Todo ese tema no es tan fuerte en Colombia aún, entonces por eso quizás en México se ve mucho más reflejado, porque en México hay una cultura más de compra digital, de meterte a Spotify, de que tu plan de telefonía te incluya alguna tienda digital, ¿me entiendes? Entonces ahí es como empezamos a abrir el mercado allá, y por eso México aparece primera.

¿Crees que se puede deber a una conexión natural entre México y Colombia?

Nanpa: Seguro que sí. Gracias a Dios existe una empatía política, sociocultural, o no sé cómo llamarlo, pueden ser ambas incluso. Pasamos por realidades muy muy similares en diversos momentos de nuestra historia, lastimosamente hay cosas no muy positivas que nos unen que seguro ya te la sabes, el narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, esa afinidad no tiene nada que ver con las cosas negativas que hacen las personas, al contrario. También en muchos momentos como colombiano me he sentido en otros países un poco rechazado por el hecho de ser colombiano y que nos asocien con el narcotráfico, a los mexicanos creo les pasa lo mismo. Lastimosamente tenemos una estigmatización social muy marcada, y hace que de una u otra forma seamos afines y nos entendamos muy bien. Digamos que conocemos muy bien nuestras realidades, sabemos lo que es una guerra por el narcotráfico, sabemos lo que levantarnos después de eso, sabemos lo que sufren nuestros civiles, sabemos lo que sufren nuestras madres y nuestras familias. Eso nos involucra aún más que con algún colega de otro país ¿me entiendes? Yo tengo colegas de otros lugares que también quiero mucho, pero la afinidad no es la misma.

Ya habían lanzado un preview de “La Última” hace meses y tiene muchos comentarios positivos de gente esperándola, ¿desde cuánto la habían hecho o por qué decidieron guardarla?

Nanpa: Pues como sabes es una cosa de agendas y de que debemos ir lanzando material de acuerdo a ciertos tiempos. Es una canción que ya estaba hecha pero solo estábamos esperando que llegara el momento adecuado tanto para Gera como para mí. Estamos felices de que a la gente le guste, y creo que se debe a que se nota que todo ha surgido de una manera natural. “La Última” surgió así, no nos juntó nadie, no fue una cosa de mercadeo, fue algo muy natural.

Platícame un poco del video, ¿cómo llevaron el mensaje de lo sonoro a lo visual?

Nanpa: osotros queríamos que fuera algo con un toque minimalista, nada demasiado elaborado, y que fuera simple. Pensamos en qué transmitir, cómo transmitirlo, qué historia queremos contar, y cuáles son las cosas que queremos, y de ahí surgió una lluvia de ideas y lo que se nos ocurrió fue ir a un espacio muy lindo, que es como un lugar para despejarse de la situación que te estamos contando sobre la canción. Fuimos a este lugar muy precioso que se llama el Empalme para grabar algunas cosas, y como podrás darte cuenta Gera siempre tiene su agenda muy apretada y anda muy corto de tiempos, entonces buscamos una forma narrativa en que pudiéramos estar juntos y contarlo, una cosa que nos guste. Y aparte, también estuvo una actriz colombiana que hace un papel más visceral que tiene mucha coherencia con lo que estás escuchando, sin embargo no cuenta una historia con cronología, no hay una cronología paso a paso, más bien es el sentir de la persona, es lo que transmitió desde su quehacer como actriz tras escuchar la canción. Como te digo es una narrativa muy sencilla, y no mostramos tampoco visualmente lo mismo que estamos cantando. Tiene mucha coherencia en lo visual, en el color, en la fotografía, en la actuación, y en general no redunda.

Hace mucho lanzaste un ft con Rap Bang Club, que sumó a las colaboraciones con Nanpa, ¿qué piensas del rap colombiano? ¿de dónde nace la curiosidad de meter tu cuchara en él?

Gera: A Colombia le tengo mucho cariño porque fue el primer lugar que pisé después de México, fue el primer país que me llevó a rapear, en este caso fue al Hip Hop al Parque, entonces me quedé muy emocionado y encantado de saber que en otro país hay una escena igual de gigante que en México. Los colores, la gente vestida en conjuntos como en México lo hacían hace unos años ¿no? En ese festival me encontré muchos sabores, muchos colores, y rápido, por los números que manejamos y la vibra que manejamos en todos lados casi de inmediato fuimos invitados a colaborar con varios artistas de allá, obviamente siempre cuidamos mantenerlo en el máximo nivel. Fíjate como son las cosas, con Nanpa batallé mucho para conocerlo en persona, pero cuando lo conocí fue con el que mejor comencé a llevarme, es mi mejor amigo en Colombia. Colombia me encantó, me encantó la ideología que tienen para llevar los festivales, en eso quién sabe si México ya lo pasó o lo está pasando pero creo que ya lo tengo claro, por eso es que quise meterme a la escena colombiana. Así fue como colaboré con el Rap Bang, también con una chica muy popular allá que se llama Martina La Peligrosa, que es igual muy buena persona y me hizo un hook que va a ser un himno incluido en lo que será mi nuevo álbum, con Nanpa también tenemos ahí un arsenal de canciones guardadas.

En general, esto te ha consolidado como un acto internacional que parece no tener fronteras. Platícame un poco de los alcances que tu proyecto ha tenido con el paso del tiempo.

Gera: Estoy muy agradecido por el impulso que me ha dado la gente, porque sé que mi fuerte está en las redes sociales, pero también en la calle sigo estando muy presente. Yo creo que esa ha sido la base de todo, el contraste de poder ser escuchado en la calle, pero también dentro de un antro, a lo mejor con otro tipo de ritmo. Eso me ha mantenido ahí, yo sé que no llevo muchos años de carrera, pero igual esos años que he estado activo he intentado internacionalizarme colaborando con gente fuerte, siendo Colombia uno de los que me dieron la oportunidad. Ha tenido sus frutos, ir a los festivales por ejemplo, que yo tenía mucho miedo de ir a otro país, y cuando llegas allá te das cuenta de que al igual que cuando ellos vienen acá eres bien recibido. Ese impulso me ha ayudado a aventurarme más, ya incluso en Estados Unidos nos está yendo muy bien. Es eso, el impulso de la calle y de las redes sociales lo que me ha ayudado a internacionalizarme más rápido.

En una entrevista pasada para Noisey dijiste que las colaboraciones con Alzada son comunes porque “la convivencia genera la música”, ¿sucedió lo mismo en esta ocasión?

Gera: Primero fue una cosa meramente de negocios, quisieron los que se encargan de esto, los managers o las marcas de ropa, juntar a una artista colombiano con un artista mexicano para que haya un intercambio cultural y un intercambio monetario en el sentido de que cuando él venga le vaya bien y cuando yo vaya me vaya bien. Pero cuando ya nos conocimos, y hablamos como personas en una borrachera y fiestas, nos dimos cuenta que más que el negocio tenemos una buena amistad. Ya los últimos temas que hemos grabado ya no hay managers ni nada, nos escribimos y es de ‘güey, ¿estás en Bogotá? agarra un Uber y vente al estudio’ o ‘ahorita paso por ti’ o lo que sea. Con “La Última”, Alka que es un maestrazo nos dijo ‘traigo un beat’, y Nanpa empezó a hacer una tonada y dijo ‘ya, ya sé de qué voy a hablar’. Me encanta eso, porque ya no es por negocio, obviamente vamos a ganarle y todo, pero ya no hay un manager llevándote a ver qué sucede, más bien ya es una amistad, dos amigos que se juntan y saben que van a hacer un himno. Me gusta esta etapa en la que estoy, pudiendo hacer música con todos mis amigos.

¿Qué le aporta Gera al sonido de Nanpa y viceversa?

Gera: Creo que nos complementamos de muy buena forma. Nanpa me suma ese lado bohemio que a veces me falta, esas frases en las canciones que la gente se tatúa, y yo creo que yo aporto ese lado obscuro que a la gente le sigue gustando. Si me puedo rodear de cualquier género y cualquier ritmo, pero siempre mantengo esa esencia obscura que creo le suma mucho al proyecto de Nanpa cuando hacemos un tema, hago como ese papel de ‘bad boy’ que le gusta a dos tres morras por ahí o a la gente de la calle. Eso es difícil, hacer canciones no sé, de desamor por ejemplo, y seguir sonando en la calle, y creo que yo lo he logrado, hablo de varios temas y la gente sigue manteniéndome ahí.

¿Cómo te imaginas el futuro para el rap en la región?

Gera: Lo veo muy arriba. Los proyectos latinoamericanos están generando cosas muy interesantes, en Estados Unidos les encanta todo este pedo latino, y es importante porque esa es la matriz del rap. Sí hemos tenido esa escuela gringa, todos soñamos con tener una escena como esa, pero creo que va bien, con proyectos igual o hasta más interesantes de gente grande allá. El problema es que faltan unos 6 o 7 años para que los fans y la misma gente acepte que ya está a ese nivel. Ahorita te dicen ‘sí, eres bueno, vas pa’l concierto’ y ya, hay quienes aún no asimilan que hay proyectos que ya están a la altura. Siento que faltan esos 6 o 7 años para que el rap latino sea admirado de la misma forma.

