Willie DeVille es un hipnotizador de raperos en “Balada Romántica”

El originario de Anzoategui, Venezuela y fundador del YoYoDOJO, el tío borracho y mentor de raperos, Willie DeVille, está de regreso con el segundo inning de #LosSeriosdelCaribe. La canción se llama “Balada Romántica” y es la continuación de lo que entregó con el dominicano Original Juan, en la primera entrada de la serie ––o “inning Juan”. Para la segunda entrada, es el propio DeVille quien se monta en la meditación profunda, encima de un beat de Jarabe Kid ––una mitad de KingZoo y de Flakito$ y una cuarta parte de West Gold––, bajo su alias de beatmaker, Loop’nSoup.

Si en el primer inning, la conexión fue Venezuela-México-España-República Dominicana, para el segundo se queda en México-Venezuela, con el video grabado en Guadalajara por Tonnie Rico. Tanto en “Number Juan” como en “Balada Romántica”, el diseño fue de Lucas Barrera, parte fundamental de todo este proyecto, donde se entrecruza la pasión beisbolera con la pasión rapera, justo emparejamiento de identidad caribeña, que pone de manifiesto el espíritu competitivo y la sobrada creatividad de uno de los más poderosos colectivos en la historia del rap latino.

Dale play abajo a “Balada Romántica” y luego lee la breve entrevista que hicimos con tu tío borracho.

NOISEY: ¿Qué eso de Los serios del Caribe?

Willie DeVille: Los Serios del Caribe es un todo. A nivel de audio, queremos plantear una mixtape de nueve cortes y bonus tracks. A nivel audiovisual, son planos-secuencia cuya intención es reflejar un poco de la personalidad de cada MC.

Por ejemplo, Original [Juan] es un tipo de montar directos en YT, usualmente acompañado de amigos y siempre fumando en un estudio. Eso lo emulamos. Para el segundo corte, conseguí un restaurante japonés que simula un Dojo justo situado en la calle Venezuela [en la ciudad de Guadalajara]: perfecto. A nivel de diseño, buscamos capturar la esencia de las barras y hacer algo que estéticamente sea moderno y que apoye la contundencia de las letras.

A nivel conceptual, busco realzar la identidad caribeña con un tema común: el béisbol. Los representantes vienen de los mismos países que participan en La Serie Del Caribe (México, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico y Cuba), con la adición de Colombia al line-up. No son temas, son “innings” y la estética es derivada de los equipos. Finalizada la primera temporada, lo que queremos es migrar al Clásico Mundial de Baseball para hacerlo aún más incluyente.

Cuéntame sobre “Balada Romántica”, tanto su proceso de manufactura como la intención detrás del track.

El tema es un egotrip justificado, creo. Es un “espérate, que aquí estoy yo. Además estoy acá desde hace una década”. Dediqué muchísimo de mi tiempo a apoyar carreras ajenas y, ahora por primera vez, estoy enfocado en lo mío y decidí hacer el llamado de atención. No es para nadie en particular pero sí me gusta que habrá más de uno que se sienta agredido.



¿Qué más hay para 2019?

2019 es el año del disco del Dojo. Voy a hacer un par de proyectos colaborativos, entre ellos con Lou Fresco, además de mi primer disco solista. Además, en El Dojo se están trabajando proyectos en solitario de Gegga, Dann Niggaz y más.

Además de Los Serios, La Nueva Onda Latina y más contenido especial para mi canal. También voy a girar por Sudamérica con el disco.

