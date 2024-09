El 2016 fue un gran año para los ultras y sus mosaicos

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Déjate ya de los premios al mejor jugador del año o al gol más bonito del curso pasado. En el primer caso, siempre ganan los mismos y, en el segundo, algún anónimo acostumbra a llevarse su minuto de gloria en el fútbol mundial gracias a un golpe de suerte.

Videos by VICE

Lo que ha captado nuestra atención han sido las gradas, donde las aficiones y los ultras han montado algunos de los tifos (mosaicos) más bellos de los últimos tiempos. La web especializada ultras-tifo recopiló los 25 mejores mosaicos del 2016 en un espectacular vídeo que te pondrá los pelos de punta.

A través de su página Facebook, los internautas pudieron votar por los mejores tifos del año, entre los que no había ninguna exhibición de hinchadas españolas. Eso sí, los polacos, búlgaros y alemanes no fallaron a la cita. Al final, la afición ganadora de este premio improvisado al mejor mosaico del año fue para la facción radical del Djurgårdens IF Fotboll sueco gracias a este par de maravillas: