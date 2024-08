Premire: MB22, tintes rítmicos de funk que rejuvenecen la esencia del house

El primer proyecto de Marcelo Rábago AKA MB22 fue junto a su amigo Federico Icaza, Love Bites; sus DJ sets se caracterizaban por una tendencia al funk y una ambientación groovy, sonidos que no se encuentran con facilidad en la escena electrónica mexicana. Además, hicieron lanzamientos en labels internacionales como Soul Survivor (US), Monologues (UK), Local Kaffee (FR), Gazeebo International (US). Antes de tomar rumbos distintos, Marcelo y Federico fundaron Departure Records junto a Rubinskee (Ivan Riestra), Neon Rider (Alejandro Trillo) y Mike Khayata. Esta disquera se enfoca en el formato de vinyl y está basada en México y Canadá.

Actualmente, Marcelo es un bedroom producer que destaca por una personalidad propia, junto con Federico ha sido remezclado por artistas como Orlando Voorn, Rick Wade, L’imperatrice, Marco Dionigi, Deep Space Orchestra, Moon Runner entre otros.

El 27 de noviembre lanzará su nueva producción como MB22, bajo el sello croata Jackie Brown Records. El próximo release titulado Slick Maneuver, estará disponible únicamente en vinyl con dos deslumbrantes tracks de house en el lado A y dos instrumentales funkeros en el lado B.

En exclusiva para Thump en Español, MB22 nos comparte «Slick Maneuver», un corte que se desprende de su próximo lanzamiento, mismo que mantiene fieles las raíces musicales de Marcelo, en el que emanan tintes rítmicos del house, inyectando emociones que rejuvenecen esta vertiente de la música electrónica.

Le hicimos algunas preguntas para conocer más sobre cómo es ser un productor de recámara en México.

Thump en Español: ¿Qué tipo de estudios tienes?

Comencé estudiando violín a los siete años, después me pasé al violoncello en el Conservatorio Nacional de Música en Idyllwild Arts Academy en California, y finalmente en el SAE donde aprendí muchísimo de Jerónimo Puente de Signal Deluxe. Mis dos padres son músicos entonces desde siempre tuve instrumentos y música en mi vida.

¿Qué música escuchabas en la adolescencia?

Tenía una obsesión muy seria con Radiohead y Pink Floyd, pero también escuchaba mucha música clásica y hip hop.

¿Cómo te acercaste a la música electrónica y qué te interesó de ella hasta llegar a ser productor?

Mi interés por la música electrónica empezó cuando escuché discos como “Kid A” de Radiohead y «Give Up» de The Postal Service, pero lo que hizo que quisiera dedicarme a la música electrónica fue el mixtape que hicieron James Murphy y Pat Mahoney para la serie Fabriclive. Para mí lo más atractivo de la música electrónica es que tiene la gran virtud de ser infinita en cuanto a rango sonoro, a diferencia del rock o la música clásica, que se apoya casi siempre en los mismos elementos para generar sonido.

¿Cómo te diste cuenta que podías hacer música por ti mismo, en tu habitación?

Eso fue la primera vez que una disquera se interesó en sacar mi música.

¿Cómo aprendiste a usar Ableton?, ¿algún otro software que recomiendes?

Aprendí lo básico de Ableton gracias a un tutorial que nos dio mi amigo Iván (Rubinskee) hace muchos años. Después de eso, con práctica y videos de YouTube fui aprendiendo más cosas que podía hacer dentro del software. Recomiendo a cualquiera que le interese la producción, el “Cecilia 5”, que es un procesador de audio granular, es gratis y produce resultados increíbles siempre. Está para Mac OS y PC.

¿Qué fue lo más valioso en cuanto a aprendizaje de desarrollo musical y también en cuanto experiencias de vida, de haber sido parte de Love Bites?

Para mí lo más valioso es darme cuenta cuando una de mis producciones tiene futuro o no. Saber cuándo estás perdiendo el tiempo o cuando estás haciendo algo con sustancia, es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar como productor.

Como parte de Love Bites aprendí a producir y a mezclar desde cero con mi amigo Fedde, que posee el talento musical más grande de cualquier persona que haya conocido. Eso siempre fue muy estimulante y me obligó a trabajar el doble para ser valioso dentro de ese proyecto. Obviamente nadie quiere ser el Garfunkel/Oates de su dúo musical.

¿Cómo funciona Departures Records?, ¿cómo es el proceso de selección de un proyecto, qué criterios se usan para elegirlos?

En verdad no hay un proceso definido para escoger un proyecto. Simplemente no sacamos nada hasta que escuchemos algo que en verdad nos emocione. Idealmente lo que buscamos es que nuestros discos retengan su valor a través del tiempo, que no suene pasado de moda después de unos meses o años. No le damos prioridad a productores mexicanos por ser una disquera mexicana (aunque hemos firmado a varios productores mexicanos) más bien nos gusta que productores de todo el mundo sientan orgullo de sacar su música en un sello mexicano, así como nosotros sentimos de sacar en disqueras internacionales. Hasta ahora hemos publicado tracks de productores de Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania, Croacia, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y México.

¿Qué experiencias has tenido como fundador del sello?

Una de las experiencias más gratificantes de mi vida ha sido formar parte de Departure Records y poder colaborar con gente de todo el mundo para ofrecer un producto del cual estamos orgullosos. Cada paso para hacer un vinyl es un reto y un sacrificio, pero siempre vale la pena.

Enlista el gear de tu estudio y di qué es lo que más te gusta de cada uno.

– Roland Juno 106: el chorus que tiene integrado.

– Yamaha DX100: los sonidos de bajo que produce.

– Roland JX3P: el secuenciador polifónico.

– Korg Volca FM: que puedo editar los patches con el iPad.

– Korg EMX: que tiene bulbos.

– Korg EM-570 Echo Mixer: el delay análogo.

– Yamaha RX-5: que cada sonido tiene un fader dedicado.

– Elektron Analog Rytm: todo.

– Dave Smith Mopho x4: las posibilidades de ruteo.

– Dave Smith Evolver: la integración de osciladores digitales con análogos.

– Casio SK-1: el sampler ultra lo-fi.

– Tascam Portastudio 414 mk2: el EQ.

¿Cómo es el proceso de integración de hardware con software en tus producciones?

Es muy básico, uso Ableton como secuenciador para mi hardware y después para grabar y hacer los arreglos. Casi no uso EQ’s ni efectos digitales. «Dexed» es un software que me permite programar patches para sintetizadores FM, desde la computadora que después transfiero a los teclados físicos (Volca FM, DX100) vía el iConnectivity iConnectMIDI1. Este software también es gratis y esencial si estás interesado en la síntesis FM.

¿Hay algún género-estilo que no sea música electrónica, que alimente tus creaciones?

La música lo-fi es lo que más influencia ha tenido sobre mi trabajo. Artistas como Ariel Pink, George Smallwood o Uku Kuut, grabaciones caseras de gente que intentaba emular a Prince en los 80’s con instrumentos baratos y un 4-track. Eso lo que me emociona. Es música completamente honesta en donde encuentras momentos de genialidad con mucha frecuencia.

¿Qué cosas cotidianas le dan un empujón a tu creatividad?

Trato de rodearme de gente positiva que sea apasionada por lo que hace, eso siempre alimenta mis ganas de producir, pero por mucho lo que me da un boost de creatividad es un miedo mortal a la mediocridad.

¿Cómo llegaste a ser editado en disqueras internacionales?

Siendo constante y siempre tratando de mejorar. Es importantísimo tener una red de amigos en los que confíes, que te van a dar una opinión honesta de tu música, pero lo más importante ha sido subir mis producciones a SoundCloud. Es a través de esa plataforma que he conocido al 99% de las disqueras con las que he trabajado.

¿Cómo fue el proceso de composición de tu nuevo EP?

Traté de hacer tracks con una estructura más tradicional y que dependiera menos de la repetición, también que los cuatro tracks fueran consistentes entre sí. La instrumentación y el contenido melódico fueron mi prioridad para este release.

¿Quiénes son tus bedroom producers favoritos?

Sasac, Jamma Dee, SZCH, Golden Ivy, Fedde, SFV Acid, Moon B, Cor.S, Okliis, Rubinskee y Jex Opolis

