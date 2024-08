“Prendemos” la cuarentena con Haze, Jhay Cortez y Lunay

Si hay algo que demuestra la evolución del reggaetón durante los últimos años es la unión tan orgánica que se da entre exponentes de la vieja y de la nueva escuela del género. Como parte de las colaboraciones que han surgido debido a eso, llegó el turno de que Haze, productor ganador del Grammy Latino por Mejor Canción Urbana en 2016 con “Encantadora” de Yandel, y cuya mano ha pasado por éxitos como “Amanece” de Anuel o la ya clásica “Fórmula Perfecta” de Ken-Y, Arcángel y De La Ghetto, se juntara con dos de los artistas más frescos de la industria: el también ganador del Grammy Latino Jhay Cortez, que junto con Haze fue clave del hit “Criminal” de Natti Natasha y Ozuna, y con Lunay, que con solo 19 años publicó su disco debut Épico en 2019.

Haze y Jhay Co llevan tiempo trabajando juntos porque Jhay hace parte del sello House of Haze en alianza con Universal Music Latin. Asimismo, Haze ha estado produciendo recientemente con Lunay, pero esta sería la primera colaboración en forma entre Lunay y Jhay, que si bien participaron en el remix de “Costear”, no habían soltado un sencillo en solitario. Entre los tres se nota una entrañable camaradería y admiración que pudimos presenciar en una videollamada que nos conectó entre Puerto Rico y México.

“Estábamos trabajando otra canción que ya teníamos con Lunay y terminamos a eso de las cinco y media de la mañana, bastante agotados, yo empecé a tocar una melodía y nos salió un tarareo y Lunay comenzó a sacarle letra. Colaboramos con eso, luego cuando teníamos intro y coro dijimos ‘¡diablo, Jhay se va a escuchar súper brutal!’. Se la enviamos a Jhay y el resto es historia”, cuenta Haze animado al empezar la conversación.

Prendemos Cover Art.

VICE: ¿Cómo se nutren el uno del otro cuando realizan colaboraciones tan ambiciosas como esta? Y lo digo en el sentido de que los tres son súper conocidos.

Lunay: De Haze admiro mucho su trabajo como productor, sé que tiene mucha trayectoria componiendo grandes temas, al igual que Jhay, y eso a mí me nutre como nuevo artista. Sigo aprendiendo de ellos todos los días y los tengo como inspiraciones. Creo que la oportunidad que me dan de colaborar no tiene precio.

Jhay: Yo creo que se trata de eso, de nutrirse de cada uno y eso es algo que se va aprendiendo. Por lo menos en el ambiente de la música uno tiene que ser una esponja y coger lo mejor de uno y botar lo negativo. De Haze admiro mucho su trayectoria y la buena música que hace con diferentes artistas, lo admiro desde que yo era… bueno soy un fanático de la música pero desde que solo era eso: un fanático de la música. De Lunay, el empeño que le ha metido, el trabajo, la dedicación, se le respeta mucho. Estoy agradecido con Dios de poder rodearme de personas que me inspiran a crecer.

Haze: Estar en la posición de trabajar con grandes talentos como lo son Jhay y Lunay, y no tanto grandes talentos sino que son el futuro de la música —son jóvenes, les quedan 20-30 años de carrera a ambos—, es una oportunidad que se me da a mí para volver a recordar mis principios, de dónde vine, cómo surgió todo, de ver cómo ellos aplican en su vida los consejos que les puedo dar. Eso me motiva a seguir abriendo ese taller para artistas nuevos, porque para mí esas oportunidades se me hicieron muy difíciles, la tecnología no es la misma, la comunicación no es la misma, las redes dan un plus increíble, entonces hay que enseñarles a utilizar eso a su favor y en esas nos encontramos ahora mismo. Creo que estos chicos son muy inteligentes y agarraron la onda muy rápido, son muy comprometidos con su labor y con su arte, hacen un arte increíble y cuentan con mi apoyo.

Jhay Co, tengo entendido que “Prendemos” forma parte de lo que será tu nuevo álbum, Timelezz. ¿Qué nos puedes adelantar de este material?

Jhay: Mira, pues es un disco que tiene mucho la esencia de reggaetón, van a notar mucho los tonos, el feeling de las canciones, de lo que fue el reggaetón de la Era de Oro, como unos le dicen, que por lo menos para mí fue uno de los mejores tiempos musicales. Traté de no meter muchas colaboraciones, solamente esta que me gustaba a mí musicalmente y personalmente, y otras de amistades mías que veía en el disco, pero… sí será un disco que va a dar de qué hablar, al igual que lo fue Famouz, que a Famouz le di todo mi cariño, le di todo mi amor, es un disco con el que dije “o le apreto o me quedo” e igual estoy con este, y este es mucho más importante todavía porque ya la gente está esperando y está pendiente de qué vendrá, pero me he divertido mucho y sé que a la gente le va a gustar un montón, es un disco como pa’ sentarte y escucharlo, y en verdad tiene muchos moods y vibes, entonces es un disco perfecto en medio de todo esto.

El video de “Prendemos” forma parte de la cronología de una historia que quieres contar a través de tus videoclips, Jhay. ¿De qué se trata la historia, hasta dónde llegará y por qué elegiste hacerlo de esta manera?

Jhay: Lo grabamos en Miami y la pasé súper bien con Lunay y con Haze. El color del video es más para la juventud de ahora que… saludos a Fernando Lugo que fue el director y que gracias a Dios nos ayudó a todos a sacar lo que teníamos en la mente para darle vida en la cámara. Es un video que tiene mucho que ver con los otros del disco, te vas a dar cuenta que hay unas cositas que se entrelazan y fue un clip que de verdad me ayudó mucho en el sentir de seguir subiéndole de nivel, de seguir mejorando, obviamente no es lo mismo hacer un video cada tres meses que hacer cinco en una semana, ahí tú le vas midiendo el piso. Personalmente me gusta aprender de diferentes cosas que me van a ayudar en un futuro para otras y así seguir apretándole y subiéndole en lo visual.

Haze: Quiero recalcar algo, Jhay habla así porque está totalmente involucrado en los videos, maneja los tratamientos junto con los directores y confío mucho en sus ideas. Jhay está hecho todo un ejecutivo en lo cinemático (risas) y es algo que estamos disfrutando; confío mucho en sus ideas y es una etapa que se le abrió con todo este proceso, esa parte del arte. Antes él colaboraba mucho con el director, pero ahora ha tenido tiempo de escuchar la canción, sentarse y ponerla en escena. Cada vez que lo veo haciendo todo este tipo de cosas me quedo impactado. A mí siempre me ha gustado todo esto pero a veces el tiempo no da, y veo que Jhay lo hace todo y digo “wow”, me está motivando a mí para involucrarme más.

Jhay: De verdad que el tiempo es valioso y en esta era de la cuarentena me he dado cuenta de que hay que aprovecharlo y sacarle el mayor progreso posible, nunca sabes si mañana vuelves a arrancar y no quiero dejar un montón de cosas que siempre he querido hacer por eso mismo de que quizá uno no tiene tiempo, y por eso aquí estamos con todos estos proyectos.

Fotografía: Jhay Cortez.

¿Creen que el no poder estar dando shows en vivo afectó la promoción de su carrera?

Lunay: En realidad lo más fuerte ahora mismo y una de las plataformas más fuertes que tenemos nosotros los artistas son las redes sociales. Y aunque obviamente los shows se estén posponiendo, creo que las redes sociales son una buena manera de estar en contacto con los fanáticos. También son bien importantes los conciertos virtuales, todavía no hemos tenido la oportunidad, por lo menos yo, de hacer uno, pero eso viene por ahí… al igual que sé que Jhay también, y creo que tenemos que seguir con el mismo ritmo todos los días aunque no estén abiertas las discotecas.

Haze: En parte esto ha creado otro tipo de engagement del artista con su público, porque en un concierto para poder hablarle o hacerle un comentario, necesitas un photo opportunity o un meet & greet. Ahora mismo el artista se levanta, está todo el día en las redes y tiene tiempo de contestarte. Algunas personas tienen que entender que son muchos los que escriben. Por ejemplo, Lunay y Jhay tienen millones de seguidores, entonces si cien mil personas se levantan ese día para hacerles preguntas no será fácil contestarles, pero existe la oportunidad. Y el nuevo engagement de los conciertos virtuales es como llevar al artista a tu sala. Hoy yo traje una tienda de ropa a mi sala, en mi casa, y fue increíble, es lo más cool que he hecho en estos días y no tuve que ir al centro comercial, entonces cuando veo esos conciertos virtuales me siento así porque no me tengo que comprar ropa, no me tengo que peinar. Aunque yo no tengo pelo (risas)…pero las personas que se tienen que peinar, para las chicas que tienen que ir al salón de belleza o whatever, se les hace más fácil, pueden compartir con su pareja desde casa, hacer sus cositas, mientras escuchan su música.

Jhay: A mí me ha venido muy bien, creo que lo he disfrutado más que cualquier persona y sé que hay muchos artistas que se sienten igual que yo. Obviamente por los shows y los parties, pues uno tiene tiempo pero no todo el tiempo que se requiere pa’ saber “esta es la dirección que quiero tomar para equis o ye álbum” ó “quiero empezar a cambiar mi sonido y amoldarlo así” o “quiero trabajar más en los videos y sentarme a escribir ideas de un video completo”. Y por lo menos para Timelezz es lo mejor que me ha venido: he podido concentrarme mucho más en lo que quiero tanto en mi carrera artística como en mi sonido como compositor y productor. También me ha dado tiempo de compartir con mi familia, que es algo que tanto Lunay como Haze y todo el mundo del ámbito de la música a veces tienen un poco difícil, porque siempre estamos en movimiento y no nos damos cuenta hasta tres o cuatro o cinco años después que dices “no he parado desde no me acuerdo cuándo”. Así que hay que buscarle lo positivo siempre a lo negativo y gracias a Dios por esta cuarentena, hemos sacado mucho de lo positivo.

Fotografía: Lunay.

Lunay, al ser el más joven de los tres pero al mismo tiempo igual de exitoso, ¿qué es lo que te mantiene con los pies en la tierra?

Lunay: Soy alguien bien con los pies en la tierra y eso es algo que le debo a mi familia, que son los que me criaron desde pequeños con esos valores. Siempre animándome a que estudiara, a que estuviera feliz en lo que yo quería hacer, así que mis padres me apoyaron desde el inicio que yo dije que quería hacer música, y sé que a veces es un poco difícil que un joven, por ejemplo tú que eres papá…

Haze: Mi hijo tiene que estudiar, lo siento.

Lunay: Exacto, que te diga “mira yo quiero cantar”, a los 15 años, pues es un reto…

Haze: “No, papá, yo quiero seguir en el negocio”, pues “papá tienes que ir a la universidad y estudiar business”.

Lunay: Exacto, para los padres eso es lo que más preocupa a veces. Y bueno tengo un excelente equipo de trabajo, todos los que me rodean día a día: Jhay, Haze, una combinación de todo.

Haze: Quiero opinar sobre este tema y sobre esa pregunta porque es algo que con Jhay y con Lunay se siente, que tienen una buena educación, que tienen unos buenos valores. Yo respaldo muchos los valores; si no tienes valores y no tienes, por ejemplo, una buena comunicación, creo que no voy a poder tener una conversación contigo, creo que no me voy a poder comunicar contigo y creo que no te voy a entender. Porque si desconoces cómo funciona la vida, si no has aprendido cómo tratar a las personas, si no hay respeto… no me vas a respetar, no vas a respetar a las personas que tenemos al lado, y para mí eso es muy importante. Cuando conocí a Jhay vi eso, el talento era increíble pero dije “voy a ver su conducta personal”. Y lo estudié y me demostró que se merece esto y mucho más. Cuando conocí a Lunay me quedé impresionado porque, por ejemplo, a Jhay ya lo conocía y estaba viviendo ese éxito junto con él, pero al ver el éxito de Lunay y conocerlo, conocer a su papá, fue algo increíble, me gustaría que Lunay fuera primo mío o algo así (risas), porque los valores y la conducta del muchacho fue lo que hizo que yo le abriera la puerta de mi hogar, porque si no estuviésemos en un estudio o en una oficina de trabajo.

Lunay: 100% y lo grabamos aquí en esta mesa, en la computadora.

Haze: Fue lo que hizo que le abriera las puertas de mi hogar y que ahora justamente sea un miembro más de nuestra familia, amigo de Jhay, amigo de todo mi equipo de trabajo, yo amigo del suyo, entonces “uno para todos y todos para uno”, como dicen Los Tres Mosqueteros… eh mira, fíjate somos tres, qué casualidad (risas). Al pasar del tiempo se van a dar cuenta cuando sigas haciéndoles entrevistas y sigas viendo sus éxitos; cada vez que ellos digan una palabra se va a notar esa buena bondad y esa buena conducta.

Fotografía: Instagram @finocomoelhaze.

Bueno Haze, que si de premios hablamos, tú vienes de llevarte un Grammy Latino por “Encantadora” con Yandel, también tienes la vara muy alta y se sabe que las canciones que trabajas se catapultan a la cima. Entonces hay que hablar de tu peso, de tu trayectoria, de lo que le traes a la nueva escuela del género.

Haze: Eso por ejemplo es un acomplishment que uno va recogiendo en el camino. Estos motivan, claro está, pero no es el fin ni es el principio. Creo que está por ahí (el Grammy), no sé dónde está ahora mismo (risas). Y sí, en su momento me emocionó recoger ese premio, tenerlo en mis manos, ver el trabajo arduo y lo que el sacrificio puede lograr, pero ahora mismo mis metas son mucho más grandes. Yo quiero ayudar, quiero compartir mi conocimiento, quiero abrir ese taller que tanta falta hace y quiero dar la milla extra con todo lo que estamos haciendo. Lo de los premios, vi que estaban peleando el otro día con Bad Bunny, que fue el compositor del año, pero antes de pelear yo pienso que la generación nueva, la anterior y las personas que no tienen el conocimiento de cómo funcionan estos tipos de premiaciones deben educarse, deben saber cómo es que surge, cómo es que nos nominan, cómo es que por ejemplo Bad Bunny salió el compositor del año porque no es “por el más lindo que escriba”. Eso se trata de popularidad, tienen unos tasks, cada canción tiene unos requisitos que cumplir y Bad Bunny ese año las cumplió todas, como igual Jhay hizo la canción del año “I Like It” el año antepasado. A mucha gente se le olvida que eso también tiene que ver con la popularidad y el alcance que tiene la canción. Cada asociación tiene sus reglas y sí, puede ser la canción que tú sientes la mejor, pero si no cumple las reglas, si no pasó por un período de votación, si no salió al tiempo que tenía que salir, si tu equipo de trabajo no te inscribió en los Grammy o whatever, no se puede convertir en una obsesión. Hay que instruirse con eso de los premios.

Y en ese caso, ¿cuál sería un premio personal para cada uno de ustedes?

Lunay: Que siempre sigamos teniendo estos procesos musicales que sean de corazón. Por lo menos yo, cuando hago música no pienso en el negocio, simplemente me enfoco en tratar de dar el 100% y seguir desarrollándome a base de ese proceso creativo, de ese estudio.

Jhay: Mi premio musical sería tener una carrera y una trayectoria como la de Daddy Yankee. No quiero menos de ahí.

Haze: Daddy Yankee es un duro, Yankee es un ejemplo a seguir por todos. Yo creo que Yankee ha dejado cuerpo y alma en este género, es una persona que tiene tanto éxito que puede dedicarse ya a otra cosa y sigue haciendo lo que le gusta hacer.

Jhay: Y con la misma hambre. Hace poco estuve trabajando con Tainy y con él en el estudio, y terminando un tema me dijo “dale que estoy activo, vamo’ pa’l otro” y en verdad me shockeó, ¿entiendes? Es como si él empezara ahí, y ver eso me motivó mucho, en verdad no se le puede bajar.

¡Claro! Que tengas un lema que sea “Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento”, es algo a lo que yo aspiraría en 20 años.

Haze: La idea es dejar un legado para nuestros hijos y para nuestras familias, y que cuando no estemos, gracias a todo esto que estamos haciendo, haya un recuerdo de nosotros. Hay gente que vive su vida, que son doctores, policías, abogados, personas de bien que hacen mucho por su comunidad, por su país, por su vida y por toda su familia y sus alrededores, pero su recuerdo el tiempo lo disipa. Nosotros le vamos a dejar ese poquito aunque sea a alguien, a quien lo quiera escuchar. Quien lo quiera ver lo va a tener, y eso es algo bien bueno, saber que te vas y se quedó eso es increíble. Es algo que, gracias a Dios, yo valorizo mucho y valorizamos todos; sé que los tres estamos de acuerdo en esto.

Sigue en Instagram a Haze, Jhay Cortez y Lunay para más noticias.