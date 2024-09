Prepara las alitas ‘buffalo’ preferidas de Matty Matheson

Foto de Farideh Sadeghin.

No importa dónde o cuándo fue tu infancia, todos tienen un platillo o dos de esa época que recuerdan con especial cariño por encima de los demás. No importa qué tan buena era la comida, la nostalgia es un poderoso ingrediente y lo que comes de niño por lo general le da forma a lo que buscas en tu adultez.

De hecho, esta receta para hacer las alitas de pollo estilo Buffalo perfectas proviene de Southsides Patio Bar and Grill, un bar en Fort Erie, Ontario que es el restaurante donde el presentador de MUNCHIES Matty Matheson trabajó por primera vez. Como probablemente ya has adivinado, Southsides tiene un lugar especial en la memoria de Matty.

Videos by VICE

El lugar, el cual según Matty es frecuentado por los jockeys que compiten en el Hipódromo Fort Erie, eventualmente despidió al adolescente Matheson luego de que lo encontraron robando una caja de cervezas, pero no antes de que las alitas se ganaran un espacio en su corazón para siempre.

Y eso es precisamente la razón de que Matty y su mentor, Master Rang, decidieran ir a Southsides en el primer episodio de Dead Set on Life de VICELAND y devorar un montón de alitas.

Foto cortesía de VICELAND.

Te garantizamos amar estas alitas supremamente sencillas, fritas y empapadas en una mezcla de salsa picante, mantequilla y condimento criollo.

Sabemos lo que hacemos.