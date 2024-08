Prepárate para llegar temprano a NRMAL y quedarte hasta el final

Aliméntate bien y descansa estos días, te recomendaríamos no desvelarte pero como es algo que por más que quisiéramos no hacemos nosotros, eso no viene al caso. Como sea, es buena idea llegar lo más frescos posibles al sábado tres de marzo, pues este 2018 el festival NRMAL ha cambiado su formato, y en un mismo día —ya no dos, como era costumbre— nos recetará más de veinte bandas y proyectos, y el problema es que NRMAL pone particular esmero para seleccionar lo que imprime en cada cartel año con año, balanceando nombres legendarios de gran impacto con otros más de nicho y en la operación incluyen figuras emergentes que desbordan talento en sus propuestas junto a personajes que ya la están rompiendo tanto a nivel latinoamericano como global. Así que hay que estar listos para una carrera larga

El resultado es una fiesta capaz de congregar lo mismo a tu tío, el coleccionista de oscuras joyas de experimentación sonora que lleva varias décadas acumulando viniles extrañísimos en detrimento de su vida social, que a tu vecina de 21 años que estudia en la ENAH y sólo quiere ir a bailar con Cerrero o los Gaiteros de San Jacinto o tus primos, esos que escuchan todavía música colorida de hipsters con guitarras. Por supuesto, hay cancha también para los beats recios.

Consideramos que si estás leyendo esto, quizás buscas una pequeña guía que impida que pases por alto lo más relevante de esta edición del festival. Y en eso te podemos ayudar. La ventaja es que los escenarios están uno al lado del otro, por lo menos el azul y el negro. Así que aunque nos declaramos no -infalibles, así hemos decidido que será para nosotros la cosa:

Nuestro plan es llegar para ver a Norwayy, nos gusta la idea de dos mujeres de Guadalajara haciendo un ruidero poco común de garage, ellas aprovechan la reverberación para hacer crecer su sonido fantasmoso y creemos que hay que prestarles atención. Esperamos que pronto se esté hablando en grande de ellas.

Después de este rock, cambiaremos nuestro set mental a modo ‘rave duro’ y nos pasamos a Pelada, porque nos gusta el sonido electrónico crudo del Acid, y si le pones a esto una actitud completamente punk y a una mujer gritando «Ten cuidado, ya vas a ver lo que te voy a hacer», pues ya, se arma la machaca, sin importar que a las tres de la tarde haya mucha luz aquí está la pura grasa:

https://www.youtube.com/watch?v=j_OSlMoO6Cw

Si el punk no muere, menos el Kraut Rock. Aún tenemos en la memoria esas presentaciones MONSTRUOSAS de Black Forest. Y el responsable de esas masas ácidas de sonido ahora se llama SOL OOSEL y sigue en esa senda exploratoria en la que se cruzan los chorros ácidos de la psicodelia, el kraut y el noise rock. En lo personal, ya queremos verlo, es uno de nuestros highlights. Y es que vamos a salir muy cargados de Pelada.

Sí que extrañamos al Trip-Hop, y no es que Leyya lo sea, pero la sensibilidad pop de estos vieneses que manufacturan canciones con un dejo sexy, una impronta nostálgica y una sutil integración de procesos electrónicos en el camino, nos hizo ponerlos en nuestra agenda.

https://www.youtube.com/watch?v=opT5wq353FQ

Y a partir de este punto nos empezará a dar un poco en la madre no tener el don de la omnipresencia pues por nada del mundo queremos perdernos de Essai Pass ni de Moor Mother, dos de los platos fuertes de electrónica ideales para los que gustan del lado más robusto de los sonidos sintéticos, los primeros miembros de las huestes de DFA Records y herederos del lado más sólido de la electrónica minimal, el synth-pop, y el electro EBM, mientras que la segunda trae entre manos una cosa verdaderamente revolucionaria, ruido lleno de alma hecho cadencia y presentado en forma de canciones que llegan ahí donde la música industrial y el hip hop nunca sospecharon llegar.

Después de esta embestida, llegará uno de nuestros momentos más esperados de todo el festival, la presencia de los Gaiteros de San Jacinto -portadores de una añeja tradición colombiana- entrelazándose con el dub contemporáneo. ¡Im-per-dibles!

Aquí no nos queremos clavar mucho en el lado electrónico de las cosas, pues ya lo hará Thump en su momento, pero otra vez tendremos que partirnos en tres, pues es mandatorio presencia a Felix Kubin, veterano experimentador de la electrónica post everything alemana, un personaje fuera de este planeta, pero también a la propuesta arriesgada de queer electronics de Mhysa. Sí, es la hora de los Personajes, con p mayúscula.

Siguiendo con la cuestión electrónica, nos limitaremos a decir que Smurphy es de las propuestas más sorprendentes de la escena nacional. Tan sencillo como eso.

Yves Tumor lanzó en 2016 uno de los álbumes más desafiantes de la electrónica toda. No puedes saltártelo, es peligro puro:

Para redondear el gran vínculo que NRMAL tiene con Colombia, te recomendamos que no dejes de asomarte a lo de Cerrero, un proyecto que al igual que los Gaiteros juega como carta fuerte para Llorona Records

Y en adelante es el turno de los grandes nombres, esos que no necesitan muchos renglones: si lo tuyo son las canciones luminosas medio lo fi con sicodelia amigable, quizás hayas comprado tu boleto cuando se anunció a Mac de Marco, si vas más por el lado del indie dance modelo 2007, ahí estará el gran carnaval de Of Montreal. Quizás seas un stoner head y estés esperando ese momento en que los chorros canábicos de guitarra de Sleep te arrastren fuera de la atmósfera terrestre. Y casi podemos apostar que por nada del mundo querrás perderte a Cornelius, el genio indiscutible del pop japonés, a quien el público en México ha esperado por dos décadas. Explosions in the Sky se encargará del cierre, emotivo, instrumental, lleno de dramatismo.

Si aún estás debatiendote entre ir o no ir, sólo nos resta decirte que éste es uno de nuestros festivales favoritos, la de NRMAL es siempre una propuesta que pone sobre la mesa nombres que varios, en algún momento de nuestras vidas antes de la festivalitis, jamás hubiéramos soñado con ver en México, al tiempo que expone lo más vibrante de diferentes escenas underground y de avanzada a nivel global. Ven a ver esos nombres que ya conoces y termina de enamorarte con una, tres o diez cosas que descubrirás en los escenarios del festival.

Para cerrar, te recomendamos que sigas desde ya el playlist oficial del festival. Así podrás pegarle oreja prácticamente a todo lo que desfilará ante tus oídos ese día.