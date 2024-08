PRESENCIAS: festival de experimentación electrónica al final del año

De unos años a la fecha, la Ciudad de México se ha convertido en un hervidero de festivales, conciertos y experiencias sonoras sin precedentes. Sin embargo, esa vasta oferta puede caer en un mar de dinámicas de espectáculo y consumo que, en ocasiones, deja lo sonoro en un plano superfluo o secundario.

Bajo esta luz, y llegando a la recta final de un complicado 2017, llega a México el festival de música electrónica experimental Presencias, el cual se llevará a cabo este martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, en el emblemático Ex Teresa Arte Actual (calle Licenciado Verdad No.8, Centro Histórico, CDMX).

PRESENCIAS es un festival proveniente y consolidado en Francia, el cual después de 13 ediciones se presenta por primera vez en México, con una versión especial que contempla a artistas nacionales e internacionales, entre ellos a Jeremy Gara, integrante de Arcade Fire, y a Robert Aiki Aubrey Lowe, reconocido intérprete y compositor estadunidense.

Thump en Español platicó en exclusiva con el director del Ex Teresa Arte Actual, Tito Rivas, y con el director de PRESENCIAS Daniel Teruggi, quienes nos hablan, entre otras cosas, de la importancia de este festival en el contexto de la música electroacústica y electrónica experimental a nivel mundial, además de la posibilidad que implica la colaboración directa con el INA/GRM (Groupe de Recherches Musicales del Institut National de l’Audiovisuel de Francia), laboratorio y centro de investigación fundado por Pierre Schaeffer en los años 50 y cuyo trabajo es nodal en la historia de la experimentación sonora.

Thump en Español: ¿Cómo fue que se dio la idea de traer a México un festival con este perfil y renombre?

Tito Rivas: Sucedió de una forma bastante natural, dada la relación muy positiva que hemos tenido con la gente del GRM (INA, Francia) y el interés que existe en ellos por México. Puesto que actualmente el nuestro es un país con una escena de experimentación sonora bastante vigorosa, en la que participan activamente creadores, gestores y público, PRESENCES electronique viene a sumarse para colocarse en un nicho muy específico que pende entre la electroacústica más ‘clásica’ o ‘académica’, los discursos que utilizan la espacialización multicanal, y las formas de improvisación a través de medios electrónicos, ofreciendo un programa compacto pero que resume un cierto panorama actual e histórico de estas disciplinas.

¿Cuál es el interés principal por traer un festival de las características de PRESENCIAS a México, y cuál crees que sea su personalidad local?

Daniel Teruggi: La personalidad local es justamente lo interesante; siempre se piensa que los públicos son los mismos en distintas latitudes. Pero cada país, cada lugar tiene una historia sonora; aquella en la cual crecen los individuos y de la cual se impregnan desarrollando intereses sonoros y capacidades emocionales distintas. México es un país de una extraordinaria riqueza sonora; en sus gentes, sus idiomas, su música. No creo que el público aquí escuche de la misma manera que en otro lugar, nos interesa su reacción, su audición, su capacidad de percepción.





Un punto importante son los artistas que se estarán presentando, algunos tienen una solidez y renombre notables dentro y fuera de sus países de residencia, ¿hubo algún criterio de selección o se intentó formar una dinámica discursiva para su curaduría?

Tito Rivas: El programa fue trabajado entre el GRM y el Ex Teresa teniendo como referencia las últimas ediciones de Presences en París, y adhiriendo la participación de artistas mexicanos, puesto que desde el principio se tuvo en mente que además de ofrecer una selección de lo más relevante en la actualidad en estos lenguajes. Al final resultó un programa bastante consistente y que está articulado para que cada día ofrezca una experiencia lo más plena y absorbente posible. Cada uno de los artistas que se presentan tiene un lenguaje propio y una característica peculiar que hace que escucharlos a todos regale un muy buen panorama del lenguaje de experimentación sonora electrónica de los últimos tiempos.

Algunos sienten que PRESENCIAS surge en la última recta del año, con poco tiempo para su promoción. ¿Cómo fueron las circunstancias de armarlo con cierta premura?

Daniel Teruggi: No veo por qué se hablaría de premura; la primera edición de un festival siempre es difícil de organizar debido a que implica poner en práctica una logística particular. Del festival estamos hablando desde hace mucho tiempo (desde 2016) y finalmente decidimos la fecha y el lugar. En Francia y otros países donde nos presentamos, la promoción de los festivales sólo empieza unas semanas antes del evento, el público existe y no me parece en sí un problema.

Presencias contará con las presentaciones de Álvaro Ruiz, Andrew Pekler, Antonio Russek, Daniel Teruggi, Jeremy Gara, Kara-Lis Coverdale, Francois Bonnet (Kassel Jaeger), Robert Aiki Aubrey Lowe y Manuel Rocha Iturbide. Para más información, consular el evento en Facebook. Imperdible.

Conéctate con Presencias en: Facebook.