Presentan en México el espectacular que nadie se atrevió a mostrar en EUA

En un giro irónico, resulta que «la tierra de los libres» realmente no es más libre que su vecino del sur. Si bien, claro, la represión constante y ataques a periodistas es una realidad innegable de México, de perdida, podemos poner un enorme espectacular que muestra al actual presidente de EU como un extraterrestre inspirado en They Live de John Carpenter haciendo campaña.

No sería nada nuevo que Trump decidiera hacer un ataque personal y vengativo en contra de alguien que lo critique o le de espacio a un artista que busca «tocar sus botones», la guerra contra los medios es una constante innegable de ello.

Desprovisto de sentido común, este mandatorio pareciera que es incapaz de tomar algo a la ligera y olvidarlo. Y esto se ve reflejado en miedo. Miedo de las compañías estadounidenses por ser vocales en contra de su propio presidente. La ironía es demasiada, el país que enaltece como pocas cosas la libertad y la democracia, se rehúsa a poner un principio básico de ambas: la expresión.

El artista estadounidense Mitchell Connell hizo la terrorífica versión de Donald Trump aún cuando se encontraba en campaña en contra de Hillary Clinton. Y encontró una excelente manera de burlarse con colores brillantes y una estética pop del entonces peligroso candidato a la presidencia, además de hacer dinero a través de camisetas, gorras, tazas, impresiones, etc. del poster. Dado su éxito en ventas, el artista se decidió por convertirlo en un espectacular gigante en las calles de Washington D.C. El problema fue que nadie tuvo la visión de subir su póster de Trump, no sólo en la capital sino que tampoco en Chicago y ni siquiera en pequeños paneles en las paradas de camión.

«Con todo, creo que contacté alrededor de 30 compañías de espectaculares, varias que tenían miles para rentar y muchas que solamente tenían ofrecimientos regionales», escribió el artista en Bored Panda. «Si, no pienso muy bien sobre Donald Trump, pero sobrevendí esto hasta los límites de lo humanamente posible a cualquiera que me encontrara, la sorpresa fue que no fue aceptada en ni una sola compañía de espectaculares en los Estados Unidos. Creí que eso sería el fin. Sin embargo, suenan los tambores, los valientes amigos de la frontera sur, los ciudadanos heroicos de México en los que Trump basó su campaña de odio, tuvieron los cojones de decirle Fuck You a Trump».

Y estamos orgullosos de ello. Mal si no hubiera sido posible igual que en Estados Unidos. «Dios bendiga a México, el único país que queda con la libertad de poner mi poster The Trump/They Live en un espectacular», finalizó Mitchell Connell.

La obra se puede ver sobre en la CDMX, en Periférico Norte número 69 a la altura de Naucalpan. Ya sea desde la calle o en el segundo piso. Si quieres saber más sobre el artista, visita su sitio y síguelo en Instagram.

