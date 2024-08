¿Quieres ahorrar mejor? Un presupuesto es la respuesta

Artículo presentado por Bancolombia.



¿Cuánto me gasto al mes? ¿Cuánto podría necesitar para ese viaje que me quita el sueño? ¿Por qué cambio un billete y en unas horas se me esfuma? ¿Cuánto necesito para irme a vivir solo? ¿Podría dejar mi trabajo y emprender? son preguntas que nos asaltan cada tanto. Las finanzas hacen parte del diario vivir y huirles a los números como en épocas de colegio no es un buen camino ahora, y tampoco lo fue antes, más aún cuando de estas depende comer, pagar los servicios, poderle poner las vacunas a Firulais, y es que de hacer bien las cuentas depende la salud de nuestro bolsillo y de seguro la de alguno que otro órgano vital más.

Hacer un presupuesto es como hacer un plan, pero esta vez tomando el control sobre nuestras finanzas y nuestras vidas. Lo primero antes de hacerlo es preguntarse cuánto tengo, qué debo y qué necesito, un hábito que pocos ponen en práctica, pero que es de gran ayuda para clasificar el dinero en ingresos y en gastos y así tomar decisiones.

El presupuesto nos muestra la forma como está fluyendo nuestro dinero. Nos muestra cuánto dinero recibimos periódicamente y de dónde proviene, es decir, cuáles y cuánto son nuestros ingresos. Igualmente nos permite visualizar hacia dónde se va y en qué cantidad, o sea los gastos. Así podemos entonces ver si lo que recibimos es mayor que lo que nos gastamos o al revés. También nos permite decidir en qué gastar, cuánto gastar y en qué momento hacerlo. Hasta nos ayuda a fijarnos las metas de ahorro o inversión y estar preparados para emergencias.

*Laura, de 25 años, recién egresada de medicina y con un sueldo que no pasa los 2.000.000 de pesos, decidió empezar a hacer un presupuesto cuando veía que antes de llegar al final del mes, la plata simplemente se esfumaba:

¿Cuánto tengo?: Aquí entra su salario (2.000.000 de pesos), ingresos adicionales por horas extras y lo ahorrado, que en este caso no aplica.

¿Qué debo?: Las deudas tenían a Laura asfixiada, pues además de los gastos de la casa que sumaban cerca de 1.200.000 pesos, estaban sus deudas que al mes suman entre 800.000 pesos y 850.000 pesos, sin contar el transporte diario, su factura de celular y otros gastos adicionales. Sobrepasando sus ingresos mensuales.

¿Qué necesito?: Para estar tranquila y no sufrir mes a mes, Laura necesita cerca de 3.000.000 de pesos, un monto que no previó antes, pues no te tenía claro cuánto sumaban sus gastos y en vez de recortar los innecesarios se sobreendeudó. Para ella hubiera sido mucho más fácil teniendo un sencillo presupuesto, que le permitirá identificar sus gastos, ahorrar y darle prioridad a los egresos fijos.

*Mario, publicista de 31 años, ha tenido hasta el momento todo bajo control, cuando de finanzas se habla.

¿Cuánto tengo?: Mario tiene un ingreso fijo de 4.500.000 de pesos y en su cuenta bancaria sus ahorros son de 8.000.000 de pesos.

¿Qué debo?: Sus egresos mensuales son de 2.000.000 de pesos, que incluyen gastos de la casa, transporte, seguros, deudas y ocio.

¿Qué necesito?: Mario está ahorrando para emprender y tiene como meta ahorrar 20.000.000 de pesos, con lo que pretende iniciar su negocio, por lo que ha decidido ahorrar fijo 10% de su salario, aunque algunos meses destina un porcentaje de 20%, según sus egresos. El propósito de Mario es cumplir el objetivo en dos años.

Tenerla clara con el dinero ayudará a cumplir objetivos, ahorrar para una meta a corto, mediano o largo plazo, y para invertir en algo que genere buenas rentabilidades.

Lo primero que debes hacer para dar el paso hacia ese presupuesto, que se convertirá en un gran aliado, es seguir estos tres simples tips, no solo tendrás un amigo a la mano para no pelearte a final de mes con tu billetera, es crear conciencia y ver que es tan fácil como googlear.



3 pasos para hacer un presu

Si cree que Excel es la dimensión desconocida, aunque haya gente en el mundo haciendo obras de arte en el programa, y si generar fórmulas es todo un dolor de cabeza, puedes coger papel y lápiz, hacerlo vintage con una calculadora y hoja minerva puede tener su encanto, o si prefieres la simplicidad y la tecnología, descarga una buena app que ayuda a presupuestar el dinero, entre esas hay unas muy útiles como iGasto y Dollarbird. Identifica tus ingresos mensuales, seas independiente, freelancer o empleado, así como los gastos durante ese mismo periodo, recurrentes y no recurrentes. Acá van incluidas todas las obligaciones como el arriendo, facturas, transporte, deudas, créditos, alimentación, y sí también esas pequeñas excentricidades que te hacen único. Resta esos gastos mensuales a los ingresos, el dinero que te queda puedes ahorrarlo o invertirlo, si el resultado es cero, estás gastando más de lo que ganas. En este caso hay que evaluar qué se puede cambiar, qué gastos reducir y cómo obtener más ingresos. Por ejemplo pregúntate para qué eres bueno, usa tus talentos. Si te gusta la cocina, puedes dictar talleres a tus amigos y así ahorrar una platica.

De acuerdo con Alfredo Barragán, especialista en banca, uno de los principales puntos a la hora de hacer un presupuesto es dejar una parte para ahorrar “así sea pequeña, es solo disciplina y tenerla en la mente siempre. También hacer pruebas y dedicar un mes en particular a un ámbito de su vida, este mes la prioridad es familia y sucesivamente, y por último leer y aprender viendo secciones de periódicos, artículos, videos o casos de éxito, revistas digitales especializadas o documentales en Netflix como Living on One Dollar y Betting on Zero.

Si los resultados son positivos a final de mes, puedes también hacer una lista de posibilidades para guardar el dinero y que este genere rentabilidades, como un fondo de inversión, que es una sociedad donde se reúnen fondos de diferentes inversores para ponerlos en variados instrumentos financieros; un CDT (Certificado de Depósito a Término), este es un título que genera rentabilidad durante un plazo pactado previamente con una entidad bancaria, o también empezar un emprendimiento, estudiar, todo depende de los anhelos que tengas.

Por último es importante hacer seguimiento mes a mes de ese presupuesto, pues los resultados se verán a mediano y largo plazo si se tiene disciplina, no es solo cuestión de anotar los gastos e ingresos, sino de tomar decisiones acertadas que lleven a una administración del dinero correcta.

Tener un presupuesto no solo le da tranquilidad al bolsillo, también libera de una causa de estrés adicional, además de ayudar a lograr metas. De acuerdo con Marcela García, terapeuta laboral, las finanzas personales reflejan la manera de ser de cada uno. “Unas malas finanzas y el sobreendeudamiento afectan notablemente la calidad de vida, dando lugar así al estrés financiero y sus consecuencias, que pueden ser dolor físico, malhumor, problemas de pareja y negatividad”.

Según García, las finanzas es la segunda causa de estrés en Colombia entre los millennials, con cerca del 40%. “Siempre es mejor trabajar desde la prevención, hacer un plan de pagos, y tomar medidas en sus gastos.”, agregó.

En este ejercicio de información y educación nuestro objetivo no es solo el de darte reflexiones o lecturas que te hagan pensar si haces las cosas bien, queremos darles reales herramientas para que podamos, entre todos, tener mejor salud financiera.

