La Eurocopa para dummies: Grupo B, los problemas británicos

Seguimos con nuestro breve resumen de la Euro 2016 y nos centramos el Grupo B, donde veremos a las vecinas Inglaterra y Gales luchar por la supremacía británica. Al mismo tiempo, Rusia y la humilde Eslovaquia intentarán sacar ventaja de esta pugna isleña para ganarse un lugar en los octavos.

Honestamente, la clasificación final del grupo es tan imprevisible que no nos sorprendería casi ninguno de los posibles desenlaces.



Inglaterra

¿Cómo se clasificaron? Como siempre, Inglaterra pasó por encima de todos en la clasificación y desencadenó tal nivel de locura que muchos les consideraron —como siempre— favorita a la victoria. Los aficionados, sin embargo, ya han sufrido innumerables decepciones y son realistas a la hora de prever el destino de su selección. La prensa es la única que aún apuesta por ellos en las porras.

Los nombres a seguir: Es más fácil nombrar aquellos jugadores que no lo son, como Tom Heaton. El guardameta del Burnley —que será la tercera opción después de que Jack Butland sufriera una lesión de tobillo— es bastante menos famoso que sus compañeros… ya que juega en The Championship, la segunda división inglesa. Es difícil encontrar otra selección de superélite que sencillamente no tenga porteros suplentes en primera división, pero… ¡así es la Premier!

Tom Heaton viendo la que les puede caer encima si no pasan de la fase de grupos. Foto vía PA Images

El hombre a cargo: Roy Hodgson es el hombre indicado cuando necesitas compañía: siempre está ahí, a veces estoico en tiempos de crisis y humilde cuando las cosas salen bien. ¿Lo contratarías para que llevara tus cuentas? Sí. ¿Meterías las manos en el fuego por él? Probablemente no, si recuerdas la historia de Roberto Carlos.

De todas formas, Hodgson no está gafado como Sven Goran Eriksson, ni tampoco es un completo inútil como Steve McClaren; ha demostrado una fe admirable en la juventud, a diferencia de Fabio Capello en su día. Roy, no obstante, necesita que los jóvenes demuestren su valor si planea seguir entrenando al equipo en el siguiente Mundial.

Perspectivas en el torneo: Inglaterra debería tener en mente llegar a cuartos de final como mínimo. Cualquier otra cosa sería una decepción. Colocarse entre los primeros ocho equipos con un conjunto joven y motivado sería un buen presagio para el futuro. Cuentan con los jugadores adecuados, pero no olvidemos que es Inglaterra… así que caer en cuartos frente a Portugal por penaltis parece probable.

El líder espiritual de Inglaterra. Foto de Peter Powell, EPA

Gales

¿Cómo se clasificaron? Gales se clasificó para su primer gran torneo después de 58 años gracias a dos ingredientes clave: su sólida defensa y un motivado Gareth Bale. Bale rescató a su equipo con dos goles vitales cuando perdían 1-0 ante Andorra, después, los galeses solo concedieron un gol en sus siguientes seis partidos, que además incluyeron una victoria de mérito por 1-0 ante Bélgica. Posteriormente Gales aseguró su clasificación al ganar a Andorra de nuevo.

Los nombres a seguir: El chiste fácil dice que el cuadro titular de Gales está conformado por Gareth Bale y otros diez afortunados. Aunque esto no es completamente justo, tendríamos problemas para argumentar que Hal Robson-Kanu y James Chester son futbolistas de élite. Aaron Ramsey, sin embargo, puede ser muy bueno cuando se lo propone; Ashley Williams es un líder nato; y Wayne Hennessey, Joe Allen y Joe Ledley tienen bastante experiencia jugando en la Premier League. No está tan mal.

Gareth Bale y algunos desconocidos con botas de fútbol. Foto vía PA Images

El hombre a cargo: La carrera de Chris Coleman como entrenador a nivel de clubes estaba a la deriva cuando tomó el control de Gales. El momento, además, era complicado, puesto que su amigo y ex compañero Gary Speed había fallecido; en este sentido, uno solo puede admirar la manera en que Coleman ha asumido el cargo y conducido a Gales a un torneo de tanto prestigio. No hace mucho firmó la extensión de su contrato y espera poder llevar a Gales a su primer Mundial desde 1958.

Perspectivas en el torneo: Gales quería evitar a Inglaterra, ya que la rivalidad local podría distraerlos de su tarea principal: pasar la fase de grupos. Mantienen las esperanzas teniendo en cuenta a sus otros dos rivales, aunque Rusia y Eslovaquia no son equipos fáciles. El nivel demostrado antes del torneo —más bien paupérrimo— tendrá que desvanecerse y el equipo deberá entonarse para el encuentro de debut con los eslovacos: de no ser así, lo tienen chungo.

Chris Coleman celebra su derrota (!) ante Bosnia y Herzegovina. Foto de Fehim Demir, EPA

Rusia

¿Cómo se clasificaron? Quedando en segunda posición de su grupo de clasificación, a ocho puntos de Austria pero dos por encima de Suecia. No hubo mayor competencia pues los otros tres equipos eran Montenegro, Moldavia y Liechtenstein. Aún así, los rusos tuvieron problemas hasta que Fabio Capello fue reemplazado por Leonid Slutsky: solo entonces los resultados empezaron a mejorar, entre ellos una paliza de 7-0 sobre Liechtenstein.

Los nombres a seguir: La selección nacional rusa, al igual que el país, es un tanto misteriosa. Solo uno de sus jugadores juega fuera de la liga nacional, lo que significa que los fans solo ven al resto en torneos internacionales. Rusia cuenta con una base de cinco jugadores del CSKA de Moscú, entre ellos Roman Shirokov. Ni rastro de rostros conocidos como Andrei Arshavin o Roman Pavlyuchenko.

La escuadra misteriosa. Foto de Hans Punz, EPA

El hombre a cargo: Slutsky tomó el mando como reemplazo de Capello hace menos de un año, en agosto de 2015, y logró clasificar al equipo. Al igual que sus jugadores, Slutsky no es muy conocido fuera de Rusia. Internet nos dice que se retiró del fútbol después de caer de un árbol mientras intentaba rescatar al gato de un vecino: esta acción heroica le costó una lesión que truncó su carrera. Ahí lo tienes: brillante.

Perspectivas en el torneo: Sería un riesgo ignorar a Rusia, tanto a su equipo como al país. Su conjunto es, sin duda, menos conocido —incluso Islandia cuenta con más ‘nombres’—, pero la Premier rusa es una competición poderosa. También hay que decir que lo mismo pensábamos en el Mundial del 2014 y acabaron siendo una decepción…

En cualquier caso, los eslovacos no le tendrán miedo a los rusos… al menos en el terreno de juego, claro.

Vladímir Putin firma balones. Todo parece estar en orden. Foto de Ivan Sekretarev, EPA

Eslovaquia

¿Cómo se clasificaron? Eslovaquia terminó en segundo lugar detrás de España en su grupo de clasificación. Los eslovacos se tomaron las cosas en serio desde el principio y ganaron sus primeros seis partidos, entre ellos un 2-1 frente a los hombres de Vicente del Bosque. Desde que los actuales campeones de Europa les derrotaron en septiembre del año pasado, los resultados y el rendimiento de Eslovaquia cayeron en picado: empataron con Ucrania, perdieron en casa ante Bielorrusia y terminaron en segunda posición. Su clasificación automática, sin embargo, ya estaba asegurada.

Los nombres a seguir: Muchos más que Rusia e incluso más que Gales: el capitán Martin Škrtel resultará familiar a los fans de la Premier League; los fans de la Serie A seguro que habrán visto jugar a Marek Hamšík en el SSC Napoli. Además de ellos dos, Eslovaquia cuenta con dos jugadores más de la liga italiana, amén de Peter Pekarík, del Hertha de Berlín, y Miroslav Stoch, que durante un tiempo fue considerado un talento prometedor en el Chelsea.

No nos pondremos a valorar ni su corte de pelo ni sus tatuajes, pero Hamšik es muy bueno. Foto de Julien Warnand, EPA

El hombre a cargo: Jan Kozak, que disputó más de 50 partidos con Checoslovaquia y alcanzó las semifinales en la Euro de 1980, cuenta con una considerable experiencia en el cargo de seleccionador nacional; de hecho, lleva al frente de los eslovacos desde 2013.

Perspectivas en el torneo: La Euro 2016 será el segundo gran torneo de Eslovaquia como nación independiente y su primera participación en el torneo europeo de selecciones. Se trata de un conjunto sólido, con una estrella en ataque y una defensa lo suficientemente sólida: un caso similar al de Gales. El plan de Eslovaquia, pues, es simple: pasar de la fase de grupos y considerar los cuartos de final y lo que venga como un verdadero éxito. Los aficionados de Inglaterra y Gales lo consideran el equipo más débil del grupo, pero Roy Hodgson y Chris Coleman se equivocarían enormemente si creen lo mismo.

***

