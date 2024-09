La Eurocopa para dummies: Grupo A, el privilegio del organizador

¿Quieres poder hablar de cualquier candidato de la Eurocopa con un profundo conocimiento de causa? Pues mejor no te engañes: visita las webs de la Revista Panenka o de Ecos del Balón y te lo contarán todo con pelos y señales.

Empezamos con el Grupo A, en el que la anfitriona Francia debuta este viernes (21:00h) ante Rumanía. El cuadro lo completan dos selecciones pequeñas pero interesantes como Suiza y Albania.



La selección gala de Didier Deschamps es una de las mayores favoritas de la competición: debería producirse una verdadera catástrofe para que Les Bleus no pasaran la fase de grupo. Eso sí, cabe recordar que no hay equipo nacional que tienda a autodestruirse con tanta regularidad como el francés.

Francia

¿Cómo se clasificaron? Pues ejerciendo de anfitriones del torneo, lo cual les otorgó automáticamente el privilegio de competir en él. Esto es totalmente infame, si te interesa nuestra opinión.

Para empeorar las cosas, Francia albergó la Euro de 1984 y la Copa del Mundo de 1998… y en ambas se quedó con el trofeo. El resto de equipos ya pueden darse por vencidos e irse a casa, porque claramente todo esto es un montaje.

Los nombres a seguir: Francia cuenta con grandes dosis de talento individual. La espina dorsal de la selección la forman Hugo Lloris, Laurent Koscielny, Paul Pogba y Olivier Giroud; su conjunto es, en definitiva, lo que sería el Arsenal si cada uno de los fantásticos rumores de traspaso de los últimos cinco años se hubieran concretado.

Hubo algo de controversia después de que la lista final se diera a conocer: Karim Benzema y Hatem Ben Arfa se quedaron fuera. El jugador del Real Madrid incluso aseguró que el racismo había jugado un papel importante en la decisión final.

La estrella de la Juventus de Turín, Paul Pogba, será crucial para Francia este verano. Foto vía PA Images

El hombre a cargo: Didier Deschamps, el mismo cabeza cuadrada que capitaneó a Francia hasta la victoria en el Mundial de 1998. También ganó la Euro 2000 como jugador, y en total jugó más de un centenar de partidos como capitán de Les Bleus. En general, se considera que ha hecho un gran trabajo desde que tomó las riendas en el verano de 2012… y sin duda es más popular que sus predecesores Laurent Blanc y Raymond Domenech. Sobre todo que este último, que terminó siendo poco menos que un villano de dibujos animados para los franceses.

Deschamps, sin embargo, comparte la tendencia de sus predecesores de no llevarse bien con los jugadores, así que no descartemos un posible conflicto entre el seleccionador y varias estrellas. Francia está metida de lleno en huelgas y protestas, de modo que no sería de extrañar que su selección también se metiera en el ajo.

Perspectivas en el torneo: Siempre y cuando dichas huelgas, renuncias y demás distracciones puedan ser evitadas, Francia seguirá siendo la gran favorita junto con Alemania. Juegan en casa, llegan a un gran nivel, y es casi una garantía que saldrán de la fase de grupos en el primer puesto.

Foto de Cugnot Mathieu, EPA

Suiza

¿Cómo se clasificaron? Los suizos terminaron segundos en el grupo E de la fase de clasificación, nueve puntos por detrás de Inglaterra; los hombres de Roy Hodgson, de hecho, les vencieron por 2-0 tanto en casa como a domicilio. Los suizos, no obstante, hicieron lo suficiente para asegurarse el segundo puesto en la clasificación y regresar así a la Eurocopa tras fracasar en 2012.

Los nombres a seguir: Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka son los dos futbolistas más conocidos del equipo, y dados sus ancestros balcánicos, ambos van a copar los titulares cuando se enfrenten a Albania. Suiza también llevará a los ex defensas del Arsenal Johan Djourou y Philippe Senderos al torneo. Que Dios ampare a los pobres suizos.

Sabiendo que acaba de fichar por el Arsenal, podemos estar seguros de que Xhaka sufrirá una lesión, inevitablemente, en los primeros 15 minutos del juego. Foto de Jean-Christophe Bott, EPA

El hombre a cargo: Vladimir Petković ha dirigido a la selección suiza en los últimos dos años y durante este periodo ha cosechado resultados bastante aceptables. Sus logros como entrenador incluyen un título de la cuarta división suiza en el 2003 y… bueno, aguantarle el tipo a Argentina en el Mundial de 2014.

Perspectivas en el torneo: Suiza llega a la Euro 2016 en una respetable decimocuarta posición en el ranking de la FIFA, muy por encima de Rumanía y Albania. Esperan terminar segundos de grupo y clasificarse para los octavos de final por detrás de Francia. Cualquier resultado inferior será un fracaso rotundo.

Xerdan Shaqiri, la gran estrella de Suiza y un tipo a quien el Stoke City fichó del Inter de Milán por un dineral. Foto de Laurent Gillieron, EPA

Rumanía

¿Cómo se clasificaron? Los rumanos terminaron segundos en el grupo F de la clasificación, un punto por detrás de Irlanda del Norte. Aunque cinco empates evitaron que pudieran alcanzar los primeros lugares, Rumanía logró salir invicta de sus partidos clasificatorios.

Los nombres a seguir: Aunque los delanteros de Rumanía son relativamente desconocidos —cabe destacar a Florine Andone del Córdoba CF—, su defensa es algo familiar. El segundo portero del Watford FC, Costel Pantilimon, estará bajos los palos para la tricolor, mientras que sus estrellas de campo incluyen al ex del Tottemham Hotspur FC Vlad Chiricheș y al defensa del Rayo Vallecano Răzvan Raț.

Foto de Robert Ghement, EPA

El hombre a cargo: Anghel Iordănescu, leyenda del Steaua de Bucarest, ha vivido tres etapas como seleccionador rumano desde 1993. Estuvo a cargo del equipo en el Mundial de 1998, donde incluso se tiñó el cabello de rubio para propiciar el buen rollo en el equipo y atraer la buena suerte… aunque no funcionó demasiado: los rumanos cayeron en la segunda ronda ante Croacia.

Perspectivas en el torneo: Rumanía podría superar la fase de grupos, pero no tiene oportunidad alguna de ganar el torneo. De todas formas, cómo no acordarse de su pelo color dorado. Todo un clásico de las competiciones internacionales.

Foto vía PA Images

Albania



¿Cómo se clasificaron? Albania terminó en segundo lugar del grupo I de clasificación tras amasar unos respetables 14 puntos. Aunque Portugal se adueñó con comodidad del grupo, los albaneses superaron a Dinamarca y Serbia y lograron clasificarse directamente para el torneo francés.

Los nombres a seguir: La mayoría de la plantilla está formada por futbolistas de la liga local; el ex defensa del Sunderland Lorik Cana es lo más cercano a una estrella internacional. Actualmente juega para el FC Nantes francés, y también ha jugado para la SS Lazio y el París Saint-German.

El hombre a cargo: Gianni De Biasi, veterano entrenador italiano que ha dirigido al Brescia Calcio, al FC Torino y al Udinese Calcio. En 2007 sustituyó a Abel Resino en el Levante UD, pero no pudo evitar el descenso de los granotas y volvió al fútbol de su país.

El jefe Gianni De Biasi da instrucciones a Lorik Cana. Foto de Paulo Novais, EPA

Perspectivas en el torneo: Aunque nos vemos tentados a verles fuera tras la fase de grupos, el hecho de que aún estén en la competición significa que todo es posible. Rumanía y Suiza son equipos batibles, a pesar de que Albania sigue siendo el equipo con el peor ranking FIFA del grupo por bastante margen (42).

Sus oportunidades de avanzar habrían sido mucho mayores si pudieran convocar a Adnan Januzaj, Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka… el problema es que todos ellos optaron por jugar con otra camiseta; Bélgica en el caso de Januzaj y la rival Suiza en el caso de Shaqiri y Xhaka —que se enfrentará a su hermano Taulant, más conocido por ser un irresponsable con las llaves de casa.

Los albaneses, pues, tendrán que conformarse con Ansi Agolli, Burim Kukelli y el delantero del Istanbul Başakşehir FK Sokol Cikalleshi.

***

