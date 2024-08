Primavera Club 2018: estos son los conciertos que no nos vamos a perder

De vez en cuando, en esta vida hay algunos que otros seres extraordinarios. Son aquellos que serán recordados por haberse adentrado en lo que queda por explorar del Ártico, por documentar todo lo que aún no sabemos del fondo marino, o por llegar hasta el más profundo corazón de la selva amazónica. Movidos por un irrefrenable anhelo de conocer lo desconocido, serán los primeros en pisar Marte y los últimos en dejar de buscar vida en otras galaxias. De estos espíritus aventureros nacen, como mucho, un puñado por generación. Los demás somos perezosos por naturaleza.

Como las aves que siempre recorren el mismo camino al volver a casa, nosotros volvemos una y otra vez a lo conocido y familiar. En los días más alegres, nos juntamos y entonamos todos a coro: “¡mejor malo conocido, que bueno por conocer!”. Y es que, hoy en día, ¿quién tiene tiempo de parar y ponerse a descubrir cosas nuevas? ¿Y qué es eso de invertir dinero en algo que no sabes si te va a gustar? No está la cosa como para asumir ningún tipo de riesgo ni perder un solo segundo valioso.

Visto así, una propuesta como la del Primavera Club es muy arriesgada. Poca gente conoce más que un puñado de artistas del cartel, ni hay esta vez ningún Teenage Fanclub o Stephen Malkmus que pueda servir de anzuelo para la gran mayoría del público. Siguiendo la estela de la pasada edición, el festival —que tendrá lugar del 26 al 28 de Octubre en Barcelona y Madrid— cuenta en su cartel con grupos que jamás han pisado España, con artistas locales de trayectoria breve y con otros que ni los que escribimos de esto conocíamos.

¿Cuál es, pues, el secreto del éxito? Que, en el caso del Primavera Club, el nombre que más importa no está en el cartel del festival. Es el del festival mismo. La “marca Primavera” funciona como un sello de calidad, una especie de confianza que les otorga la experiencia. Un “si lo traen ellos, será bueno”. Y sí, lo que traen, es bueno.

Si es cierto que los festivales se han comido el tejido de las salas con tanto contrato de exclusividad, al menos utilizan su marca asentada para traer propuestas poco conocidas que, de otra manera, quizás nunca llegarían.

Es un poco como cuando un banco destina tropecientos miles de euros a proyectos sociales: una especie de compensación, sí, pero que o la hacen ellos o no la hace nadie. Dicho esto, ahí van algunas recomendaciones sobre el cartel del Primavera Club para que, si finalmente decides adentrarte en lo desconocido, al menos tengas un par de nombres con los que sentir que vas sobre seguro.

TIRZAH (Viernes 26. Sala Apolo. 23:30 / Sábado 27. Teatro Barceló. 19:15)

Estar en un bolo de Tirzah debe ser lo más parecido a trasladar a experiencia musical el meterse un caramelo de miel en la boca y esperar hasta que se derrita por completo. A ser recubierto por una manada de cachorros de Labrador Retriever. A saber qué sentirían los personajes de una película cuando se mueven al ralentí si no fuera una película sino la vida. En Devotion, su disco debut, la voz suena tranquila pero potente, y se convierte ya en explosiva si combinada con los beats que se marca su amiga de la infancia, nada más y nada menos que Mica Levi. Potenciado por la magia del directo, esto puede ablandar hasta los corazones más duros.

MC BUSETA Y GOA (Viernes 26. La [2] de Apolo. 00:30)

Me decía ayer un colega que, si el trap quiere ser el nuevo pop, debe abrazar la tristeza. Que cantar sobre putas y coches, billetes y yates, no pega nada con el pop y su sempiterna vena llorona. Yo no estoy tan segura de que el trap deba ser el “nuevo algo” más allá de sí mismo, como si no le bastara con ser. Pero lo que no puedo evitar es constatar que es tan cierto que yo vengo del pop a lo Elvis Depressedly y Los Punsetes como que mis temas de trap favoritos hasta la fecha se caracterizan por no ser precisamente un canto a la vida que digamos: “Ready pa morir” de Yung Beef, “Blue” de Pesi aka El Mini y “My crush” de Goa. A este último, apenas una mixtape y una collabo con Yung Beef —clavadísima, por eso— le han servido para convertirse en uno de los artistas más prometedores de La Vendición, y en uno de los imprescindibles de este Primavera Club.

Recordad hidrataros convenientemente esa noche, que se viene una de llorar y otra de sudar. Y es que, junto a Goa, estará también su compañero de sello Mc Buseta. Una explosión de perreo y funky, aderezada con un tanto de calor tropical y otro tanto de bota-bota. Al final resulta que, para entender que la música urbana no necesita ser el nuevo nada para existir, sino que se nutre de una libertad creativa lo suficientemente estimulante como para bastarse a sí misma, no tendremos ni que movernos de escenario.

JIMOTHY LACOSTE (Viernes 26. Sala Apolo. 1:30 / Sábado 27. El cielo de Barceló. 22:45)

Quizás, la mejor manera de describir a Jimothy Lacoste sea cambiando la letra de “Shootin x Probation” de Yung Beef por un “w hat u kno about, tu no has traficao, tú no tienes clout, eres un Jimothy Lacoste”. Sí. Jimothy es, a todos los efectos, un rapper de soundcloud. Con su toque tan preppy londinense, el chaval se volvió viral con apenas unos cinco temas grabados. Su estudio, cómo no, es su habitación. Pero al menos no es un rapper de soundcloud cualquiera.

Para empezar, no se llama “Lil algo”, lo que le hace automáticamente un 90% más original que todos los demás compañeros de género. Pero lo que le hace especialmente interesante es lo ecléctico de su sonido, la variedad de referencias que maneja. Algunos de los tecladitos en el estribillo de “Future Bae” bien los podría firmar Casiotone For The Painfully Alone. El principio de “I Can Speak Spanish” parece un guiño al “Hi Barbie! Hi Ken!” deAqua, y el fraseo, más bien hablado que rapeado, no queda muy distante del de The Teenagers. Referencias pop para un groove de rapero: combinación ganadora.

MAZMORRA (Viernes 26. El cielo de Barceló. 18:30 / Sábado 27. Sala Apolo. 19:30)

Aunque los bilbaínos lleven ya unos cuantos meses haciendo sus pinitos en el panorama musical, parecen haber pasado más bien inadvertidos hasta ahora. Lo que significa dos cosas: o que la gente es sorda, o que por grupos así necesitamos un Primavera Club. Suenan como si cogieras a Reserva Espiritual de Occidente y los mezclaras con el Joe Crepúsculo más ochentero (el de “Pisciburger”, para entendernos). Místicos y bailables, en su EP debut hay tanto matraca de la buena como sinuosos mantras en los que perderse y olvidarse del propio cuerpo. Si son capaces de transmitir esta fuerza en el directo, nos meterán a todos en el bolsillo.

HEAD TECHNICIAN (Viernes 26. Sala Apolo. 03:15)

Quizás Head Technician sea de lo más conocido de todo el cartel. Alter ego machacón de Martin Jenkins (cabeza pensante tras Pye Corner Audio), cuenta con ya dos discos en cantera. Pero, en términos musicales, su música es sin duda lo más parecido a adentrarse poco a poco en lo desconocido. Una aventura en la que incluso los más perezosos deberían sumergirse: se viene una de esas sesiones de cerrar los ojos y dejarte llevar, de entregarte en cuerpo y alma a un aire convertido en petróleo. Con un toque a lo John Carpenter, el británico parece hacer suya aquella máxima de LeCorbussier de la casa como una máquina que hay que habitar, pero trasladándola a la pista de baile. Frío como el acero y pesado como el hormigón, el acid que construye Head Technician es una máquina equilibrada con la precisión de un ingeniero. La comparación, todo hay que decirlo, es facilona: no por nada uno de los mejores temas de su último disco —de estos que dan ganas de arrancarte la cabeza y llevársela en ofrenda a los platos— se llama “Beton Brut”.

