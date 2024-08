Ahora puedes ver todo el primer acto de ‘Hamilton’ en Pornhub

Si has tenido que conformarte con ver malas parodias de Hamilton para no tener que gastar una pequeña fortuna en el show musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda, entonces puede que la Navidad todavía no haya acabado para ti, porque alguien publicó el primer acto, completo, en Pornhub.

Numerosos usuarios de Twitter notaron el descubrimiento en el fin de semana de Navidad, después de que el actor Kumail Nanjiani escribiera un tweet en el que afirmaba que su aclamada película The Big Sick estaba en Pornhub en vísperas de Navidad.

Pornhub respondió rápidamente, diciéndole a Nanjiani que su equipo había estado «buscando desesperadamente en videos con las etiquetas de ‘big sick’» para removerlo. Mientras tanto, los seguidores del comediante se dispusieron a indagar la página de porno para ver qué otro material podrían desenterrar entre los contenidos más sucios. Fue ahí que alguien descubrió que un usuario llamado «Broadwayfucker» había publicado más o menos una hora y quince minutos de Hamilton bajo el título: «REVOLUTIONARY TWINKS HAVE HISTORICAL FUN».

El video, tomado aparentemente desde uno de los balcones, muestra el primer acto en su totalidad con el elenco original (una boleta que podría haber costado hasta veinte mil dólares antes de que Miranda se retirara en julio de 2016). Ahora se le han unido a este, películas de Star Wars, secuelas de John Wick, y Baby Boss, subidas por un usuario anónimo y en streaming gratis para todo el mundo.

El video, que solo ha sido visto unas 5.000 veces, ha estado en la página por nueve meses, así que no es claro por qué Pornhub no lo ha eliminado, teniendo en cuenta que la página ha afirmado que cumple con las leyes de copyright y no fomenta la «publicación de contenidos no autorizados». Hasta que eso ocurra, el material mal grabado podría ser la mejor opción para los que no queremos esperar veinte años hasta que Hamilton esté en cines.