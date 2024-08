Los nuevos del campus: fotos de estudiantes en el primer año de universidad

La universidad es, como mínimo, un período de transición. Quizá es el momento en el que estás fuera de casa por primera vez, a veces a cientos de kilómetros de donde creciste, y te estás adaptando a vivir en un dormitorio con una persona que no conoces de nada.

Aún no tienes amigos, y la perspectiva de conocer gente nueva puede ser… Mmm, desalentadora. Pero aunque el futuro pueda parecer incierto e intimidante, con él se presenta la oportunidad: explorar quién eres realmente, desafiar tus expectativas, conocer temas, ya sean políticos, culturales o filosóficos, que no has estudiado anteriormente.

Esta es una de las experiencias más decisivas que una persona joven puede tener, y en VICE hemos decidido ver cómo algunos estudiantes se estaban adaptando exactamente a su nueva libertad. Contactamos con algunos estudiantes que están viviendo la experiencia de empezar la universidad: dos estudiantes de Madrid, uno de Publicidad y otro de Historia del arte y ciencias y lenguas de la antigüedad, una estudiante de Enfermería de Barcelona y otra de Magisterio de Lugo.

Os dejamos con las sensaciones e imágenes que capturaron al comienzo del curso.

Carla Castro Valcárcel, 18, estudia Enfermería en la Universitat de Barcelona

VICE: Cuéntanos algo sobre ti.

Carla: Nuevo año, nuevo curso, esta vez en un ambiente totalmente diferente y sin conocidos. Empieza mi carrera con la que podré finalmente trabajar en algún ámbito de mi interés. Enfermería nunca estuvo en una de mis primeras opciones, más bien era la quinta, pero sabía que tenía que acabar en el mundillo de las ciencias de la salud.

Comenzar el primer año de carrera ha significado rechazar por completo la danza, la cual practicaba desde los cinco años, y también estudiar de tardes, a esto aún no estoy para nada acostumbrada ya que en el instituto todos asistíamos a clases por la mañana.



¿Qué es lo que más te preocupaba de empezar la universidad?

No me preocupaba entrar en la universidad por el hecho de hacer o no amistades o bien por como serían los profesores. Me costaba imaginarme que ese día había llegado y me provocaba inquietud no saber cómo iba a ser todo, como iba a afrontar este año.

Háblanos sobre las fotos que nos envías.

Las fotos son muy sencillas pero se puede apreciar claramente mi día a día. Una hora y tres cuartos de transporte público entre tren y metro, asisto a mis clases presenciales y paseo por los infinitos pasillos y bibliotecas del campus. Nuestro amigo, el esqueleto, ya forma parte de nuestras clases de anatomía :)





Guillermo Barrón, 17, estudia Publicidad y relaciones públicas en la Universidad Complutense de Madrid

VICE: Cuéntanos algo sobre ti.

Guillermo: Estudio publicidad y relaciones públicas, estoy realmente contento con la carrera. Creo que estamos en una etapa crucial para que en breves años cambiemos la basura publicitaria que hoy en día nos rodea. Esa es mi inquietud, mi objetivo. Y es en la universidad donde he aprendido que mis ideas sólo pueden salir de mi mismo, y que nadie me las va a regalar. Nadie me va a regalar nada.

¿Qué es lo que más te preocupa de empezar en la universidad?

Pues quizás como a todo el mundo los amigos, pero más allá de eso me preocupaba que las clases me resultasen aburridas y cogiese asco a la carrera. Eso me habría tumbado. Afortunadamente son las clases las que me hacen amar la carrera ¡y las nuevas amistades también!

Háblanos de las fotos que nos envías.

Bueno entre las fotos que he enviado hay una del metro, indispensable en mi día a día. Hay dos que son del barrio de Moncloa (una del parque oeste y otra del arco de la victoria), donde se concentra gran parte del ocio universitario debido a su proximidad a las diversas facultades. Otra es de un graffiti que hay en mi facultad que es verdaderamente una obra de arte y luego hay una foto del preestreno de La Sombra de la Ley al que asistí y la última es de mi careto de sobao por la mañana antes de ir a clase jajaja.

Javier Simón, 17 años, estudia Historia del arte y ciencias y lenguas de la antigüedad en la Universidad Autónoma de Madrid

VICE: Cuéntanos algo sobre ti.

Javier: La primera vez que visité el Museo del Prado, con 5 años, fui a tocar las Meninas de Velázquez con las manos, y una noche de fiesta me dijeron que me parecía a Albert Rivera. Lo primero me da vergüenza recordarlo. Lo segundo más aún.

¿Qué es lo que más te preocupa de empezar en la universidad?

Como me dijo el primer día mi compañera de clase cordobesa, con su única vocal —que son todas a la vez—: læ salidæ. Al principio me daba palo no encajar con las compañeras o que las clases no fueran como esperaba, pero visto que hay gente majérrima, como en todas partes, y que las clases me están gustando, lo que más me angustia es en qué situación me veré dentro de 5 años teniendo que buscar trabajo dentro de un sistema precario y en un campo minusvalorado. Pero bueno, aún queda bastante para que llegue ese momento.

Háblanos de las fotos que nos envías.

Las fotos que os envío son un resumen gráfico de todo lo que ha supuesto para mí este primer mes de universidad. He tenido que acostumbrarme a pasar algo más de dos horas diarias en el tren, a comer en tupper (de ahí el bodegón en el césped), y a encontrarme latrinalias en cualquier baño al que pase. También me he sorprendido descubriendo que las fuentes de agua metálicas existen fuera de las pelis de instituto americanas, y que hay sitios donde aún pervive la combinación gotelé + baldosas estampadas con piedrecitas. Me he hecho también a las pintadas antiespecistas a las puertas del comedor (que, curiosamente, huele siempre a calamares), a la selfie de rigor en el espejo de los baños durante los descansos, y a ver todas las mañanas (de refilón y corriendo para no llegar muy tarde cuando se retrasa la C3, eso sí) un calendario azteca enorme de cartón-piedra. El otro día llegué a la conclusión de que la uni es un poco como Las Vegas: un montón de estímulos de todo tipo que te llegan por todas partes. Al principio agobia un poco, pero si te lo tomas con calma y le das un poco de tiempo, tiene su gracia.

Lucía Núñez González, 19, estudia Educación Infantil en la Universidade de Santiago de Compostela

VICE: Cuéntanos algo sobre ti.

Lucía: Lo que más me preocupa es el tema del examen y los trabajos, porque la carrera de Magisterio tiene muchísimos trabajos y son en grupo, por lo que puede haber malos rollos. Es todo nuevo, y además llegas y no conoces a nadie. El tema “examen” también da miedo porque tu estás acostumbrada a unas correcciones, y llegas aquí y es todo distinto, pero bueno, lo mejor es que estudias (normalmente) lo que te gusta, y eso es lo bueno.

¿Qué es lo que más te preocupaba de empezar la universidad?

Lo principal de la universidad (casi siempre) es que tienes que irte de tu casa, y cuesta un poquito. Pero bueno, esto sucede si vas a estudiar fuera de donde vives, porque la gente de Lugo no tiene ese problema, pero yo vengo de Cervantes, un ayuntamiento de la provincia de Lugo y se encuentra a una hora y media, lo que me ha obligado a coger un piso (un gasto más…), ya que ir y venir todos los días no es viable. Al principio me costó acostumbrarme, pero ahora ya lo estoy. ¡La vida universitaria mola!

Háblanos sobre las fotos que nos envías.

Vivir en Lugo me da la oportunidad de realizar muchas actividades que no puedo hacer en Cervantes. Lo que normalmente hago en mi tiempo libre es ir de compras… Me relaja Jajaja. También me gusta ir a tomar algo con mis amigos e ir a la piscina. Son buenas formas de divertirse y pasar el rato.

