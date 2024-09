El primer festival de rock exclusivo para mujeres podrá ver la luz el próximo verano

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

A partir de la cancelación del festival Bråvalla, el festival más grande de Suecia, debido a acusaciones por agresiones sexuales y violaciones cometidas dentro del festival en la edición de este año, la comediante y locutora sueca Emma Knyckare publicó en su cuenta de Instagram que «el primer festival de rock sin hombres de Suecia verá la luz el próximo verano».

«¿Qué tal si organizamos juntos un festival donde simplemente no haya hombres bienvenidos hasta que todos ellos hayan aprendido a comportarse?», fueron las palabras con las que horas antes la comediante proponía en Twitter un festival donde las mujeres sean libres de poder disfrutar un festival sin verse expuestas a ser agredidas por hombres.

En la edición de este año, celebrada del 28 de junio al 1 de julio, que contó con las participaciones de los grupos The Killers, Linkin Park y System of a Down, se denunciaron cuatro violaciones y 23 agresiones sexuales. El el marco de la clausura de la edición 2017 del festival, se anunció la cancelación por medio de un tweet: «Hemos decidido no llevar a cabo Bråvalla 2018».

Las acusaciones de agresiones sexuales y violaciones no son nada nuevo para los organizadores de este festival, pues la edición del festival del año pasado, en la que se presentaron bandas como The 1975, Biffy Clyro o Mumford and Sons, se denunciaron cinco violaciones y 12 agresiones sexuales, según el portal de noticias The Objective.

En el post de Instagram, que lleva más de 7,900 likes, Emma Knyckare también adelantó que se encuentra en charlas con «talentosos organizadores y líderes de proyectos» para organizar el festival.

