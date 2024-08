Ya está listo el primer sencillo de la banda sonora escrita por Thom Yorke

Aunque a Thom Yorke ya lo habíamos visto con música muy cinematográfica en discos como A Moon Shaped Pool y Ok Computer, ahora le llegó el momento –literalmente– de hacer música de película. Suspiria es el nombre del largometraje al cual el vocalista de Radiohead le ha escrito por primera vez una banda sonora de principio a fin, y que saldrá a finales de este año. Esta cinta es una reversión del clásico del cine de terror creado por Dario Argento en 1977 bajo la mirada de Luca Guadagnino, director de Call Me By Your Name, ganadora de un premio de la Academia, y tendrá a actores de la talla de Tilda Swinton y Chlöe Grace Moretz.

La banda sonora, que llevará por nombre Suspiria: Music for the Luca Guadagnino Film, tendrá 25 canciones y estará disponible el 26 de octubre en todas la plataformas. Yorke aseguró el martes pasado a través de un tweet que se encuentra muy feliz con el producto que realizó, y esta semana publicó el primer sencillo titulado “Suspirium” en YouTube. con la melodía. Si quieres oírlo, aquí está:

Ahora, para la versión de 1977 la banda italiana de prog-rock Goblin realizó la banda sonora y no es nada parecida a la de Yorke. Es un poco más… progresiva. Aquí te la dejamos para que saques comparaciones tú mismo:

Mientras llega la banda sonora completa, les dejamos el tracklist completo para que se antojen:

CD1

A Storm That Took Everything The Hooks Suspirium Belongings Thrown in a River Has Ended Klemperer Walks Open Again Sabbath Incantation The Inevitable Pull Olga’s Destruction (Volk tape) The conjuring of Anke A light green Unmade The Jumps

CD2

Volk The Universe is Indifferent The Balance of Things A Soft Hand Across your Face Suspirium Finale A Choir of One Synthesizer Speaks The Room of Compartments An Audition Voiceless Terror The Epilogue

