Hablamos con gente que este año irá por primera vez al Primavera Sound

Mientras tú estabas en el Primavera Sound grabando el double rainbow de 2014 o haciendo fotos de vasos de plástico tirados por el suelo, había otra persona al otro lado de internet mirando estas imágenes en redes sociales y odiándote profundamente por ser un pesado y estar haciendo la misma foto que hace todo el mundo.

Esta gente son “los otros”, los que no van al Primavera Sound, los que están al otro lado del umbral. Algunos de ellos se mantienen siempre en estas coordenadas pero hay otros que, en algún momento, deciden cambiarse de lado y asistir al festival. Ellos son esas personas que este año irán por primera vez al Primavera Sound, seres de luz nuevos e inocentes que deambularan vírgenes por el lomo desnudo del Fòrum.

Reunimos a varios individuos que este año se estrenan en esto del PS para que nos cuenten por qué diablos este año será su primera vez y por qué no habían asistido antes a este certamen.

Ari, 23 años, community manager

VICE: ¿Por qué siempre habías evitado ir al Primavera Sound y por qué este año irás?

Ari: No lo había evitado, simplemente no tenía dinero para poder pagarme los 180€ que vale el abono.

Este año ya tenía dinero suficiente para poder pagarlo sin tener que estar un mes sin comer, y también porque, joder, ya que trabajo, pues también quiero disfrutar del poco dinero que me queda después de pagar el alquiler y todo lo que tienes que pagar cuando te conviertes en un adulto triste.

¿Crees que hay niños en el Primavera Sound?

Sí, porque creo que existen estos «padres guays» que quieren que sus hijos sean guays y cultos musicalmente, entonces, en lugar de gastarse el dinero del abono en ir a Disney Land París o al show de Disney On Ice, pues los llevan allí.

«Quiero ver a Migos o a Lykke Li o a A$ap Roky, pero tampoco he ido a mirar horarios y estas cosas. Que ahora que lo preguntas, lo tendré que mirar»

¿Cómo te lo estás preparando? A una semana del festival, ¿tienes alguna ruta de grupos y escenarios ya trazada?

No sé si quedaré muy mal, pero no tengo ninguna ruta preparada. Confío muchísimo en el criterio festivalero de mis amigos. A ver, quiero ver a Migos o a Lykke Li o a A$ap Roky, pero tampoco he ido a mirar horarios y estas cosas. Que ahora que lo preguntas, lo tendré que mirar, soy una desorganizada.

¿Cómo describirías al típico asistente al Primavera Sound? ¿Cómo son? ¿Con qué tipo de persona crees que te encontarás ahí dentro?

Creo que hay varios tipos: el que siempre ha ido al Primavera y es un enterado del Primavera; el típico indie que este año está llorando en un rincón por culpa del cartel; luego la gente que va allí como evento social, ya no solo influencers sino plebeyos como yo en general, y los guiris, un mundo ajeno a nosotros.

«Solo de pensar que tengo que aguantar la marabunta, la gente que se pone nerviosa en los conciertos, la gente que va borracha, la gente que va de guay y pff, los WC esos portátiles»

¿Qué calzado llevarás? ¿Cuántos kilómetros crees que llegarás a recorrer?

Iré con mis zapatillas FILA que ya están hechas caldo, pero como tienen ya un año de vida pues se han adaptado perfectamente a mis pies cabos, entonces creo que el mejor calzado es este. Creo que andaré bastante, como las abuelas que van de excursión a Lourdes tres días. He oído que hay escenarios que están muy separados entre sí, esto está bien, desfase, pero siempre apoyando la vida saludable y el andar más de 20 minutitos al día.

¿Qué artista seguro que no quieres ver? Ese que evitarás a toda costa, ese con el que te verás obligado a pasar corriendo por delante de su escenario —que está de camino hacia el escenario al que quieres ir— con las manos en las orejas para no escuchar ni un solo instante de su música.

Pues la verdad, como he dicho antes, soy lo peor, es que no me acuerdo de toda la gente del cartel. Supongo que lo que no quiero ver es la gente que va al festival, allí en general, esto para mí es lo peor. Solo de pensar que tengo que aguantar la marabunta, la gente que se pone nerviosa en los conciertos, la gente que va borracha, la gente que va de guay y pff, los WC esos portátiles. Quizás me pongo enferma y no vaya, y no tendrá sentido mi testimonio en este artículo.

Teresa, 24 años, directora de arte

VICE: ¿Por qué nunca antes has ido al Primavera?

Teresa: Porque me parecía la cosa más cara del mundo, lejano, lo daba por imposible. Tenía esa percepción muy arraigada en la cabeza, como un festival platónico. Un año hasta me planteé ir al Coachella, pero al Primavera en ningún momento. Mira, yo que sé, yo tampoco lo entiendo.

¿Te daba rabia ver las fotos y stories de Instagram de la peña que iba al festival?

No mucha, ya te digo que para mí era lo mismo que ver las fotos de las vacaciones en Chiang Mai de un amigo de Facebook. Como no me lo había planteado tampoco podía sentir arrepentimiento ni celos. Pensaba: míralos qué simpáticos, qué bien se lo están pasando.

También es verdad que a partir de la instauración de Instagram stories en nuestras vidas lo empecé a notar un poco más y me parecían PESADÍSIMOS. Igual yo quería ver el gato de un colega o la típica historia de alguien que no conozco contando un tema personal y me tenía que comer el mismo vídeo de un concierto ochenta veces.

«Espero que me saquen alcohol furtivamente de la zona VIP»



¿Por qué ahora? ¿Por qué este año has decidido ir?

El motivo práctico y emocional es que este año tengo más amigos viviendo en BCN. A nivel cartel me renta mucho, aunque no es la edición que más ilusión me ha podido hacer. Pero el principal motivo es que ahora trabajo aquí en VICE y quiero veros a todos borrachísimos (el año pasado también, pero no tenía la confianza).

¿Intentarás entrar alcohol de forma furtiva?

La verdad es que ni me lo había planteado. Más bien espero que me saquen alcohol furtivamente de la zona VIP.

«Tu perro no quiere ver a Björk y probablemente se asuste muchísimo, joder, déjalo tranquilo en casa»

¿Crees que se pueden entrar perros?

Espero que no, me pondría mazo triste. Tu perro no quiere ver a Björk y probablemente se asuste muchísimo, joder, déjalo tranquilo en casa.

¿Traerás algún tipo de material de supervivencia? No sé, kleenex, paracetamol, esos cartones para mear de pie, galletitas…

Siempre, a ver: kleenex es un must, omeprazol, b12, frutos secos, gominolas, lágrima artificial (luego me pediréis). Pero me niego a llevar algo más grande que una riñonera (sí) así que tendré que priorizar.

¿Cuántas personas con sombrero de paja y gafas de sol crees que verás durante todo el fin de semana?

Más de las que me gustaría, eso seguro.

Grecia, 29 años, diseñadora

VICE: ¿Por qué diablos nunca antes habías ido al Primavera Sound?

Grecia: Pues el año pasado me lo pensé, pero la verdad es que no me gustaban mucho las bandas, si acaso tres o así, y antes de ese año, la verdad me lo tenía que pensar para venir desde México al festi.

¿Qué hacías durante los días del PS, mientras todo el mundo estaba ahí pasándoselo bien y tú no?

Trataba de armarme un plan muy cool, yéndome a la playa, saliendo todo el finde y así no sentirme tan mal.

¿Y por qué este año has decidido ir?

Este año sí que me gustan casi todas las bandas, de hecho primero me había comprado solo la entrada del sábado y luego me compré todo el abono, así que ahora tengo un ticket extra para vender. ¿No te interesa?

«El año pasado fui a otro festi y tuve que utilizar los vasos de las cervezas para crearme una especie de plataforma en el zapato»

¿Qué crees que sucede dentro? ¿Cómo se comporta la gente?

Lo que no me gusta es la aglomeración de gente, luego no puedes ni ver a tus artistas favoritos por tu estatura, todo el mundo te tapa. El año pasado fui a otro festi y tuve que utilizar los vasos de las cervezas para crearme una especie de plataforma en el zapato.

¿Traerás algún tipo de material de supervivencia?

Yo creo que es necesario llevarte un gel antibacterial, unas toallitas húmedas, un ventilador para el celular, un impermeable porque nunca sabes si va a llover y alguna chuche (si es que no te las quitan en la entrada).

Elías, 27 años, promotor

VICE: ¿Por qué esta es la primera vez que vas al Primavera Sound?

Elías: Pues cuando estaba en la universidad siempre me coincidía con los exámenes, además de estar bastante pobre, por lo que era complicado. Después no iba porque no tenía pasta y los dos últimos años por pereza, la vedad.

Este año voy porque tengo un sello (Meyo Records) y toca una banda con la que trabajamos (VULK), por lo cual creo que era ya como injustificable no ir este año.

Cuando no ibas, ¿te daba rabia la gente que iba al festival?

Ummmm bueno, el año pasado sí que me dio envidia, yo estaba currando el finde y muchos colegas estaban por ahí, pero llevo bastante bien la frustración creo.

«Me preocupa que al salir no encuentre con quien ir a un after»

¿Qué es lo primero que harás al entrar al recinto?

Lo primero saludar a todo el mundo, como hago siempre, luego pedir una birra o sacar una lata, no sé, algo con alcohol seguramente. Me preocupa más que al salir no encuentre con quien ir a un after.

¿Pantalones cortos o largos? Por la noche hará un poco de frío pero por la mañana te mueres de calor. Difícil decisión.

Cortos y jersey para la noche.

¿Qué tipo de gente esperas encontrarte ahí?

Guiris y modernos, también guiris-modernos, no sé.