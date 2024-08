Princesa Alba estrena “Convéncete”, un viaje de reggaetón fantasioso

La música urbana es el campo más poblado del pop mundial. El año pasado J Balvin, Ozuna y Bad Bunny estuvieron entre los 10 artistas más escuchados de Spotify. “Despacito” es el video más visto en la historia de YouTube. La música latina es más popular en Estados Unidos que el EDM y el country: ocupó una participación del 9,4% del mercado superando al country que ocupa un 8.7% del mercado y también al EDM, que ocupa un 3.9%. J Balvin y Bad Bunny fueron headliners de Coachella representando al reggaetón por primera vez en la historia del festival. Son tiempos de romper récords para la música hecha en español.

Ha corrido mucha agua debajo del puente desde que Daddy Yankee estrenó “Gasolina” y comenzó el auge del género. En el 2019 la música urbana es música pop en todo el planeta sin importar la barrera del idioma. Pero me gusta pensar que la esencia de cada género siempre ha estado en el under. Daddy Yankee o Ivy Queen alguna vez fueron artistas underground. Bad Bunny antes era un chamaco haciendo música con solo una computadora. Por suerte siguen sucediendo movimientos y actos relevantes en el lado de la música independiente. Chile es uno de los lugares con representación contundente con propuestas como Paloma Mami, Gianluca, Polimá Westcoast, Cease, Young Cister y Trinidad Riveros a.k.a Princesa Alba. Hoy, Princesa Alba está estrenando video para “Convéncete”, su último sencillo. El video se grabó en la bodega Fundo El Mariscal de San Bernardo, fue dirigido por Marialy Rivas, directora y guionista ganadora del premio «al mejor guion de drama» en Sundance 2012 por la película Joven y alocada.



Las mujeres en la música urbana están en un momento importante. Antes fue Ivy Queen quién comenzó todo; hoy tiene varias herederas: Karol G tiene cinco sencillos top 10 en los charts de Billboard, Becky G logró 1,588,573,036 millones de views para “Mayores”, Natti Natasha (junto a Becky G) rompió Youtube con “Sin pijama” y sus 1,429,769,003 millones de views, y Anitta tiene 3,845,571,068 views en todos sus videos de Youtube, por nombrar algunas que se mueven en ámbitos más populares. MS Nina, Paloma Mami, Chocolate Remix y Princesa Alba en escalones distintos a la música popular y masiva; también están rompiendo estereotipos y adentrándose en un género históricamente dominado por hombres. “Está muy bueno que el reggaetón sea liderado por mujeres también ahora. Llevamos muchos años donde los hombres siempre llevaban la batuta de esto. Es bueno tener esta perspectiva femenina en la música urbana”; me comenta Princesa Alba vía WhatsApp sobre el dominio histórico de los hombres en el género.



También reconoce el empoderamiento lírico y también sonoro al que han llegado algunas mujeres: “Estas dinámicas clásicas del reggaetón, normalmente de conquista o sexuales las estamos empezando a ver desde el punto de vista de las mujeres, y es muy entretenido. Karol G hablando de cómo suena su cama. Eso al principio fue bastante impactante, pero ahora es bueno que se vayan rompiendo estas ideas desde el lado de una mujer”, me dice la Princesa.



Princesa Alba ganó reconocimiento en RRSS con el éxito de su sencillo “Mi Only One” y “Summer Love” ft Gianluca. En el 2018 lanzó “Del cielo mixtape”, con producciones de Gianluca, REHM, OSSA, Mlshbts y un featuring con Lean Chihiro.



“Convéncete”, su nuevo video; es un baile de solo mujeres y fantasías tras fantasías. Una época difícil de identificar. Reggaetón fantasioso. “El clip es una ficción que transita por muchos espacios muy bucólicos. Tratamos de lograr que no existiera un tiempo en particular en la que pudieses ubicar el video. Muchas épocas que conviven juntas en una sola. Un video fantasioso”, me cuenta Princesa Alba en otro voicenote de WhatsApp

Princesa Alba se sabe parte del movimiento independiente de Latinoamérica. No trabaja (aún) con majors, se basa más en la autogestión. Reconoce que está compitiendo contra artistas más grandes con herramientas como el streaming y el RRSS, que antes no tenía: “La música independiente es lo más auténtico siempre. Es súper difícil hacerle competencia a las majors gigantes económica y mediáticamente. La presencia que tienen en la industria mundial piensas que es imposible alcanzar, pero ahora, con el streaming, esto se ha nivelado un poco. Unos sube sus canciones a Spotify, CD Baby y todo está más democratizado”, opina la Princesa.



“Estamos en una época en que la música independiente puede volver a ser rentable o factible. Siempre propondrá cosas distintas a la música que sale de los major labels y es increíble poder conservar esa esencia, me dice Princesa Alba en el último voicenote de la conversación por WhatsApp.

