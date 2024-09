Prins Thomas prepara un masivo tributo en tres volúmenes a Paradise Garage

El productor noruego de nu-disco, Prins Thomas, no le asusta el estar al lado de sus héroes, ya sea por haber incluído el nombre del innovador proto-techno, Manuel Göttsching, en el título de uno de sus primeros lanzamientos (descaradamente llamado «Goettsching»), o por sacar una remezcla oficial del seminal «Avalon» de Roxy Music (con su compañero residente de Oslo, Lindstrøm) una vez que el resto del mundo se había percatado de su toma Instagram-infiltrada en los sonidos clásicos del disco.

El último lanzamiento del DJ escandinavo, un paquete que incluye tres volúmenes de CD con una visual de lata de sopa, ofrece un guiño al legendario Paradise Garage de Nueva York. Por respeto, Thomas se aferra al largo legado que ha dejado el legendario DJ del club, Larry Levan, aunque sin tratar de duplicar cualquiera de los cortes originales que hicieron los sets de Levan en el Garage tan memorables.



Videos by VICE

Paradise Garage forever

En cambio, Thomas se inspira en el espíritu aventurero de Levan, compilando tres series distintas que tocan estilos diferentes. La primera es una aventura retro de tendencia en cortes abstractos de artistas que seguro que no has escuchado mencionar (intenta con la lista de tracks abajo). El disco dos y tres ofrecen el tipo de house y techno que Levan probablemente habría tocado de no haber fallecido en 1989. Ricardo Villalobos, Robert Hood, DJ Harvey (como RV Cock), antes de fundirse en una mezcla de sonidos psicodélicos que se cierra con el »Baby’s Arms» de Kurt Vile. Paradise Goulash sale a través de Eskimo Recordings el próximo octubre, bajo los formatos de CD, vinilo y digital.

Tracklist:

CD1

01. Turns – Forever More Pt. III

02. Gabor Szabo – Galatea’s Guitar

03. Brian Bennett Band – Drum Odyssey

04. Aqua Bassino – Ibiza

05. Claude Speeed – VIN

06. Sun Araw – Ma Holo

07. Richard Schneider Jr. – Samba-Trip

08. Mistral – Starship 109

09. The Durian Brothers – Weggeputscht

10. Zazou Bikaye & CY1 – Lamuka

11. Berliner Ring – El Amarna

12. C Cat Trance – Dalbouka

13. A Split – Second – Scandinavian Bellydance

14. TM404 – 303/303/303/303/606

15. RVDS – Nerds

16. Len Leise – Dance Of The Ghosts

17. NSI. – Nikita

18. Wally Badarou – Voices

19. Jan Akkerman – Tranquilizer

CD2 01. Bjørn Torske – Nestor

02. Actress – Xoul Particles

03. Son.sine – Upekah

04. Hakimonu – Cadence 1 / Native A

05. Donato Dozzy & Tin Man – Test 7

06. I:Cube – Falling

07. Hieroglyphic Being – Imaginary Soundscapes 9

08. Forever Sound – Glowworm

09. Odd Numbers – Riviera

10. Dreamatic – I Can Feel It (Enzo Elia GFR Edit)

11. SW. – Untitled

12. Pev & Kowton – Low Strobe

13. Joachim Holm & Alejandro Mosso – Tre Melodi

14. Robert Hood – Drive (The Age Of Automation)

15. Abdulla Rashim – Moral Blinds

16. Dirty Jesus – Don’t Fuck With My Shit (RV Cock’s Black Cock Mix)

17. Marcos Cabral – Sweet & Sour

18. Box Saga – Zen And The Art Of Deadlines

19. Bjørn Torske – Nitten Nitti

20. Les Big Byrd – Roundhouse Blues

CD3

01. Ü – The Subdubba Beat (Stockholmia Glue Mix)

02. Petar Dundov – Sailing Off The Grid|

03. Louis Haiman – Ghosts Of Gratiot

04. Evigt Mörker – Högre

05. Morphosis – Silent Screamer

06. Sebbo – Watamu Beach (Moritz von Oswald Rework)

07. Young Marco – Biology Theme

08. Luke Abbott – Modern Driveway

09. Ricardo Villalobos – Defixia

10. Zadig – Quiet Orbit Around Gladia

11. Marcellus Pittman – The Mad Underdog

12. Stefan Vincent – Fool Me Again

13. Blacknecks – Don’t Dream It Be It

14. Siriusmo – Liu

15. Il Guardiano Del Faro – Ma Ci Pensi, Io E Te

16. Johanna Billing – This Is How We Walk On The Moon

17. Krater – Labyrint

18. Kurt Vile – Baby’s Arms

***

Pueden encontrar más goulash de Prins Thomas por acá.