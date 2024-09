Prins Thomas sabe lo que se está cocinando

Desde hace unas semanas he tenido entre las innumerables facturas, promos en CD, pañuelos viejos, cáscaras de plátano y cargadores de teléfono, una lata sobre mi escritorio. Es una lata bastante grande. Una lata lo suficientemente grande como para acaparar miradas cuando la gente pasa por mi escritorio y notan una gran lata sobre él. Es el chisme de la ciudad, esta gran lata, en verdad lo es. Los visitantes a las torres THUMP se detienen para preguntarme, «Josh, compañero, ¿por qué diablos está esa lata sobre su escritorio?» Yo solo arqueo en mi silla, pongo mis pies sobre el escritorio, tiro una pluma en el aire, la atrapo detrás de mi oreja y digo: «Bueno, divertido que preguntes eso. Esa lata, que es una lata bastante grande, es en realidad un receptáculo para el nuevo mix de Prins Thomas, Paradise Goulash. Sí, ese Paradise Goulash mix, el paquete de tres CDs que lleva al oyente en el viaje más emocionante con el cosmos en que jamas hayan estado desde que Thomas cautivó al mundo con Cosmo Galactic Prism en 2007″. Ellos sonrien. Mueven sus cabezas. Intentan robar mi lata.



Hasta ahora, nadie ha puesto sus manos sobre ella. La lata se queda en mi poder. Me la llevo a casa por las noches y la mantengo de forma segura en una mini nevera de los Simpsons, para luego envolverla en plástico de burbujas para el viaje de vuelta al trabajo para luego colocarla sobre mi escritorio de nuevo. Aquí está, en todo su esplendor.

Pero qué gran lata que es. ¡Y las delicias musicales que contiene! Tres discos -hacinados en una sola USB- llenos de rarezas mentales y oscuridades eclécticas, el tipo de discos súper extraños que te llenan de tanto gozo (¡estos discos están increíbles!), envidia (¡ojalá los hubiera podido encontrar!) y tristeza (¡nunca encontraré disco baleárico tan raro y extraño como este por mi cuenta!) antes de comprimir de vuelta la alegría de nuevo.

Puedes comprar este paquete de CDs -y si eres lo suficientemente rápido, una de las latas de edición limitada– en gran parte de las tiendas de discos, pero si necesitas un poco de degustación, puedes escuchar este magnífico super mini mix que Prins ha reunido.

Estuvo bueno, ¿no? Ahora sigue leyendo para ver lo que pasó cuando le preguntamos a Prins Thomas si nos llevaría por un viaje musical de su cocina. O algo asi. Básicamente, le preguntamos que enlistara algunos discos que de alguna manera podría relacionar con diversas preguntas sobre comida. Porque el álbum se llama Paradise Goulash y él está usando un traje de cocinero en la portada. Tiene sentido ¿verdad? ¿Sí? Bien.

THUMP: ¿Cuál es el álbum ideal para cocinar una cena romántica?

Prins Thomas: Miles Davis – Some Day My Prince Will Come

Tienes un día libre. Estás a punto de meterte un desayuno cargado. ¿Qué tema pondrías para que fluyas hacia un día de total relajación?

Lee Perry – «Roast Fish, Collie Weed and Corn Bread»

Estás sentado en la terraza de un magnífico restaurante con vista al mar Mediterráneo, rodeado de tus seres queridos. ¿Qué disco estás buscando?

Phil Mison sería la mejor persona para amenizar este momento. ¡Pregúntale a él!

Acabas de romper el club. Ahora estás vagando por las calles de Berlín con tu combo de amigos, con un kebab en la mano, una botella de Fritz cola en la otra. ¿Qué están cantando todos?

Iggy Pop – «Street Crazies»

Por un crimen que no vamos a mencionar, has sido condenado a muerte. Si no es demasiado morbo preguntar, ¿qué te gustaría escuchar mientras comes tu última comida?

The Beach Boys – ‘Till I Die

Paradise Goulash ya está a la venta a través deEskimo Records.

Puedes seguir al cocinero Thomas en Facebook y SoundCloud.