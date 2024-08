Prisioneros palestinos escaparon de cárcel israelí cavando un túnel

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Seis prisioneros palestinos escaparon esta semana de una de las cárceles más seguras de Israel, mientras un guardia dormía en la torre de vigilancia.

Los reclusos, incluidos cinco miembros de la Yihad Islámica y un líder de alto perfil de la milicia palestina de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, compartían una celda en la prisión de Gilboa, al norte de Israel. La madrugada del lunes, los prisioneros escaparon de la instalación de alta seguridad mediante un túnel. La policía, los soldados y los agentes de la poderosa agencia de seguridad interna de Israel, Shin Bet, están ahora peinando el área con perros rastreadores para tratar de localizar a los fugitivos.

Los funcionarios de la prisión señalaron que el escape representa la mayor fuga palestina en 23 años.

Una investigación inicial indicó que los hombres habían ingresado al baño de su celda alrededor de la 1:30 AM y levantaron un objeto que cubría un hoyo en el piso, informó Al Jazeera. Luego saltaron al agujero uno tras otro y se arrastraron a través de un túnel hacia la libertad.

شاهد فتحة #نفق_الحرية الذي تمكن 6 أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم من خلاله من معتقل "جلبوع" المحصن. pic.twitter.com/lsWYa24Q7P — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2021

Cuando salieron del agujero en el otro extremo, estaban a pocos metros del muro de la prisión, directamente bajo una torre de vigilancia, donde uno de los guardias en turno estaba dormido. Ninguno de los guardias en la sala de control notó que los prisioneros habían escapado hasta las 3:30 AM, pero para entonces es posible que ya hubieran llegado a Cisjordania, según el ministro de seguridad pública de Israel, Omer Barlev.

“Hubo una planificación muy precisa y detallada. Por lo tanto, probablemente hubo asistencia externa”, dijo Barlev. “Lo estamos examinando en este momento. Atraparemos a los fugitivos”.

Se cree que los prisioneros se dirigían a Yenín, una ciudad al norte de Cisjordania donde se encuentran sus familias y donde la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, ejerce poco control. Los militantes en Yenín se han enfrentado abiertamente a las fuerzas israelíes en semanas recientes.

Los reportes iniciales sugirieron que los hombres habían cavado el túnel con una cuchara oxidada, que escondieron detrás de un póster en su celda. Desde entonces se ha revelado que, de hecho, dejaron al descubierto un hueco en la pared y cavaron detrás de un lavamanos, lo que les permitió llegar al sistema de drenaje de la prisión. Sin embargo, la utilización de la cuchara no está confirmada. Una vocera del servicio penitenciario contó a The New York Times que los hombres eludieron 40 guardias, tres torres de vigilancia, dos muros, dos cercas de alambre de púas y una jauría de perros rastreadores.

Al menos cuatro de los fugitivos —cuyas edades oscilan entre los 26 y 49 años— habían estado cumpliendo cadenas perpetuas. Otro de ellos, Zakaria Zubeidi, fue acusado en la década de 2000 de orquestar varios ataques terroristas contra israelíes y fue arrestado en 2019 por su presunta participación en ataques recientes en Cisjordania, incluido un intento de asesinato. Estaba detenido en Gilboa a la espera del veredicto del juicio.

Antes de la fuga de la cárcel del lunes, el servicio penitenciario israelí había clasificado a los seis reclusos como “altamente peligrosos” y advirtió que tres de ellos tenían “muchas probabilidades de escapar”. Las autoridades tienen que lidiar ahora con una rara y humillante violación a su infraestructura de seguridad: una fuga de prisión estilo Hollywood que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, describió como un “incidente grave”.

Al momento de redactar este artículo no se han encontrado a los hombres, a pesar de que la policía israelí ha desplegado unos 200 puestos de control y las fuerzas israelíes han rodeado la ciudad de Yenín. La Yihad Islámica palestina advirtió a Israel de no dañar a los fugitivos, mientras que los grupos militantes palestinos elogiaron su fuga.

“Es un gran acto heroico que causará un severo impacto en el sistema de seguridad israelí y constituirá un duro golpe para el ejército y todo el sistema en Israel”, dijo Daoud Shehab, portavoz de la Yihad Islámica.

Qadura Fares, un antiguo recluso de 18 años y director del Club de Prisioneros Palestinos —una ONG creada para apoyar a los miles de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes— dijo a Al Jazeera: “Estamos contentos con esta fuga”.

“Hemos abogado por la necesidad de liberar a todos los prisioneros palestinos”, contó Fares. “Si los prisioneros pueden liberarse ellos mismos, es algo grandioso”.

