Probamos el helado de flor de cempasúchil

Para los mexicanos, la llegada del fin de año comienza a correr con el famoso Maratón Guadalupe-Reyes, en el que nuestras tradiciones religiosas se mezclan con un alud de ofertas gastronómicas típicas de la temporada. Pero mexicanos como somos, siempre encontramos alguna excusa para anticipar o alargar las celebraciones. Prueba de esto es que muchos han propuesto que el maratón comience desde noviembre con la ingesta de pan de muerto.



Pero, ¿es sólo el pan de muerto lo único que podemos comer en estas festividades? En El Portal del Sabor, una heladería en Coyoacán que se especializa en sabores que homenajean la identidad nacional, creen que no es así. Creativos como son, desde hace ya siete años crearon un postre muy sui géneris que ha causado sensación: el helado de flor de cempasúchil.

Videos by VICE

Con más de 30 años en el negocio de la heladería, en El Portal del sabor supieron de hacer una flor que conocíamos por su uso decorativo, una deliciosa creación comestible que llama la atención por su sabor y colorido. Y es que más mexicano no podría ser: a diferencia de otras heladerías que usan insumos provenientes del exterior, estos helados están hechos a base de flores traídas directamente de Xochimilco, un punto turístico de la ciudad muy famoso por sus trajineras y por su floricultura.

En esta heladería pueden hacerse filas grandes, pero la espera vale la pena. Las personas hacen cola gustosas, porque saben de la calidad de lo que aquí se prueba. “Nos gusta venir porque hay sabores que no se encuentran en otro lado y porque sabemos que las hacen con ingredientes naturales, además de que a mis niños les encanta”, me dice Adriana García, quien viene con sus niños. Los tres piden su helado de flor de cempasúchil. “Lo conocimos hace dos años y ahora mis hijos no me perdonan si no los traigo”, dice entre risas.

Además de este helado naranja, también hay otros sabores de la temporada que remiten a la festividad de muertos. Uno de ellos es el helado de dulce de calabaza, calabaza en tacha o chacualole, como se conoce por su nombre en náhuatl. También hay helado de dulce de tejocote, dulce de camote y uno que es el puente entre la festividad de muertos y la Navidad: el helado de ponche de frutas.

Este último es uno de los más queridos y recomendados, porque de verdad encierra todo el sabor de la temporada: basta con probar un poco para sentir en las papilas el sabor de la ciruela, la manzana, la flor de Jamaica y el tamarindo. Así que ya que quieras probar un helado de flor de cempasúchil o anticiparte a la temporada navideña, en El Portal del sabor encontrarás dos deliciosos postres que además son súper instagrameables.



@PaveloRockstar