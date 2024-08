Productores de por acá: PAUZA

Aceptémoslo: no hay mucha gente que asocie directamente la música electrónica con Cuba, y no sin razón. Las restricciones no eran pocas antes de la reciente apertura entre EEUU y la isla del Caribe y, aunque continúa el embargo comercial y el modelo de los Castro, la relación de Cuba con el mundo se ha hecho considerablemente más nítida. Pero la verdad es que en el país caribeño ha existido desde hace más de diez años una modesta escena electrónica que últimamente ha cobrado fuerza y se ha desenvuelto ante el ojo internacional, apoyado por hitos recientes como el concierto de Major Lazer y el ambicioso Festival Manana –festival que fomentó el intercambio cultural entre artistas cubanos y productores foráneos de electrónica, incluyendo a Nicolas Jaar, Dengue Dengue Dengue, Quantic y más.

Uno de los nombres que está en boca de todos después de la realización del Manana, después de su presentación en el Café Cantante, fue PAUZA. Se trata nada más y nada menos que de las primeras mujeres DJ en la historia de Cuba.

https://soundcloud.com/pauza-music/pauza-toxic-love-original-mix

Pauza está conformado por dos amigas habaneras llamadas Paula Fernández y Zahira Sánchez (ya les debe ir sonando de dónde viene el nombre). Se conocieron en un curso para mujeres DJ en Cuba –el primero y único, hasta ahora– y ahí hicieron click por sus gustos e influencias similares. Poco después, ya estaban mezclando en fiestas locales y, con equipo traído de afuera con la ayuda de amigos y familiares, ampliaron su rango y se metieron de lleno también en la producción.

https://soundcloud.com/pauza-music/pauza-samba-original-mix

Estilísticamente, se desenvuelven alrededor de un eje central ya establecido: el house. Ambas asisten desde hace tiempo a todas las fiestas electrónicas underground a las que pueden, y de ahí se empaparon del género y muchas de sus vertientes. Pero parte de lo interesante de la música de PAUZA es la manera cómo incorporan sonidos y ritmos propios de la tradición musical cubana, manteniendo lo tropical como hilo conductor de sus temas.

https://soundcloud.com/pauza-music/pauza-cuban-groove-original-mix

Uno de los temas que logra de manera más exitosa esa combinación entre su amado house y la idiosincrasia musical y cultural cubana es « La Farufa«. Aquí, las chicas de PAUZA plagan la canción de palabras autóctonas locales, samples de cantos Yoruba, percusiones afrocubanas y las típicas trompetas, manteniendo el típico ritmo 4/4 del house. Es una fiesta instantánea.

https://soundcloud.com/pauza-music/pauza-la-farufa-original-mix

Hasta el momento sólo existe un disco de PAUZA, titulado Hey You! Son nueve los temas que lo componen, y el foco principal está en el baile y en el disfrute. Aquí no hay ningún concepto trascendental ni intenso, sólo música para escuchar bailar y bailar en loop. En momentos aderezan el house con algo de techno, sonidos afro y letras que saltan sin dificultad del inglés al español.

https://soundcloud.com/pauza-music/3-pauza-hey-you-original-mix

Ya las chicas de PAUZA quedarán en la historia de su país por ser las primeras mujeres DJ de Cuba, pero ese hecho viene respaldado por su talento, y eso al final es lo más importante. Toparse con este dúo no solamente es refrescante, sino que abre una ventana al desconocido mundo de la escena electrónica cubana, que se presagia que seguirá en ascenso.

